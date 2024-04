En el arranque, saca ventaja Cinthya Mont en el 6o distrito local…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Desde que arrancaron las campañas a diputados locales en Durango y en el análisis de los perfiles que buscan esos puestos de elección popular, ya se podrían ir proyectando lo que serán esas batallas electorales en las urnas, tal es el caso del 6o distrito local, el cual, luego de la redistritación que se ordenó en el estado, bien pudiera ser considerado un distrito nuevo y en donde varios tiradores y tiradoras buscarán con todo la victoria, sin embargo, una de ellas, es la única que ha hecho el ruido suficiente como para voltearla a ver, es el caso de Cinthya Hernández abanderada de Morena, la cual busca dar la campanada en una zona de la ciudad de Durango, en teoría, dominada por el PRI y el PAN.

Gracias a su paso -seis años por el Cabildo de Durango- luego de ser regidora por ese lapso de tiempo, Cinthya Mont como también se le conoce, ha gozado de una exposición pública como pocas en el estado, no por nada, es de las que más seguidores tienen en las redes sociales y el círculo rojo siempre está al pendiente de ella, lo que bien pudiera darle una ventaja sobre el resto de sus adversarios, aún así, no se echa las campañas al vuelo y con un discurso “Todo Morena”, ha tratado de posicionarse desde el mismísimo arranque de campaña, cuando lanzó toda la carne al asador y el grito de “guerra” desde la Unidad Deportiva Manuel Galindo Higuera, en donde se hizo acompañar de su jefa estatal Lulú García Garay, Manuel Espino y de su suplente Marcela Gamero, por mencionar a algunos, en una clara muestra de músculo político.

Si mantiene el discurso y el paso que hasta ahora ha desarrollado la abanderada morenista y sostiene los principales logros de la Cuarta Transformación, sin duda que bien pudiera llegar a ser el rival a vencer dentro de ese distrito, pues no ha pasado un día desde el pasado 10 de abril que no se le vea recorriendo y sosteniendo encuentros con quienes viven esa zona limítrofe, de lo que han dado fe los distintos comunicadores y medios de comunicación en Durango, estrategia que incluso ya buscan replicar sus adversarios a ese mismo puesto de elección popular, pero sin el mismo éxito, pues traen el estigma del gobierno que se fue y que es del dominio público que desfalcaron las arcas estatales y dejaron a Durango en una situación financiera de las más complejas de su historia y eso no es algo fácil de olvidar.

Para ese mismo distrito compiten también personajes como Gabriela Vázquez Chacón abanderando la causa del PAN-PRI y el PRD; destacan de igual forma, el ex panista Guillermo Juárez Compean, por el Partido Verde que está haciendo su esfuerzo; por supuesto que hay que incluir al Partido del Trabajo quien lleva a María Mayela Bayona Piedra y de Movimiento Ciudadano, Mariana Verduga Palencia estas dos últimas, remando contra corriente y tratando de posicionarse, aunque la empresa luce difícil, pues la campaña es corta y quien tenga un mejor posicionamiento tendrá ventaja y que en este caso, todo apunta que la rival a vencer será la morenista, por todo lo antes expuesto.

No hay que perderle de vista…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...