Por ahora, no ha habido interés de la ciudadanía en las campañas en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Debido a la dependencia que tienen los candidatos al Senado y a las distintas diputaciones federales en Durango, de lo que ocurra con la elección presidencial, no es ningún secreto que a pesar del esfuerzo de los aspirantes de los distintos partidos políticos, esas campañas electorales no terminan por levantar o llamar la atención del electorado, aunado claro, al periodo vacacional de Semana Santa y al eclipse que se vivirá el próximo lunes, de ahí que la teoría de que las campañas iniciarían “formalmente” el miércoles 10 de abril, no es descabellada, pues la búsqueda de las curules locales, iniciará justo después del debate presidencial que, de igual manera, está programado para llevarse a cabo este próximo domingo, elementos que deberán calentar el proceso en estas tierras sí o sí.

Se debe recordar que uno de los puestos de elección popular que son más cercanos a la ciudadanía, sin duda que son las diputaciones locales, pues son los que mayor gestión realizan a pesar de no ser su principal función y tienen mayor contacto con los ciudadanos, de ahí que dichas candidaturas guarden una especial expectativa, más allá que lo que estará en juego que será el control de la próxima legislatura local, no por nada, ya se anunció que al menos uno de los candidatos presidenciales estará aquí para ese día y es el caso de Jorge Álvarez Maynez de Movimiento Ciudadano, el cual entre otras cosas, abanderará el arranque de campaña de sus abanderados a las curules locales.

El arranque de esas campañas también representará un repunte en automático para quienes aspiran a ocupar un espacio en San Lázaro, por lo que no extrañaría ver a los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, haciendo campaña al unísono con los abanderados a las diputaciones locales, lo que sonaría absolutamente lógico, máxime por que habrá quienes sean hasta más conocidos en sus distritos locales que los que buscan una posición federal, algunos y algunas de las cuales, son auténticos desconocidos para quienes viven en esas zonas limítrofes, lo cual no es ningún secreto, de ahí que haya quienes de plano no levantan, ni con ambiciosas campas en redes sociales.

Ahora le toca a los aspirantes a las curules locales, cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía de ellos y de ellas, pues está claro lo que pueden prometer y los discursos que suelen rayar en la demagogia, algo que regularmente la ciudadanía castiga en las urnas, por lo que habrá quienes no se puedan dar ese lujo, caso contrario, el costo sería muy alto y en una elección tan impredecible, ese tipo de riesgos no se deben correr, pues representaría el debut y despedida de muchos y de muchas, quienes podrían tener candidaturas meramente testimoniales y para el anecdotario, mismas que suelen perderse con el paso del tiempo y ser recordadas como auténticos petardos de la política local.

Al tiempo…

