+ El palero mayor, MC, ya tiene candidato

+ Saldrá a atacar a Xóchitl y ayudar a Claudia

+ Ojalá que pensemos bien el rumbo del voto

+ No podemos ni debemos volver a equivocarnos

+ “Monumento a la Corrupción” en Durango

“Puente que no sirve para nada ni va a ninguna parte, se convierte en el ‘Monumento a la Corrupción’ en Durango”

Aclarado queda que Jorge Álvarez Máynez, el posible abanderado del Movimiento Ciudadano, aparecerá en la boleta para tratar de restarle votos a Xóchitl Gávez y ayudarle en lo posible a Claudia Sheinbaum…..PALEROS.- Los de MC, empezando por su dueño Dante Delgado, quedaron como una agrupación vilmente palera que insistía en llevar a Samuel García, no para ganar la Presidencia de México, sino para hacerle el trabajo sucio a Morena, ayudarle a Claudia y desatar los perros contra el Frente Amplio por México…..VOTOS.- Aunque, claro, será el voto de los mexicanos el que precise si mantiene en el poder a esa bola de holgazanes o si los manda de una vez al basurero de la historia, donde deben estar, visto que no los mueve nada, ni ideas, ni propósitos y mucho menos preocupacion por lo que pasa en México. MC es una copia vil del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Son verdaderas sanguijuelas políticas que quién sabe cuándo nos quitaremos de encima. Y somos nosotros los que los tenemos ahí en el poder y la abundancia que les ha caído del cielo. Ojalá que en la próxima elección los ciudadanos tengan un ratito, el que sea, de lucidez, especialmente que sea a la hora de cruzar la boleta y darle rumbo a la sinrazón. La situación desastrosa de México es resultado de nuestro voto, de nuestra equivocación, de nuestro yerro al no haber podido visualizar a tiempo la hecatombe que se nos venía. Está bien dicho, ahora no nos quejemos. Aunque, no está por demás subrayar que al país le puede ir igual o peor si volvemos a fallar en la votación. No se vale, no cabrían en ningún supuesto otros seis años de desgracia, de saqueo, de inseguridad, de educación deficiente, de escasas oportunidades de empleo, de nulas perspectivas profesionales. No en balde millones de profesionistas andan de taxistas o de Uber, cuando debían estar produciendo en las fábricas, en las industrias o en los laboratorios. No tenemos derecho a fallar de nuevo el primer domingo de junio…..PENSIONES.- Las pensiones y becas que reparte el gobierno federal, entendámoslo, están ya en la ley. Son obligatorias, por tanto nadie debe temer que si gana fulana o sutana se perderán. No habrá forma, porque, repetimos, son por ley, no estarán a ver si las aprueba o no el gobernante en turno. Ese será el plus que girará de manera decisiva en la siguiente votación…..ORDEN.- Total, al final Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez han decidido su respaldo total al programa de becas y pensiones, de manera que si gana cualquiera de ellas, como ocurrirá, puesto que el de MC no tiene ni por dónde empezar, nadie tendrá problema con su ayuda gane el que gane, entendámoslo y reaccionemos…..CÁRCEL.- O sea, cómo? El alcalde de Nuevo Ideal, Francisco Monárrez, tiene Cereso propio o cómo es eso de que la policía municipal supone que fulano es malandro, lo detiene y lo manda al penal capitalino. No le entendemos al chisme, pero se dice y con fuerza que cualquier delito menor, que puede arreglarse ante el juzgado municipal, pasa al Cereso 1 y “sin derecho a consignación”, como decían en el rancho. Qué cosas pasan en la hermosa región de patos?…..CORREDERO.- Sobre la advertencia ayer del gobernador Esteban Villegas de que por lo menos hará cien movimientos a su gobierno, para reactivar muchas de las oficinas estatales que se quedaron congeladas con el robadero al que fueron sometidas en el pasado reciente. Sobra explicar que muchos casos pasarán no al basurero de la historia, sino a su casa, puesto que la chamba y el ritmo de actividad les ha venido grande y no le dan batería al mandatario. Es decir, ya más o menos tenemos un adelanto de cómo vendrán las cosas, pero…no estamos autorizados a revelarlo… ahí les iremos soltando de manera espaciada detalles sobre lo que se avecina. Aparte de que no pocos de los actuales funcionarios dejarán la oficina para ir a una candidatura, que habrá muchas por repartir en la próxima feria del “hueso”…..PERDÓN.- Saben cuánto se gastó el gobierno de Felipe Calderón en la construcción del “Monumento a la Corrupción”? Sí, el puente que se encuentra casi sobre el crucero de Estaño y bulevar Patoni que no sirve para maldita la cosa. No empieza en ninguna parte y no va a ningún lado. Si yo fuera la autoridad mandaba traer al constructor para que explique cuánto se robó y cuánto gastó en la obra inútil, que con poquita planeación se hubiese construido en el mismo crucero, pues hace más falta ahí para lo alto de la circulación que el lugar donde lo instalaron. Aunque no es nada más el puente, pues se “construyó” también el bulevar que conecta al Periférico con el bulevar Patoni con banquetas y toda la cosa, además de árboles traídos al parecer de la Luna, pues a los meses de plantados se secaron y de las banquetas no queda nada. Ah, pero el constructor, que no sabemos quién fue, pero al parecer alguien local, ganó un lanón, ahora está libre de polvo y paja. Jale limpio pues. Total, ni nosotros sabemos cuánto costó, pero tenemos idea de cuánto pudo dejarle al constructor y a quien lo autorizó. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo en www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche o en cualquiera de las redes sociales, donde es fácil encontrarnos.

