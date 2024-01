+ Se acabó el trámite de credenciales para votar

Armando del Castillo Franco

Sí, es muy sospechosista la decisión del Instituto Nacional Electoral de cerrar sin posibilidad de abrir otro plazo para tramitar la credencial de votar, pero…se sabía hace meses de cuándo empezaba, cuándo terminaba, etc., etc…..TIEMPO.- Es muy dudoso de que a pesar de las largas filas que se formaron en todo el país para obtener el documento, el INE cerró y cerró, pero, así está marcado en la programación, de modo que los que alcanzaron, alcanzaron, porque lo dejaron todo a última hora…..VOTOS.- Y para quién serían los votos de esos electores “mostrencos”, por identificarlos de alguna forma, no se puede decir que para Melón o para Sandía. Pudieron ser para alguna de las coaliciones, pero…nadie les impidió que cumplieran a tiempo con esa obligación, de modo que esos votos no existen y no pueden restársele a nadie…..ACCIÓN.- Tanto el INE, como partidos y candidatos, tienen que centrarse en lo que sigue: la selección de candidatos a diputados y senadores. Plazo que justamente vence este miércoles, de manera que en los partidos deben conocerse ya los nombres, pero será quizá en las próximas horas cuando se den a conocer en bloque o en lo individual. Los partidos tendrán hasta el 31 del mes de enero para entregar sus listas plurinominales, las que…en lo que toca a Durango hay una gran expectación por ver quiénes serán premiados, por un lado, y por el otro conocer si el PAN se atreverá a cumplir sus “acuerdos” con el exgobernador, porque de ocurrir, ténganlo por seguro que se acaba el Frente Amplio por México, pues ésa es la condición que ha marcado y remarcado el gobernador Esteban Villegas al líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien en la apariencia ya ha quitado a unos que les habían sugerido desde acá y han metido con calzador otros que, al menos acá no tenían posibilidades. La cuestión importante en todo esto es que los nombres de los abanderados partidistas se conocerán en calquier momento, de un momento a otro, para que no quiten la atención del televisor…..MOTÍN.- Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, dice la sabia frase populachera, y lo mismo pasa con los panistas de aquí, allá y acullá. Están saliendo mal con las cuentas y augura vientos de fronda…..TOPETEO.- Los suspirantes a senadurías y diputaciones, sobre todo, están que no los calienta ni el sol, pues muchos creyeron tener la candidatura en la bolsa, pero los movimientos de última hora los han dejado con la boca abierta…..EXTRAVÍO.- Es que, en el traslado de las listas, sobre todo en las listas enviadas a la Ciudad de México, se perdieron varios de los nombres ya “palomeados”, y aquello está generando molestias en crecimiento entre los aspirantes, que de estar en los primeros lugares de las listas pasaron, cuando bien les va, a media tabla, pero otros pasaron de los sitios de privilegio a la mera cola, olvidando todo el “trabajo partidista”…..NOMBRES.- Hay muchos, porque también son muchos los aspirantes, pero lo cierto es que al final de los tiempos los espacios encogerán, se harán chiquitos o poquitos y no alcanzará para “premiarlos” a todos. Ya dijimos, no parpadeen, porque si lo hacen los partidos pueden sorprenderlos con las listas, en las que es posible aparezcan unos, pero borrarán a otros…..ARTE.- Es por eso que a la política la identifican algunos como un verdadero arte, en el que solamente sabe de lo que se mueve en la batea el que la está meneando. Un poquito más conocen sus cercanos, pero casi nada, por lo que es menester esperar a última hora, y el comedero de uñas no se hace esperar. Es parte del mismo arte de andar ansiosos, pero silenciosos, sin hacer olas, porque las olas vendrán una vez que se sepan los nombres. El corredero de los desairados no se hará esperar y el arribismo a los partidos tampoco. Lo veremos y lo platicaremos en su momento…..MUERTE.- Subrayar que la masacre contra una familia sucedida ayer en la carretera Cuautla-Cuernavaca marcará y mucho el proceso electoral. Es para unos motivos para atacar al gobierno, preguntándole si con esa seguridad pretenden repetir la transformación de México. Las protestas en redes sociales están desbordadas, piensan muchos que la inseguridad nacional tocó fondo y que, aunque ya se vaya el Presidente Andrés Manuel López Obrador, algo debe hacer para contener esa clase de episodios sangrientos, muy propios de los últimos tiempos, para desgracia de los mexicanos. Tuvimos acceso ayer a los videos lamentabes en los que una niña se observa a un lado de la carretera pidiendo ayuda, luego de que una banda de desalmados los rafagueó sin misericordia, matando a los padres y al parecer a un hermano de la pequeñita. Eso no se vale, y por eso le están pidiendo al mandatario que actue de una vez por todas. Aun cuando de muchos otros tiroteos mortales se ha sabido muy poco, pues la autoridad se concretó a contabilizar el número de caídos. Lamentable. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

