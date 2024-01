+ Amanecen todos contra todos a nivel nacional

+ Sanjuana Martínez contra Claudia Sheinbaum

+ El presidente López Obrador contra M. Cortés

+ Enrique Alfaro echa pestes contra Álvarez M.

+ El botín los está “atragantando” a todos

“Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”

Armando del Castillo Franco

Triste y por demás lamentable el espectáculo que están brindando nuestros políticos. Hoy, aparecen todos peleados con todos, el mensaje que están mandando a los electores no es el más adecuado posible…..TÓMALA.- La precandidata morenista Sanjuana Martínez destapó ayer el atraco perpetrado en torno a la desaparición de Notimex, inflaron el padrón de sindicalizados para sacarle raja económica al conflicto y sostiene que Claudia Sheinbaum exigió el 20% de las liquidaciones al personal para su campaña y le ofrecieron once millones de pesos para que hiciera silencio…..ÁNDALE.- Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador niega el dicho de Sanjuana y pide pruebas sobre el señalamiento contra Sheinbaum. Martínez le responde que ese tipo de transas no se hace con acta notariada ni nada por el estilo…..VÁMONOS.- También hoy trasciende la pelea que traen Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien acusa al vocero presidencial que ha desatado una campaña negra que está dañando la imagen de sus negocios. El jefe de la nación asegura que el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, es un hombre incorruptible, decente y demás chuladas, aunque “El Tío Richi” pide que no se hagan pendejos, que la campaña en su contra la encabeza el vocero y su granja de boots…..TRÁCALAS.- El mandatario denuncia en “la mañanera” que Marko Cortés, líder nacional del PAN, dejó al descubierto los cochupos acordados con el nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que debe disculparse ante los mexicanos, pero que por lo pronto desintegró ya el Frente Amplio por México en el vecino estado, al menos en lo que toca a las candidaturas locales, y desde temprano se hacían esfuerzos por salvar las campañas senatoriales y distritales frentistas…..AJÚA.- Luego, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se desmarcó de Movimiento Ciudadano o Desahuciado, como bien le conocen, especialmente sobre la posible candidatura del zacatecano Jorge Álvarez Máynez. Echó pestes contra Dante Delgado, Samuel García y demás gerentes de MC, y advirtió que los jalicienses tendrán libertad de votar por el aspirante o aspiranta que mejor les llene el ojo. Esto es, que MC llegará todo maltrecho a la contienda en la que su único propósito es quitarle votos a Xóchitl Gálvez y echar la mano en todo posible a Claudia Sheinbaum…..BOTÍN.- El bien recordado Armando del Castillo Franco dijo alguna vez, hoy lo repitió AMLO, que donde no se reparte bien el botín, hay motín, y pues está sucediendo por igual en Morena que en el PRI y el PAN, MC y todas esas generosas franquicias…..APLAUSOS.- Si se trata de darle en la torre al proceso electoral en marcha, van requetebien hacia el cadalzo. Antes que ofrecer unidad y coincidencia en ideas y propósitos, los políticos están mandando el peor de los mensajes a los electores que en un momento dado debían motivarlos para que la gente se vaya interesando en las urnas, algo que para los ciudadanos es una desgracia, puesto que de por sí los electores nada más están buscando un pretexto para no acudir a sufragar, y con estas diferencias, quién sabe quién irá a votar el primer domingo de junio…..TABLAS.- Señalar, lo que está advirtiendo la sociedad, que tan ladrones unos como los otros, que las raterías siguen puntuales a pesar del olvidado estribillo de “primero los pobres y no robar, no mentir y no traicionar…”. Es que, para qué nos hacemos, lo acordado por Marko Cortés y Manolo Jiménez son los acuerdos de siempre, las transas de toda la vidad que han hecho todos, o casi todos. Tiempos van, tiempos vienen y los acuerdos cupulares persisten pasando por encima de los derechos de los ciudadanos bien cumplidos. Ya lo dijo Sanjuana Martínez, que ella fue educada en la honestidad y la limpieza de los actos públicos y que sería la última en aceptar los enjuagues que denunció y que enlodan de fea manera a la candidata morenista Claudia Sheinbaum. Ahora, la acusación viene de una morenista, de una simpatizante del movimiento en el poder, de modo que ni cómo negárselo. Ella sabe y, por más que quieran callarla ya los empinó a todos. Repitió que esos enjuagues no se hacen con respaldo notarial para demostrarlo, o como dijo alguien: “Te acuso de ratero, no de endejo…”, aunque aceptó tomar la palabra al mandatario y ofrecer las pruebas de la acusación, para lo que subrayó que un grupo de abogados estaría por presentar las pruebas señaladas. El escándalo está escalando a lo más lamentable para Sheinbaum, quien ha quedado encerrada en la acusación y sin poder demostrar la inocencia que necesita para levantar la cara y pedirle a los mexicanos su confianza en las urnas para dirigir a la nación. O sea que, el “autogol” en Morena está calando bien feo, es un frentazo fuerte contra la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo que advierte cartones de 1-0 a favor de Xóchitl Gálvez, que nada tuvo qué ver en los enjuagues deshonestos entre Marko Cortés y Manolo Jiménez. Hoy, X se deslindó del borlote y pidió a los partidos que la postulan unifiquen criterios para poder emprender el vuelo largo que tanto necesita en la candidatura. Es todo esta tarde, nos vemos mañana, si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales que también lideramos.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp