Nueva lesión deja a Rafael Nadal fuera del Abierto de Australia

El español Rafael Nadal anunció que no participará en el Abierto de Australia debido a un microdesgarro en un músculo, una semana después de su regreso a las canchas tras casi un año sin actividad profesional por lesiones.

Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel en partidos a cinco sets. Voy a volar de vuelta a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar, dijo el tenista en la red social X. Nadal, de 37 años, retornó a los circuitos en Brisbane, donde fue eliminado en cuartos de final del torneo por el australiano Jordan Thompson (55).

Durante el partido fue atendido por molestias en la cadera, en la misma zona donde fue operado el año pasado. En Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo, que como sabéis me preocupó, explicó en X. Una vez que llegué a Melbourne (Australia) he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo una microrrotura en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias, añadió.

Te echaremos de menos en Melbourne, Rafa, publicaron los organizadores del Abierto de Australia en la cuenta oficial del certamen en X. El ex número 1 mundial y ganador de 22 Grand Slam señaló en Brisbane que no llegó al torneo esperando ganar, e insinuó que el Abierto de Australia llegaba demasiado pronto para él. Su baja podría significar su despedida definitiva de este Grand Slam, después de haber comentado que la temporada 2024 puede ser su última en activO.

Alemania, campeón en United Cup

El reinante campeón olímpico Alexander Zverev salvó dos puntos de partido en una increíble remontada para ganar su duelo individual 6-7 (3-7), 7-6 (8-6), 6-4 ante el polaco Hubert Hurkacz y posteriormente ayudó a Alemania a conquistar la United Cup en un decisivo duelo de dobles mixtos en mancuerna con Laura Siegemund para imponerse (6-4, 5-7, 10-4) a Iga Swiatek y Hurkacz. Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov, número 14 del mundo, se impuso al danés Holger Rune (N.8) en la final del torneo ATP 250 de Brisbane por 7-6 (7/5), 6-4.

En esta ajustada final, Dimitrov, de 32 años y cabeza de serie número dos, derrotó al danés de 20 años, primer cabeza de serie. Después de un gran tramo final de temporada en 2023, el búlgaro arranca 2024 con el noveno título de su carrera, el primero desde finales de 2017.

Dimitrov no había vuelto a levantar un trofeo. En 2018 alcanzó la final en Rotterdam y no fue hasta 2023 que reapareció, siendo semifinalista en el Masters 1000 de Shangái y finalista en el de París, ganado por el serbio Novak Djokovic.

Ayer, en un partido parejo, aprovechó las oportunidades para ganar un disputado tie-break, y en la segunda manga rompió el servicio de Rune con el marcador en 3-3. Aprovechó esa ventaja, dejando una buena señal para el Abierto de Australia, que arranca en una semana.

