Siete Días de Grilla

Nada más eso nos faltaba en Durango, las contingencias ambientales para estar completos, y hoy tuvimos una mancha grísasea compuesta por millones de partículas dañinas para la salud visible en toda la ciudad.

Incluso, a la hora de redactar la presente (14:00 horas) era posible observarla hacia los cuatro puntos cardinales la espesa nube venenosa.

No tenemos qué preguntarle a nadie las causas. Nosotros mismos debemos entender que es consecuencia a nuestra irresponsabilidad y nuestro desprecio a la casa grande, la Tierra.

La ciudad de Durango está muy sucia, y no se diga en la periferia, donde muchos automovilistas todavía acostumbran “limpiar” su auto y tirar sus desperdicios por la ventana, cuando eso debimos superarlo hace muchos años.

Traemos por ahí en nuestras secciones diarias gráficas y videos aéreos de las condiciones en que se encuentran arroyos, ríos y demás afluentes, plagados de desperdicios, llantas, troncos, animales muertos y hasta desechos fisiológicos humanos.

Merecemos lo que nos está pasando, porque hemos sido por demás sucios e irresponsables. Lo peor es que, no sabemos si es un simple fenómeno natural pasajero o es el adelanto de lo que viene y que viene para quedarse.

No manchen, hace rato salí a ponerle agua a mi perro y no me la acababa con la intensidad delos rayos solares. El consejo es que no salga nadie a la intemperie y menos si no va bien protegido del astro rey.

Unos minutos expuestos a esa intensidad solar significan quemaduras por demás dolorosas en la piel y con riesgo de sufrir algo mucho más delicado.

A todos los que tienen perros, preocúpense por ellos. Si los tienen en la azotea, no sean gachos, bájenlos de inmediato y proveeanlos del agua necesaria para que puedan pasarla.

Y contra lo que hace el Club Campestre, que envenena a los perritos, les pediría que igual busquen algun cacharro y le pongan agua a los perritos de la calle, porque ellos lo sufren igual o peor que nosotros, porque en nuestro caso la mayoría tenemos dónde resguardarnos, pero hay casos de animales que ni esperanza de tener un tejabán o algo que les resguarde del infeliz sol de esta tarde.

Aunque suena repetitivo, el cambio climático no solamente ya está en proceso y nos alcanzó, sino que también presenta cada día mayores retos a los seres humanos, al igual que a todas las formas de vida que hay en este planeta, ya que a todas nos afecta el estado del tiempo y los extremos que alcanza ya en gran parte del planeta.

Pero para concentrarnos en lo inmediato, hay que ver la situación que se presenta en estos días en la capital del estado, con temperaturas que se acercan a nuevos récords, pues la celebración por el “Día de las Madres” estuvo acompañada por un intenso calor ya que el termómetro superó los 39 grados centígrados, de acuerdo a reportes de Conagua.

Si bien no es una sorpresa tener estas temperaturas en la ciudad, pues ya el año pasado hubo días en los que se superaron los 40 grados, como resultado de una fuerte ola de calor que se presentó en gran parte del país, en esta ocasión parecen cumplirse los pronósticos que se mencionaron en semanas anteriores, en el sentido de que podrían alcanzarse nuevos registros en los siguientes meses.

Estas condiciones llevaron ya a las autoridades a tomar medidas encaminadas tanto a proteger la salud de la población, ante el riesgo de golpes de calor, insolaciones, deshidrataciones, que están relacionadas directamente con las altas temperaturas, además de padecimientos gastrointestinales ante un calor que propicia la descomposición de los alimentos en muy poco tiempo, por lo cual solamente falta que los ciudadanos en general hagamos eco de estas recomendaciones y llamados, que a fin de cuentas tienen el propósito de evitar riesgos que, como se ha visto en otros puntos del país, ya han cobrado algunas vidas, que muestran cómo el destino nos alcanzó y el cambio climático es una realidad.

México ha retrocedido en materia eléctrica a mediados del siglo pasado, a los años sesenta y setenta que había más “apagones” que estabilidad en el sistema, propio de un país tercermundista o destacado por su atraso.

Esta semana, el martes para ser exactos, el Centro Nacional de Control de Energía encendió los focos rojos en la cuestión eléctrica nacional y reconoció que no se ha hecho lo necesario para evitar estos sinsabores, puesto que además de afectar la productividad daña de forma incalculable a muchos negocios.

