Siete días de grilla

El Sistema Meteorológico Nacional advierte que vienen los diez días más calurosos de la historia. Los rayos solares serán más quemantes, y sugiere que nos protejamos de la mejor manera posible.

Los rayos ultravioletas son más intensos y más dañinos para el cuerpo humano, por eso se sugiere que quien pueda se abstenga de salir a la intemperie, o si lo hace, que lo haga con las debidas precauciones, como es ropa que evite que el cuerpo reciba directo los rayos solares.

Las consecuencias de las altas temperaturas, ya ni discutamos, es el calentamiento global, producto de nuestro desprecio a la naturaleza, a la ecología particularmente.

Lamentable que, a pesar de los llamados constantes que nos hace la madre naturaleza con terremotos, tormentas, inundaciones y vientos implacables, hay países que siguen usando combustibles fósiles que son los que más dañan el entorno.

México, a pesar de ser un país con una altísima radiación solar, que sería extraordinario en la captura de ese calor para convertirlo en electricidad, sigue usando carbón y otros productos venenosos.

Entonces, preparémonos para recibir las temperaturas que quizá no se habían registrado en ninguna parte del mundo, y procuremos protegernos lo mejor posible.

———-

Los calorones de nuestros días empujan a muchos al “día de campo” o a un día de “chelas” a la orilla o dentro de lagunas, presas o ríos, pero luego, ya con la amargosa entre pecho y espalda sale lo valiente y a tirarse clavados.

Protección Civil en el Estado, de manera constante está llamando a la población a evitar esas tentaciones, de ir a meterse a un río o presa, porque no conocen el terreno o el lecho acuático y se ahogan al quedar atrapados entre las yerbas y piedras bajo el agua.

Anualmente es la misma historia, la misma cantaleta, las mismas súplicas a la gente para que no se meta a ríos, arroyos, presas o lagunas, porque en ellas muere mucha gente de manera constante, solo por tratar de mitigar el calor.

———–

No se crean de la mujer que llora, que las encuestas las gana quien las paga, lo dijo con absoluta sabiduría el presidente Andrés Manuel López Obrador y, sabiendo cómo se las gasta el Reforma, ya nadie le cree.

Muchos de los textoservidores insisten en que Claudia Sheinbaum lleva como cien puntos de ventaja sobre Xóchit Gálvez, aunque para la mayoría de los mexicanos la pelea será cerrada entre ambas.

El día que Reforma publicó que Claudia llevaba una ventaja que su triunfo se daba por descontado, que ya todo era mera cosa de tiempo, todo mundo lo tachó de vendido y poco confiable.

Otros, se aventuran a decir que, en los días que quedan a la campaña, que son cinco o seis, ya no cambiará nada, y en eso estamos de acuerdo. Los mexicanos deben tener claro por quién votar y, sobre todo, qué se está jugando en la elección, evitar lo que tenga que evitarse vía votos.

Anoche sacó que la morenista Clara Brugada va arriba, pero por muchísimo de Santiago Taboada, prianerredista, cuando en la realidad es el más aceptado y parece enfilar hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ni nos fijamos cuántos puntos pone arriba a la salvadoreña el diario capitalino, pero si recordamos los bandazos que ha dado con sus “encuestas”, mejor ahí la dejamos, porque hoy no queremos comer perro.

Morena, particularmente, está empeñada en ganar la elección a punta de encuestas y de billetes, para lo que hay muchos, además de los 130 mil millones que está repartiendo el INE entre los participantes en la elección.

Es el caso de Rocío Nahle, la candidata morena de Veracruz, que según estimaciones conservadoras, el monto de lo robado a la refinería que no refina ni refinará, es una cantidad parecida a la que está gastando el árbitro electoral en la contienda, y la zacatecana, igual, aferrada a que va punteando en las encuestas.

———–

A propósito de gandallas, como es según palabras de Xóchitl Gálvez, el presidente de Morena, Mario Delgado, se le viene el mundo encima por el huachicol fiscal por el que se hizo o hicieron de inimaginables cantidades de dinero.

Metieron al país cientos o miles de pipas con gasolina norteamericana sin pagar impuestos, ni en Estados Unidos, menos en México, y por eso, lo dijo el otro día en el debate la candidata prianerredista, el gobierno de los Estados Unidos está siguiendo de cerca los pasos de Delgado para echarle el guante a la menor brevedad.

Y muchos ya le dieron forma a la probable captura, dado que no será ni senador ni diputado. No tendrá fuero como para evitar una eventual detención gringa.

El presidente López Obrador, que sabe mucho del caso, pues miles de millones de pesos de ese “huachicol fiscal” fueron a parar a varios estados de la República con elecciones, con los que pudieron comprar toda suerte de voluntades, ya no nada más votos.

