Siete días de grilla

Soplan “vientos huracanados” que amenazan llevarse todo a su paso. Los jueces y algunos ministros de la Corte advierten que quitarán la supuesta mayoría calificada de Morena y sus aliados.

El partido en el poder está sobrerepresentado, dicen los juzgadores, y tiene que ajustarse todo a la regla, que precisa que el grupo dominante no alcanzará la mayoría como suponían muchos.

No obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente da como hecho las tan paseadas reformas constitucionales entre las que desaparecería materialmente lo que conocemos como Poder Judicial.

Estamos ante un verdadero choque de trenes, más que los vientos destructores que suponen algunos, porque el jefe de la nación está contando con que sus diez o veinte reformas planteadas antes de dejar el poder habrán de aprobarse sin problema.

El caso es que ayer, más de 200 juzgadores, entre ellos el magistrado Mauricio Barajas, del Segundo Tribunal Colegiado, explicó la estrategia a desarrollar:

“Acudir a órganos internacionales de protección de los derechos humanos e impugnar la hoy probable reforma contitucional, en cuya pretensión se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión, como es el Judicial”.

No somos políticos –dijeron- y rechazamos cualquier invitación de compartir el poder político. Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar o perseguir.

Mientras tanto, en Veracruz, durante uno de los foros de la Corte para la reforma, la magistrada Nadia Villanueva se quejó de que los políticos llaman corruptos a todos los integrantes del Poder Judicial, y eso no es posible. No todos pueden ser corruptos.

O sea que, esta película se pone buena. Saltarán palomitas para todos lados, el Poder Judicial de la Federación no precisamente está dispuesto a ceder a la pretendida reforma y parece tener las herramientas para impedirlo.

Advertir que el pasado jueves tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como su probable secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abrieron la posibilidad de aplazar la reforma al Poder Judicial.

La sola posibilidad de borrar el Poder Judicial de la Federación mantiene la zozobra entre los inversionistas locales y foráneos, algunos de los cuales al parecer ya se llevaron sus capitales a otros países.

Ellos, Claudia y Marcelo, a los que se suma la opinión de Ricardo Monreal, no coinciden con el presidente López Obrador. Saben que de hacerlo vendrá un derrumbe de mercados sin precedentes, y eso no quieren padecerlo en la siguiente administración.

México debe continuar sin distracción su camino hacia el desarrollo. Tenemos una gran ventaja que es compartir una enorme frontera con los Estados Unidos. Estamos más cerca de los gringos que de los venezolanos, cubanos y otros.

Las cosas en la Universidad Juárez del Estado de Durango se están sobrecalentando antes de tiempo, estamos a casi tres meses de la elección de Rector y ya se están pegando hasta con la mano el metate.

Y luego, se llevan bien feo, pues aquello se ha vuelto un acusadero inmisericorde en el que se están sacando muchos trapos sucios de lo que es y ha sido la UJED en los últimos tiempos.

Subrayar que del rector Rubén Solís para abajo, todos son, según redes, un montón de incumplidos (nunca asisten a dar clases), ladrones, incompetentes y hasta malos para bailar.

Igual que en todas partes, en la UJED se están pegando hasta por debajo de la lengua, y de seguir así, la elección corre el riesgo de quedarse sin aspirantes, y eso será lo peor para la casa de estudios.

Quién sabe si el doctor José Ramón Duarte tiene mucha necesidad de cargar con esa sarta de alacranes. No sabemos si está dispuesto a perder lo más por lo menos, pero respetable su posición.

Entre los muchos epitetos que se lanzan está uno que llama la atención, el que se refiere al saqueo perpetrado contra la casa de estudios, por el que más de uno vive como verdadero potentado, como jeque árabe dicen, pues han encabezado un atracadero desmedido y ofensivo para la raza, sobre todo para los estudiantes que apenas empiezan su andar en terrenos fangosos, cuando se supone que llegaron a la UJED a prepararse y no a enterarse de cómo expropiar el dinero ajeno.

