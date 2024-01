Martín Vivanco será: candidato, diputado federal y candidato al mismo tiempo.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Luego del destape “oficial” que hiciera Samuel García al anunciar que sería Jorge Álvarez Maynez, el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano y que la “vieja política”de este país debería temblar ante dicho relevo, indudablemente que las interrogantes no se hicieron esperar, primero, ¿por qué el anuncio no lo hizo el líder moral y político de ese partido, Dante Delgado? y segundo, ¿si es ahora el gobernador de Nuevo León, el coordinador de la campaña del todavía diputado federal? de otra manera no se entendería, el porque se brincaron de esa manera al experimentado político, aunque se sobreentiende que MC está tratando de aprovecha el envión que les dejó “Fosfo, fosfo” junto a su esposa Mariana entre los jóvenes que es en donde más crecieron, pues no es casualidad que ambos aparecieran en ese “destape”.

Si bien es cierto Jorge Álvarez Maynez no está ni cerca de tener un boom como el que sí tuvo Samuel García junto a su esposa, el poco tiempo que se anduvieron placeando por todo el país, se trata de la figura más fresca que Movimiento Ciudadano tenía a su alcance, después de que les hiciera el “feo” el mismísimo Luis Donaldo Colosio Riojas quien de manera muy madura, reconoció que no era su momento político y que no tenía ningún problema con dar un paso de costado, incluso conminó a su gobernador a hacer lo mismo, palabras que a la postre, terminaron por ser sabias, pues ya es del dominio público, la forma en que bajaron a Samuel García de esa aspiración política.

En el caso de Durango, la inminente candidatura de Jorge Álvarez Maynez traerá repercusiones, pues de entrada, se sabe que su suplente en San Lázaro es Martín Vivanco Lira, el cual en la actualidad, funge como el dirigente estatal de MC en esta entidad, mismo que deberá asumir esa curul federal, en cuanto se haga oficial el registro del todavía diputado federal, ello lo alejaría de Durango, en donde tiene puesta la mira en una diputación local en la próxima legislatura y además, desempeñar las funciones como jefe estatal de ese partido naranja, algo de lo que ya debe estar enterado el propio Dante Delgado, en caso claro de que quiera nombrar algún relevo, aunque sea temporal, para que se haga cargo de la administración del partido en estas tierras.

Contrario a lo que se pudiera pensar, la ley electoral no limitaría a Vivanco Lira para que desempeñara esas tres funciones, es decir, puede ocupar la curul que le deje vacante Jorge Álvarez Maynez en la Cámara de Diputados; seguir al frente de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y; ser candidato a una diputación local, habrá que ver si puede con todo el paquete o delega en alguien de su entera confianza, el que se haga cargo del comité directivo estatal de MC, en donde incluso el regidor Alfredo Varela, le pudiera entrar al quite o también Martha Palencia que sabemos goza de todas las confianzas del mismísimo Dante Delgado.

Atentos a las señales…

