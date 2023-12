+ Regidora reacciona a nuestro llamado social

“La regidora Gaby Vázquez nos toma la palabra y propone reaccionar ante los accidentes fatales ocurridos recientemente. Aunque es tema de muchos, no solo de ella…”

Jorge Blanco Carvajal

Es cierto lo que dice la regidora Gaby Vázquez, coincide de alguna manera con nosotros, cuando sugiere que muchos accidentes fatales entre adolescentes y jóvenes pudieron evitarse, sus padres debieron impedirlo…..ÓRALE.- Nos toma la palabra y propone que la sociedad en su conjunto reaccione ante las últimas y lamentables tragedias para evitar que suceda una más. Ella tiene facultades para hacer muchas cosas, ojalá que los duranguenses la entiendan y respalden sus intenciones que no tienenotro propósito que el de proteger a nuestros hijos, a sus hijos…..SILENCIO.- Ojalá que a Gaby la respalden alcaldes, diputados, senadores y el gobernador para que pronto instalemos un grupo, comité o comisión que tenga como objetivo el impedir o prohibir, de ser preciso, que los jovencitos tomen el volante luego de consumir alcohol. No es cosa sencilla, claro, pero sí se puede. Se puede exigir las llaves de los vehículos antes de que empiecen a tomar, y que también informen de su domicilio, su familia y más detalles para que los transporte un taxi o alguien que designe la comisión. No podemos, y es obligación de la sociedad, permitir una muerte más, y menos en las formas tan lastimeras como han sucedido…..RESPALDO.- La intención de la regidora Vázquez merece todo nuestro respeto y nuestro respaldo, porque es por el bien de todos, especialmente de nuestros hijos, nietos y amigos.Otras veces se ha visto incluso la colaboración de los dueños de los antros, y esta no pudiese ser la excepción. De seguro que le entran, pero lo bueno es que alguien se eche a cuestas esa tarea y que tenga todo el respaldo social, que participemos todos los que gusten para que no vuelva a suceder una tragedia más. No es posible que sigan exponiéndose nuestros hijos o nietos y no hagamos nada. Aprobado, le decimos a la regidora, aprobado todo lo que decida y ojalá todos podamos enriquecer sus propósitos…..TIEMPO.- No será asunto sencillo, de rápida solución, pero por lo pronto, por lo que resta de las fiestas decembrinas, cuidémonos, cuidemos a nuestros muchachos y no los dejemosconducir alcoholizados. Los padres tienen que imponerse para evitar que sigan yendo al antro en coche, bajo ninguna circunstancia debemos dejarlos que sigan haciendo su capricho, toda vez que va de por medio su vida y nuestra tranquilidad…..RAZONES.- Sirvan las malas experiencias de los últimos tiempos para hacer conciencia entre los muchachos que se abstengan de consumir alcohol a lo loco, que tomen lo que es razonable y que no los embrutezca hasta perder la razón y olvidarse del peligro en que se ponen ellos y ponen a los demás a su paso…..ALTO.- El proyecto aquel del "Conductor Designado", hay que aceptarlo, no funcionó. Nunca produjo lo esperado, dado que el "designado" de algo se valía para ir "haciendo trampa" y cachiruleándole un trago, una cerveza o muchas, y al final terminaban todos expuestos, y no pocos muertoso lesionados. Aunque, no todo está perdido, hay que buscar en donde sea las formas de evitar que los jovencitos sigan dañando su cuerpo y exponiéndose a consecuencias que los marcan para toda la vida…..CALMA.- Estamos cerca de Navidad y Año Nuevo, los días más esperados por los seres humanos, o más concretamente por duranguenses o mexicanos en los que hay que festejar, brindar por la vida, por la paz, pero no es necesario acabarse las existencias. Tres o cuatro tragos son suficientes para no perder el control de uno mismo. Hacerlos entender que si toman como desesperados, o como "cosacos", las consecuencias pueden ser desastrosas e irreversibles, cuando siempre es posible mantener la calma y con ella la preservación de la vida…..RETENES.- Admitir que los retenes, recaudatorios o no, sirven mucho para parar borrachos al volante y los riesgos que ellos implican, y que de ninguna manera se justifican los grupos antirretenes, puesto que no es más que engañarse uno mismo y abrir la puerta a una desgracia como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Muchos padres se han quedado con la expresión de "mejor lo hubieran detenido en el retén…", y es correcto pensar que vale más que lo bajen de su auto y el borracho pueda llegar bien a su casa.

