Participarán 5 mil mujeres en marcha del 8M

Son 5 mil mujeres las que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para recordar a las que murieron en una fábrica textil por pedir mejores condiciones de trabajo, a las que lucharon por el derecho al voto, señaló la diputada Marisol Carrillo.

Al referirse a las manifestaciones que se prevén para el 8 de marzo, la legisladora enfatizó que se trata de una conmemoración, para recordar a las mujeres que se manifestaron para que no hubiera trabajo infantil, como en esa fábrica en Nueva York, donde murieron niñas y mujeres, “es conmemorarlas, pero también conmemorar a las mujeres mexicanas, que por ellas tenemos voto, las sufragistas que también estuvieron encarceladas, a las que también mataron, también asesinaron, que por ellas estamos muchas donde estamos y que sigue la lucha; que no hay un piso parejo todavía en plataformas, en la política menos, en la política en México no se dan ahora si que funciones de primer nivel, no tenemos casi de mujeres”, dijo.

La legisladora indicó que se trata de conmemorar, de agradecer pero también de pedir que haya perspectiva de género “a instituciones que proporcionan seguridad, que se atiendan las quejas, las denuncias, que no hay que esperar a que la mujer muera, sea víctima de violencia, que no sea violada, maltratada, no llevarla a una institución golpeada, casi muerta para que pueda ser atendida”.

Al mismo tiempo, la legisladora reconoció que se entiende este tema, que se abren las puertas, “hemos platicado con la fiscalía y se trabaja con perspectiva de género, para esto son estas marchas, para abrir estas puertas que están no cerradas con candado, pero que siguen todavía un poco cerradas, para bajar la alerta de género en Durango, ahora sí que para completar las observaciones de Conavim, para eso es este 8 de marzo”, indicó finalmente.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...