———–

No me lo han de creer, pero ya nos saturó la campaña, el empalmadero de spots mencionando a los candidatos, todos de un jalón, ha hartado a todo mundo.

Lo más sensato, para no cansar a la gente, sería que transmitan un spot de Morena, y a la hora, o media hora los del PRI o del PAN, pero no .hinguen, lo avientan todos en una sola exhibición y por eso mejor hay que cambiar de canal o de estación de radio, porque no dejan a la gente digerir las propuestas de una candidata cuando vienen las de la otra.

———–

Las campañas electorales para la presidencia del país, llenas de insultos y descalificaciones, con ausencia de propuestas, han dejado mucho qué desear.

Ninguno de los aspirantes convenció ni demostró traer altura de miras para atender la agenda nacional en temas de seguridad, desarrollo económico, educación y otras materias.

Las precampañas y campañas electorales que hemos vivido han sido pobres, sin proyectos de rumbo o destino, con ideas dislocadas, buscando responder a lo contingente, sin ideas prospectivas ni proactivas.

El tercer debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez, llevado a cabo el día pasado domingo, fue la última oportunidad que tuvieron para dar un vuelco a las escasas luces evidenciadas a lo largo de la campaña y demostrar que habían hecho la tarea investigando las problemáticas del país y proponiendo, con toda claridad, soluciones y, sobre todo, cómo llevarlas a cabo.

Todos dicen comprometerse a resolver tal o cual coyuntura, pero ninguno es capaz de precisar el procedimiento de solución, evidenciando que están haciendo demagogia, pues lo más importante en resolver un problema es tener claridad de cómo hacerlo y, al no mostrar el plan, se traduce en una confesión de parte de que realmente no se sabe arreglar dicha problemática.

El tercer debate fue más de lo mismo, termina por confirmar que en el país priva una marcada ausencia de liderazgo, lo que, por otro lado, acredita la resiliencia de los mexicanos, quienes pese a no contar con un buen piloto, dirigen la nave con voluntad de llegar a mejor puerto sobre la idea de llevar al país a la modernidad de una vez por todas.

———–

Algo les platicamos de la rueda de prensa que dio Claudia Sheinbaum en esta capital, sobre todo, de que le echamos a perder la lambisconada que ofrecía Gonzalo a la candidata presidencial, pero… me quedé corto.

Ahora me platican que el que hizo la rabieta del día fue precisamente el dueño del PT, y gracias a un video que está haciendo circular la misma Morena, se advierte de que el barberazo Gonzalo se soltó como loquito aplaudiendo mis preguntas, pero no porque le hayan gustado, sino para que lo respaldaran sus “paleros” con el ruido para opacar nuestras interrogantes.

No cambia Gonzalo, sigue siendo el mismo pelafustán de siempre. Ahora con dinero, y mucho dinero, diríamos, pero el dinero no compra inteligencia.

Se advierte en la toma que Claudia quiso responder a las tres preguntas que le formulé, pero Alejandro se adelantó como queriendo él contestar, cuando nuestra pregunta era a ella.

Lo bueno es que ahí Gonzalo pudo confirmar que no todos los periodistas somos sus aplaudidores, gústele que no le guste, habremos de cuestionarlo a él y a Claudia, porque viven de nuestros impuestos, somos sus patrones.

El caso es que, en la rueda de prensa fallida, porque fue una “mañanerita” con paleros y preguntas a modo, pedimos el micrófono y el que lo tenía me advirtió que no había espacio, que no estaba programada alguna pregunta del suscrito.

Achis, y entonces para qué jijos de la jijurria me invitaron, para eso. Ni maderes, me lancé al ruedo y pregunté sin micrófono y eso le ardió o todavía le está ardiendo a Gonzalo, porque ni Claudia se molestó tanto.

Esa tarde preguntamos, y qué le contaría el petista a la aspirante presidencial del enorme gentío que trajo quién sabe de donde en 85 autobuses, que nada más para juntarlos es una bronca, pero él lo logró.

Es el mismo Gonzalo de hace 60 años, cuando se lanzó a una candidatura por primera vez. Su altanería, soberbia e insolencia nunca se le quitó. O recuerdan que una vez metió casi 3 millones de personas al estadio Francisco Zarco, vía Photoshop. Siempre ha tratado a sus colaboradores con la punta del zapato, o peor aún, con mentadas de madre en cantidades industriales. Hay quienes lo han aguantado, como Toño y su esposa, pero luego le corren antes de empezar el mentadero.

Entonces, Gonzalo siempre ha hecho las mismas campañas groseras y ofensivas, por eso siempre lo manda el pueblo a freír espárragos a China o poquito más allá, y esta elección, le va a suceder igual. Es plurinominal, para su suerte, pero ni con todo el dinero del partido cambiará, seguirá siendo el mismo patán o para decirlo a tono, es “El Patán del Pueblo”.

