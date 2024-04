Álvarez Maynez visitó Durango… realizo gira gastronómica y propuso un cuarto debate.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynez estuvo en Durango este miércoles e indudablemente que su visita marcó agenda, pues se trata del único aspirante presidencial que vino a respaldar a sus candidatos a las diputaciones locales, aprovechando la amistad que guarda con el dirigente estatal, Martín Vivanco Lira quien de paso, es su suplente en la Cámara de Diputados, una gira que bien vale la pena analizar, por el futuro que le guarda a ese partido político en estas tierras y que corre el riesgo de ser víctima del voto útil, por parte del electorado duranguense a partir de que todo apunta a una elección polarizada entre las dos grandes coaliciones.

Entre los propuestas que Álvarez Maynez dejó en Durango, destaca el proponer que haya un cuarto debate presidencial y que este sea solo entre los dos punteros , afirmando que él sería uno de ellos y la otra, Claudia Sheinbaum Pardo, buscando replicar el objetivo que tenía Samuel García de arrebatarle la segunda posición a Xóchitl Gálvez, lo que en definitiva no logró en el primer debate, en donde se le vio errático al momento de plasmar sus propuestas e ideas, lo que en definitiva no pasó inadvertido y que fue del dominio público, por lo que hay incluso quienes piensan que a partir de su participación, MC bien pudiera haber puesto en riesgo su registro, al menos esa es la percepción que una buena parte del círculo rojo tiene.

Otro de los aspectos importantes que dejó en claro el abanderado emecista, es que aquí no se replicaría el voto cruzado que si se promueve en otras entidades, tal es el caso de Jalisco y que incluso, haría equipo y mancuerna con personajes como el ex panista, Jorge Salum del Palacio y otros más de casa, algunos de los cuales, son auténticos desconocidos y que pudieran quedar exhibidos en las urnas el domingo 2 de junio, pues la única posibilidad que tenían de hacer un papel digno, es poderse respaldar con un candidato presidencial altamente competitivo y está claro que Álvarez Maynez no lo es, por más que aquí sus alfiles nos quieran vender lo contrario, pues está claro que no es Samuel García y tiene una misión prácticamente imposible en lo que resta de esa campaña.

De igual manera el hombre de la gran sonrisa, realizó entre otras cosas un tour turístico por el centro de la ciudad, donde comió en un reconocido establecimiento de tortas, se tomó las fotos obligadas con los personajes más emblemáticos de Movimiento Ciudadano en Durango y sostuvo un encuentro con estudiantes universitarios, por lo que se puede decir que cumplió con su misión de apoyar a su partido en estas tierras, aunque en esencia, poco o nada le ayudará a sus candidatos en las urnas, pues como ya se expuso, la carrera por la presidencia es de dos y al parecer, aquí también pasará lo mismo con las dos grandes coaliciones en lo local y no hay que ser un erudito en la materia para saberlo, claro siempre y cuando, no promuevan aquí el voto cruzado que ya le juraron al propio Álvarez Maynez no se dará.

¿Será?…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...