Alejandro “Vandalito” Moreno se está saliendo con la suya en la reelección como líder nacional priísta.

No obstante que “Vandalito” perdió hasta la camisa en la última elección, dice saber cómo salvar al tri de la debacle, cuando está a punto de irse al barranco.

Los ex líderes del PRI ya se juntaron y le pidieron que se haga a un lado, pero él parece no tener prisa o al menos eso se vio en la asamblea nacional y se teme repita en el consejo.

Mientras, la desbandada arreció entre los pocos que seguían con la camiseta tricolor.

No es el rechazo del equipo Alacranes de Durango a jugar en la Liga de Expansión lo que preocupa, sino las razones esgrimidas por los federados, la escasa infraestructura comunicacional del estado.

Aparte de las pobrezas del Estadio Francisco Zarco, que es chico, viejo y disfuncional para la promoción del futbol, la decisión de los dueños de la Liga se tomó por la pobre realidad de Durango.

Tiene muy pocos vuelos, y apenas uno o dos por semana con destino internacional. Estamos prácticamente aislados del mundo en ese sentido, y en cuestión de carreteras mejor ni hablar.

El equipo arácnido, no obstante haber demostrado la calidad suficiente para estar no en la Expansión, sino en la Primera División nacional, a los mafiosos dueños no les resulta atractiva la plaza por las razones anotadas y nos quedamos con las ganas, aunque tengamos un buen equipo y una noble afición.

Advertir que Alacranes era ya de la Expansión, aunque estaba condicionado a mejoras al estadio en el graderío, en la cancha, en los accesos, en el alumbrado y, como no se cumplió Alacranes sigue en la Tercera División.

Y no se quejen, porque el conjunto Caliente de la Liga Mexicana de Beisbol anda por las mismas. Está jugando como local con los tendidos prácticamente vacíos a pesar de las atractivas promociones. El Grupo Caliente, acostumbrado a ganar siempre, tampoco ve futuro en la novena roja.

Aparte de que tenemos que reconocer que Durango ofrece muy poco para tener un equipo de talla profesional. El Estadio Francisco Zarco hace mucho debió ser echado abajo para levantar algo más decente.

Hace días que no voy a los partidos ponzoñosos, pero no olvido que estando en el graderío, cerca de una ruidosa porra que además de ruido brincaban sin parar y movían la estructura de hormigón como si se tratara de unas tablas de madera.

El graderío debe tener la resistencia necesaria para soportar el brincadero que producen los triunfos o las derrotas, y el Zarco, si no lo han reforzado como era debido hace tiempo, en cualquier rato se va a desmoronar.

Aparte, decir que en el mundo se estrenan modernos sistemas de construcción en los que no hay que hacer grandes desembolsos, dado que es posible dotarlos de techo plástico, sin los grandes y estorbosos muros, con poco peso, precisamente para no gastar las grandes fortunas.

El estadio “Santiago Bernabéu”, de la ciudad de Madrid, España, no hace mucho que fue derribado en su totalidad y en cosa de meses entregaron uno más funcional, con mejor planeación y con amplios espacios para dar cabida a los miles de automóviles de los fans.

Los estadios de París, a propósito de bicicletas y de la próxima Olimpiada, también han sido fortificados o reconstruidos con materiales modernos, ligeros y baratos, con lo que se ahorra por igual en costo y en tiempo.

Estuvimos un par de días en la Ciudad Luz, por quinta ocasión, pero nos lo callamos por razones obvias.

Advertir, sin embargo, que París presentará sus modernos estadios y escenarios de competición, pero sus calles, del mismísimo centro, están basurientas, con desechos que no retira nadie.

Ante la cercanía de la justa deportiva, en estos días la ciudad parece caminar hacia una mejor imagen, pero todavía se ve la basura desagradable en distintos rumbos. El otro día vimos hasta un colchón bien manchado expuesto ante los ojos de todo mundo.

Giuliana Olmos y Santiago González serán mañana los primeros mexicanos en llegar a una final de Grand Slam en el mítico torneo tenístico de Wimbledon.