———–

Ahora entendemos por qué sus “paleros” en la rueda de prensa todo aplaudían, pero no por aprobación o gusto por lo que estaban escuchando, sino para ocultar las preguntas incómodas.

Se equivocó Gonzalo en la estrategia para “silenciar” a los rijosos. No son las formas, y con eso lo único que aseguró es un voto en contra, el mío, y agárrese, porque no se lo vendería a ningún precio.

Me sigue extrañando de Gonzalo, porque a pesar de los pesares no es ningún tonto, es habilidoso, escurridizo, o quizá por eso se preparó con su ejercito de ruidosos que nada tenían que hacer en una rueda de prensa.

———–

Alguien del partido verde trajo a la casa del que escribe un montón de folletos relacionados con las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Gonzalo Yáñez. Se confundieron con algún basurero o algo así, pero los echamos a la calle.

Entendemos que a los repartidores les cargan la mano y les dan miles o millones de panfletos para repartir, pero no lo reparten, lo tiran o como en mi caso, los “acomodan” en unas cuantas casas.

Esto es, que los repartidores, como los mismos candidatos, no son leales, por el contrario, ridiculizan a partido y candidatos.

Y entre otras molestias, además de tener que echar a la basura esa propaganda, nuestro voto será para otros candidatos. No lo adelantamos, porque el voto es libre y secreto, pero no jodan, ¿quién inventó ese tipo de propaganda y que la repartiera de esa manera?

———–

Miles de duranguenses están sufriendo lo indecible por la escasez de agua potable, y muchos, entre ellos el personal de Protección Civil en el Estado, “barriendo” la banqueta con manguera.

Hace mucho tiempo hemos puesto el dedo en la llaga denunciado los casos en que los vecinos son muy afectos a tener limpias sus banquetas, pero a punta de chorro abierto.

Eso es un crimen en estos tiempos, cuando en la periferia de la capital tienen gravísimos problemas por falta del vital elemento, y ni qué decir de los municipios desérticos, pues allá no ven una gota de agua ni por descuido.

No me lo crean, pero a mí se me retuercen los adentros cada vez que vemos esas escenas, pero a pesar de las advertencias y pedidos de Aguas del Municipio y de los llamados a cuidar el líquido, a muchos les vale un puro cacahuate.

Hora de que nuestros legisladores se saquen algo de la manga y hagan una ley en la que se imponga una sanción ejemplar, pero en serio, para que la gente irresponsable deje de tirar el agua.

Cada que vemos esos episodios lamentables lo sentimos como una verdadera mentada.

———–

Este domingo es la final definitiva del futbol mexicano entre América y Cruz Azul. Ya empataron en el de ida, pero la Máquina jugará casi casi en su casa, de modo que…no hay que perderla de vista.

América logró empatar el jueves pasado en un partido en el que ambos cuadros se lucieron tocando el balón y al tiempo neutralizándose.

Los de Coapa pudieron cuajar de menos otros dos tantos, en aproximaciones que faltó la habilidad y la fuerza para meter la pelotita.

Los “chemos” actuales nada tienen que ver con la “cruzazuleada” aquella contra la UNAM. Estos son verdaderos guerreros que se la parten en serio para de menos vender cara la derrota.

El del jueves, sin duda, fue un buen partido en el que las aproximaciones se tuvieron en las dos porterías. Hay quien reniega por el empate, pero fue la mejor muestra de que los dos cuadros están a la altura y en un mismo nivel.

Ojalá que el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortíz pase desapercibido, que haga lo que tiene que hacer y que no deje dudas de por qué marcó esto o por qué no marcó aquello. Ojalá, por nuestro paisano, hoy por hoy, uno de los mejores del circuito.

———–

Mañana es el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 que arrancará, para variar, con Clarles Leclerc en el lugar de privilegio. Max Verstappen, que parece distraído, saldrá en el puesto número seis.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo unas eliminatorias catastróficas por las que fue mandado hasta el lugar 18, casi casi al final, de donde parece muy complicado que recobre podium.

Tempranito, hay que pegarnos a los televisores para seguir de cerca la carrera que tiene una gran diferencia con las demás, pues se corre en las calles de Mónaco, que incluye puentes, túneles y muchas curvas.

Será una rareza la competencia de mañana, pues los dos bólidos de Red Bull aparecen muy alejados del podio, como que se están cumpliendo los vaticionios de Verstappen, que Ferrari y McLaren se estaban acercando mucho a los motores de las bebidas energizantes.

———–

Una última súplica, hay que salir a votar, a votar en conciencia, en conciencia si entendemos el riesgo en que está la patria. México es de más de 130 millones de personas, no de una o dos familias y sus compinches o cómplices.

Votemos, y al final, votemos por el que sea, pero votemos, no permitamos que otros lo hagan por nosotros. Mil gracias por hacerlo.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...