La realidad, dicen los expertos, es que el país retrocedió hasta mediados del siglo pasado por no haber expandido la generación eléctrica, particularmente por no aprovechar la energía solar y eólica, pues “mucho se mueve por la corrupción…”.

El caso es que México está en su peor momento en cuestión de electricidad, pues a estas alturas ya se han registrado apagones de días, de horas y así de semanas, algo por demás absurdo, visto que el país es uno de los más favorecidos en el mundo por la radiación solar, además de contar con regiones con grandes avenidas de viento que pudiesen generar toda la energía que ahora no tiene el país y que la necesita por la llegada de la época calurosa.

Esto es, que los problemas por la falta de electricidad han empezado, amenazan empeorar con las consecuencias impredescibles para la industria, la banca y el comercio.

Sobra rememorar que Manuel Bartlet Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad,es un hombre bueno para las transas electorales y de todo tipo, y Rocío Nahle, que era la Secretaria de Economía, por lo tanto responsable del Cenace, salió mejor para la compra de propiedades de lujo, como el departamento en Manhatan, a unos pasos del Central Park de la ciudad de Nueva York, más otras varias propiedades que le ha destapado el empresario Arturo Castagne.

Arturo ayer retó a Nahle a desmentirle todo lo que ha publicado de sus propiedades que precisamente le aparecieron en los dos últimos años, cuando se dio el sobreprecio de la refinería que no refina.

Ella lo único que contesta es que esas propiedades no son suyas, que es mentira, que así es como tratan de tumbarla de la primera posición de la elección por la gubernatura de Veracruz, que parece, regresa a la familia Yunes.

Se van a encaboronar los chairos, pero es bueno “fusilar” el artículo de la editorialista de Reforma, Guadalupe Loeza, quien irónicamente se refiere a la modestia y lindura de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena.

“Ya todo está resuelto, nada más falta un trámite. Qué razón tiene Claudia Sheinbaum, ella ya ganó. No hay más qué hacer, para qué tanta faramalla, para ella es tan simple; la candidata de Morena ya se da por vencedora. Ella que es tan modesta, tan linda y tan dulce, nos facilita, nos aclara que ya todo está resuelto…”, dice Loaeza.

“El asunto de votar por la doctora Sheinbaum nada más se trata de un trámite. Ella que todo lo entiende, que todo lo analiza con un punto de vista científico, se dio cuenta antes que el resto del mundo que la contienda electoral ya no tiene ningún objeto porque ya está decidida a su favor. Qué lúcida y qué práctica”.

“Seguramente, en estos momentos de tantas dudas, ella es la única que duerme tranquila. Por eso me cae súper bien. Su asertividad es pasmosa. Ella sí que es una ciudadana que entiende perfectamente bien todo aquello relativo a las elecciones, en especial a las que le incumben”.

“No se hagan bolas, nada más falta un trámite. Tranquilos. ¿Cuál es la bronca? Este arroz ya se coció. Relájense. En estos días que faltan para las elecciones aprovechen para platicar con sus hijos y díganles que ya gané, “no hay pedo”, como dicen ellos”.

“Que sepan nuestros seguidores que ¡ya chingamos¡ La verdad es que para mí fue todo muy fácil. Bastó con que el presidente me nombrara como su candidata para que mi campaña fuera la más exitosa de que se tenga memoria. A veces me pregunto para qué hice campaña, para qué me cansé tanto y para qué expuse mi vida en Chiapas, en ese retén que resultó ser una prueba de entereza”.

“Recuerden una vez más que tan solo falta un trámite el 2 de junio para que sea su Presidenta. Un pequeño trámite y ya. No es nada. Es como un trámite cualquiera, como si fueran a sacar el coche del corralón. El que yo les pido es todavía más fácil. No se van a tardar ni cinco minutos”.

“Realizar el último trámite que falta el 2 de junio es como votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más, cosa que nos debe llenar de orgullo. No se olviden que mi triunfo es gracias a él, sin su apoyo este triunfo nos hubiera costado más trabajo. Claro que yo he ganado un sinnúmero de premios mientras fui jefa de gobierno”.

