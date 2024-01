Élite de para natación mexicana se afina rumbo a París 2024

Arnulfo Castorena, Ángel Camacho, Fabiola Ramírez, Marcos Zárate y Cristopher Tronco, medallistas en Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. CONADE

Para natación mexicana vislumbra una etapa de retos y buenos resultados en los próximos meses, quienes dirigen entrenamientos y concentraciones encaminados a los Juegos Paralímpicos París 2024; Arnulfo Castorena, Ángel Camacho, Fabiola Ramírez, Marcos Zárate y Cristopher Tronco destacan importancia sobre el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para cumplir sus objetivos.

El multimedallista paralímpico y campeón mundial José Arnulfo Castorena Vélez, destacó estar orgulloso por el trabajo que desempeñó tras recibir estímulo de la CONADE por Resultados en Campeonatos Mundiales 2023, que encabeza su directora general Ana Gabriela Guevara Espinoza, luego de su participación en el Campeonato Mundial de Para Natación Manchester 2023.

“Otro año más cumpliendo, me siento muy contento y orgulloso por el trabajo que he hecho durante estos años, aquí en CONADE adquirí el reconocimiento, así como todos los deportistas que participamos en los Juegos Mundiales; recibo este premio, lo que me hace sentir con esa fuerza para seguir adelante a pesar de mis años, pero seguimos y trataremos de dar lo mejor para lo que viene”, dijo Castorena Vélez a la CONADE.

El Premio Nacional de Deportes 2023, en la categoría deporte paralímpico, inicia el año con descanso para seguir en recuperación de su hombro y posteriormente regresar a entrenamientos con miras a la próxima justa veraniega.

“Un poco de descanso ahorita sobre todo por lo de mi hombro, quiero descansar mi brazo, este año que viene va a ser un poco más difícil como cualquier año, pero vamos a tener que trabajar mucho más fuerte porque vendrán unos Juegos Paralímpicos y siempre lo he dicho cada que vienen estas competencias es mucho más difícil porque compiten los mejores y sobre todo gente nueva que llega, esa sangre nueva que tiene esas ganas de triunfar y vamos a tratar de dar lo máximo”, agregó.

La seleccionada nacional Fabiola Ramírez Martínez, mencionó que tener concentraciones en las instalaciones de Villas Tlalpan de la CONADE la han llevado a obtener buenos resultados en los eventos más importantes y se prepara para llegar a sus segundos Juegos Paralímpicos donde buscará también su segunda medalla en el máximo evento internacional tras ganar bronce en Tokio 2020.

“Desde que yo gane la medalla (bronce) en Tokio 2020 hasta la fecha CONADE ha sido un soporte muy fuerte para mí ya que es el lugar donde entreno actualmente en toda mi preparación para campeonatos del mundo, panamericanos y lo que viene a París 2024, mi entrenamiento se concentra aquí, permitiéndome tener todo lo necesario para poder hacer las cosas bien y trascender en el deporte, ya que aquí desayuno, como, ceno, vivo y entreno”, declaró a la CONADE.

“Este año es el más importante con los Juegos Paralímpicos y los más importante para mí es la preparación que voy a tener aquí en CONADE, espero también tener un campamento previo a París y una o dos competencias que también van a ser fundamentales en mi preparación de fogueo para asentar más mi marca que es la que me tiene dentro de las mejores del mundo y una vez estando en París cualquier cosa puede pasar cuando entrenas, mejoras marcas y el sueño de todos llegar a el podio”, resaltó.

El también medallista de bronce en Tokio 2020 Ángel de Jesús Camacho Ramírez, consideró que el apoyo de la CONADE es primordial para su desempeño en las competencias y planifica trabajo rumbo a París 2024.

“La CONADE es un pilar y un factor muy importante en nuestra carrera deportiva ya que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros no nada más anímicamente, sino que nos ayuda en todos los sentidos, nos ayuda a cumplir nuestros sueños, nuestras metas y me brindan ese apoyo como por ejemplo con viajes para asistir a eventos, entre otras cosas”, detalló a la CONADE.

“París ya está a la vuelta de la esquina y quiero calificar a los Juegos Paralímpicos y, por supuesto ir por la medalla de oro, estamos trabajando, entrenando y planeando muy bien para ganar esa medalla que tanto se anhela”, añadió.

El medallista mundial Marcos Rafael Zárate Rodríguez, agradeció el apoyo que tuvo durante la temporada y también anhela que llegue su debut en la próxima justa veraniega.

“Tuve muchísimo apoyo, muchas competencias para llegar muy fuerte al campeonato del mundo y también a Juegos Parapanamericanos, y sabíamos que era un año que nos puede llevar a Juegos Paralímpicos. Buscar mi debut es mi expectativa más grande en unos Juegos Paralímpicos y si ya logré una medalla mundial estaríamos buscando ahora una medalla paralímpica”, comentó a la CONADE.

Finalmente, el múltiple medallista panamericano Cristopher Gregorio Tronco Sánchez, dijo que su preparación es fundamental ya que desea obtener su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos.