Parece que todo está decidido en el 8vo distrito local…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Desde que arrancaron las campañas a diputados locales, ya se sabía que la apuesta de Morena y el Partido Verde por el 8vo distrito local, no podía ser mejor, pues postularon a Sandra Amaya, la cual ya había demostrado en elecciones anteriores que sabía ganar y en lo que va de esta parte del proceso electoral, ha hecho lo propio conquistando adeptos en municipios como: Canatlán, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal.

Se debe aclarar que más allá de su nivel de conocimiento y posicionamiento electoral, Sandra Amaya y su equipo de trabajo, saben que hay que “labrar la tierra” y por ello, no han perdido el tiempo y cada día, se le ve a la candidata caminando ese distrito y haciendo campaña de frente y de territorio, de lo cual, ha dejado constancia conociendo las principales demandas y necesidades de los habitantes y dándoles algunas alternativas de solución desde el congreso local.

Se sabía también que el rival más probable en esta contienda electoral, sería el ex alcalde de Canatlán, Manolo Ávila, el cual a final de cuentas, se convirtió en el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD por ese distrito, sin embargo, su campaña ha pasado inadvertida, es decir, muy discreta y quizá de poca aceptación entre la ciudadanía, lo que sugeriría que ve la batalla pérdida y que por ello, no está arriesgando de más y esa percepción es generalizada en esa zona limítrofe, lo que no es ningún secreto.

De igual forma de las candidaturas de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, poco o nada se ha sabido de ellas, incluso, ni los habitantes de ese distrito saben sus nombres o antecedentes, lo que sugiere que Sandra Amaya iría en “Caballo de Hacienda” por esa diputación, lo que seguramente afianzara durante el debate virtual que organizará el IEPC en fecha próxima y en donde la morenista no tendría porque arriesgar demasiado.

Al tiempo…