“Gracias a mí se salvaron muchos ciudadanos de covid. Gracias a mí nada más hubo 26 muertos en el accidente de la Línea 12 del Metro. Y gracias a mí la Ciudad de México ganó el prestigioso premio Lee Kuan Yew 2024 que otorga la Autoridad de Desarrollo Urbano de Singapur, por la gestión que hice durante cinco años. Ya vienen las farmacias como las de Dinamarca. Tan sólo faltan 24 días para que tramiten su trámite. Está regalado, no se azoten. Ya ganamos, este arroz ya se coció”.

Queridos lectores y lectoras, como el voto no es más que un trámite, voten por Xóchitl Gálvez.

Estábamos en ese lamento cuando trascienden las linduras del ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, de quien se confirma que obró para liberar a grandes delincuentes por orden presidencial.

El asunto, no tiene vuelta de hoja, aclara las dudas que existían sobre las triquiñuelas que hizo el ministro en retiro por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que el mismo jefe de la nación reconoció en una de sus mañaneras.

O sea que, siguen apareciéndole lumbritas a Morena y la 4T, que no se la acaban con las transas en el Tren Maya, Dos Bocas, AIFA y las propiedades mil, o más de mil de doña Rocío Nahle.

Aparte de que el saqueo en Segalmex, del orden de los 80 mil millones de pesos, resulta una gran piedra en el zapato morenista que seguramente obrará durante las votaciones del primer domingo de junio. A menos que ya lo hayan olvidado y perdonado los mexicanos.

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se pronunció contra los ataques del presidente López Obrador, tanto a ella como a MCCI.

En un comunicado lamentó que AMLO haya tomado una tragedia familiar como la muerte de su esposo, ocurrida hace 20 años, para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella.

La acusación se basa en un dicho que el presidente expone en su libro y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días: que la señora Casar hizo fraude para poder cobrar una pensión por parte del difunto en beneficio de ella como de sus hijos.

Lo que extraña es que si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces Jefe de Gobierno del DF como su procurador debieron haberla denunciado o, al menos, haberse negado a cometer tal ilegalidad.

Despejada esta mentira, ahora ya no la acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar una pensión de viudez, lo cual está dentro de su derecho, mismo que tienen todas las viudas del país, sin que haya corrupción.

Lo que sí es una violación a la legalidad es exponer documentos con información personal tanto de ella como de su familia, lo cual ni siquiera tiene que ver con dichas acusaciones, lo que sí es una violación a la Ley de Datos Personales y al derecho a la privacidad.

Todo huele a una venganza orquestada desde el gobierno federal por la evidencia de actos de corrupción que se han cometido, sin importar quién los haya cometido, lo que la ha convertido en persona incómoda para la administración.

Lo malo que se comete abuso de poder y persecución política contra quienes se atreven a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión, esa que ha tratado de inhibir durante todo el sexenio.

Ojalá y el presidente en lugar de dedicar su tiempo a esta persona o este caso en particular, se lo dedicara a las 186 mil víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297 mil muertos en exceso durante la pandemia…

Estuvimos ayer en el primer juego de la serie entre Calientes y Charros de Jalisco y, confirmamos lo que hemos venido platicando, que se trata de un espectáculo de altura en México.

No son jugadores de relleno ni de aparicion espontánea, ni en el beisbol, como en el basquetbol o en los demás deportes existe eso. Todos, para decirlo rápido, todos los jugadores enrolados en la Liga Mexicana de Beisbol son deportistas que vienen trabajando desde niños, esforzándose y sacrificando el tiempo de la familia, pero…vale la pena para ellos y para los aficionados.

La afición es fiel al conjunto Caliente, asiste en la medida de sus posibilidades a los partidos, pero…ningún bolsillo alcanza para estar en toda la serie. Muchos lo que hacen es escoger uno de los tres juegos para no quedarse sin verlos, por cuya razón pensamos que la directiva tiene que revisar sus precios y ponérsela más fácil a los aficionados. Tienen que ofrecer promociones atractivas para la familia, que puedan entrar la mayoría de sus integrantes, de lo contrario para muchos ir en solitario no tiene gran interés.

A propósito, ojalá que alguien se percate del desinterés por proteger a los viejanos, a los de la tercera edad y a los discapacitados, porque ayer, en el baño que da al bulevar Guadiana, en el Estadio Francisco Villa pusieron unos escalones y topes excelentes para que se mate el primer distraído que llegue. No hay una mísera rampa para caminar o para moverse en silla de ruedas, quizá por eso ayer no vimos un solo discapacitado.

