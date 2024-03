Recital y placa alusiva a los 70 años de fundación de la ESM de la UJED

Con un espléndido recital de la Orquesta de Cámara del Instituto de Bellas Artes y la develación de una placa conmemorativa por los 70 años de fundación de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez, se honró a toda una comunidad que ha sido parte importante en la formación artistas en el área de la música, así como a quienes han egresado de sus aulas.

En el auditorio de la ESM, con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector Rubén Solís Ríos, acompañado por la directora del plantel, María Concepción Flores Colón, se llevó a cabo el recital ofrecido por la Orquesta de Cámara, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Burciaga, que presentó un programa especial en conmemoración de los 70 años de historia de la educación musical en Durango.

La primera parte del recital incluyó obras como “Andante Festivo”, de Sibelius; “Intermezzo de ‘Cavalleria Rusticana'”, de Mascagni y “Vals N. ° 2”, de Shostakóvich. En la segunda parte, se interpretaron tres piezas del fundador de la Escuela Superior de Música, Alfredo A. González: “Vals Hortensia”, “Vals Fantástico” y el Himno a la Universidad, acompañado por el coro del plantel.

Tras la revelación de la placa conmemorativa que celebra siete décadas de formación de profesionales de la música, el rector Rubén Solís Ríos recordó a las personalidades que han contribuido al desarrollo y prestigio de la educación musical en la entidad. “Dentro del quehacer de la Universidad me he encontrado en múltiples escenarios y cargos, y eso me ha llevado a conocer casi en lo personal a muchos universitarios, como a Alfredo A. González Flores, cuando además era el director de la OSUJED; y a otros directores como Lorenzo Corral Barraza; Abraham Viggers; recuerdo también, a muchos de los integrantes de la Orquesta Sinfónica, que cuando estuvimos en el sindicato nos tocó acompañarlos para mejorar sus derechos laborales”, recordó.

Para concluir, Solís Ríos felicitó a la comunidad y expresó su deseo de que la Escuela Superior de Música continúe brillando y atrayendo estudiantes de otras partes. Asimismo, manifestó su aspiración de que en un futuro cercano se puedan ofrecer programas de posgrado, consolidando aún más la excelencia educativa que caracteriza a esta institución.

