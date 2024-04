¿Replicará MC en Durango… estrategia del voto cruzado de Jalisco?

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Luego de que se hiciera viral un espectacular en el que aparecen juntos Pablo Lemus (candidato a la gubernatura de Jalisco por MC) y Xóchitl Gálvez (candidata a la Presidencia por el PAN-PRI y el PRD), muchos rumores han surgido de que Movimiento Ciudadano ya prevé que en definitiva, la candidatura de Jorge Álvarez Maynez no va a levantar y van a aplicar la operación “sálvese quien pueda”, para lo cual, Dante Delgado y compañía, estarían dispuestos a promover el voto cruzado en aquellas entidades en donde la causa esté más que perdida, es decir, que voten por sus candidatos a gubernaturas, alcaldías y diputaciones tanto federales como locales y al mismo tiempo, lo hagan por Xóchitl Gálvez.

Esta teoría por conspirativa que pudiera lucir, ya se hizo en Durango por parte del movimiento naranja y ocurrió en las elecciones del 2022, cuando un candidato a la alcaldía de la capital, sacó más votos que la propia aspirante a la gubernatura del estado, lo cual siempre se negó, sin embargo, lo que nunca se pudo negar, son los números entregados, los cuales, no checaban en lo más mínimo y que estuvo a punto de generar una ruptura irreparable en las filas emecistas, al final los directamente involucrados, le dieron la vuelta a la página y una estaría cerca de llegar a San Lázaro y el otro emprenderá la aventura de ocupar una curul en la próxima legislatura local, es decir, a ninguno de los dos les convenía un pleito.

Se debe recordar que Álvarez Maynez tuvo que asumir la candidatura a la máxima magistratura del país después de que Samuel García declinara, sin embargo, con esa decisión, MC también se encontró a un aspirante con un nulo conocimiento público y por consiguiente, sin competitividad, lo que ha obligado a gobernadores como Enrique Alfaro a apoyar descaradamente a Xóchitl Gálvez, como ya ocurre en Jalisco, en una especie de revancha también del jalisciense, después de que su candidato presidencial decidió iniciar su campaña en uno de los municipios de esa entidad más azotados por la violencia en todo el país, lo que el mandatario interpretó como una afrenta que seguramente aún no olvida y para muestra un botón.

Ya se verá si aquí en Durango se replica el esquema de Jalisco, lo cual, no debería sorprender a nadie, pues además de la falta de competitividad de Jorge Álvarez Maynez habría que añadirle, lo desconocidas de algunas candidaturas locales, las cuales deberán potencializarse de alguna manera y no tendrán una candidatura ancla para hacerlo, de ahí que no se descarte el fenómeno del voto cruzado, una vez más, aunque se duda mucho que vaya a ser de manera tan descarada como si se está haciendo entre Pablo Lemus y Xóchitl Gálvez, lo cual ha sido la comidilla del círculo rojo y la sorpresa de buena parte de la sociedad, a la cual, le cuesta entender esas prácticas que como ya se expuso en este artículo de opinión, al menos aquí en Durango no sería algo nuevo.

