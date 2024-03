Realiza IMSS Durango acciones para diagnóstico y tratamiento del Virus de Papiloma Humano

En 2022 se diagnosticaron 29 casos de VPH, en 2023 se presentaron 96 y en lo que va de 2024 se han presentado 16 casos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango realiza acciones para el diagnóstico oportuno y tratamiento del Virus del Papiloma Humano (VPH), lo señaló Juan Carlos Espinoza Burciaga, coordinador auxiliar médico en Salud Pública.

Mencionó que la infección por VPH, en la mayoría de las veces cursa de manera asintomática o bien se manifiesta de manera transitoria pudiendo sin necesidad de tratamiento.

Sin embargo, la detección de este virus se realiza, a través del estudio del Papanicolaou, el cual se debe realizar en todas las mujeres que iniciaron vida sexual, la detección es de manera anual, con el fin de detectarlo al inicio un caso de infección por VPH.

“En caso de que la paciente cuente ya con esta infección se realiza una colposcopia con el fin de eliminar el VPH. Dentro del Instituto en la entidad en 2022 presentó 29 casos de VPH, en 2023 se presentaron 96 y en lo que va de 2024 se han presentado 16 casos”, afirmó el coordinador auxiliar médico en Salud Pública.

Hizo un llamado a las madres y los padres de familia o tutores a que acudan a su unidad de adscripción, para la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en sus menores, esta vacuna se aplica a niñas de quinto y sexto año y de 11 a 15 años y adolescentes no escolarizadas. También se aplica a mujeres y niñas cisgénero, transgénero que viven con VIH.

Espinoza Burciaga indicó las siguientes unidades en Durango donde se estará aplicando la dosis, así como acudir con la CURP: UMF No. 1, No. 44, No. 49 y No. 50, y en Gómez Palacio, Durango, en las UMF No. 10, No. 11 y No. 53.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...