Se medirán al polaco Jean Zielinsky y la china Su-Wei Hsieh, ante quienes, de ganar, complementarían la historia de dos tenistas aztecas en el circuito internacional.

Santi, el mexicano, ya ha estado antes en cuatro finales de los torneos grandes, pero hasta ahora no ha salido con los brazos en alto y eso es lo que esperamos de ellos este domingo.

Sobra decir que Olmos y González son los mejores doblistas mexicanos de nuestros días y, de triunfar mañana, se agigantarán y colocarán sus nombres en las listas de privilegio del circuito mundial.

El duranguense José de la Luz López Pescador fue reconocido ayer Día del Abogado como uno de los más destacados postulantes por su importante labor en pro de una mejor administración de la justicia en México.

El premio logrado por López Pescador le fue otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal y la Escuela Federal de Formación Judicial en ceremonia realizada en la Ciudad de México.

Subrayar que el Dr. José de la Luz López es doctor en Derecho, especialista en Amparo, Derecho Procesal Constitucional y Poder Judicial. Es maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además de autor de varias obras literarias, es catedrático de Posgrado de las universidades de Querétaro y de Durango.

Con trayectoria laboral de más de 30 años en los tres órdenes de gobierno, así como en los diversos poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos. Participó en la reforma integral del Poder Judicial de la Federación de 1994. Fue Magistrado Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Titular de las áreas contenciosas del Banco de México, Banco Internacional y Banca Cremi. Director de Amparo contra Leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asesoró al Gobierno Federal en la descentralización de los servicios de salud e implementación de la Reforma Energética. Asesor de la Cámara de Diputados federal, así como de varios congresos locales, gobiernos estatales y municipales elaborando iniciativas de leyes y planes de gobierno.

Otra vez, nuestro reconocimiento a un sobresaliente duranguense en el ambito jurídico nacional.

Nuevamente el Instituto del Seguro Social vuelve a estar en el ojo del huracán, primero por las deficiencias que presenta en cuanto a atención médica de calidad a los miles de derechohabientes.

Segundo por las deficiencias en el abasto de medicamento de diversas claves, pues los pacientes deben estar cada semana a vuelta y vuelta pues algunas medicinas o recetas llegan a tardar hasta mas de mes…y eso si bien les va.

Ahora el prietito en el arroz es que el personal encargado de la vigilancia o estaba dormido o es totalmente ineficaz, pues esta semana se les metió un varón que con el pretexto de buscar a un familiar deambuló por todo el hospital con intenciones de robar.

Afortunadamente un paciente alcanzó a darse cuenta de las intenciones de este ladrón y con ayuda de varias personas pudieron retenerlo hasta que llegaran las aurtoridades.

Como siempre sucede y para tratar de que el relajo no se hiciera tan grande, personal de “seguridad” quiso convencer a la víctima de no solicitar apoyo policial, argumentando que “ellos se harían cargo de la situación”, pero más bien querían que el incidente no se diera a conocer pues estaba en riesgo su empleo.

Esto es ooootra muestra de las deficiencias en el hospital del IMSS, pues el sujeto no tenía un pase de acceso, indispensable para llegar a cualquier zona de internamiento y que debe ser mostrado en varios filtros para que se le permita el tránsito dentro de la institución, algo que es muy raro pues los vigilantes hasta por acercarse a la puerta a asomarse o preguntar casi lo corren y hasta lo quieren morder a uno como si fueran, literal, muy “chuchos” para el puesto, pero ya se vio claramente que no…

Las lluvias registradas en la entidad representan una esperanza para el campo duranguense que fue severamente afectado por una larga sequía, abre la posibilidad de que se tengan condiciones más favorables para la agricultura y la ganadería en los siguientes meses.

De entrada, las tierras cuentan con la humedad suficiente para que los campesinos puedan prepararlas y empezar a sembrar, dentro de las fechas previstas para el ciclo primavera-verano de este año, mientras que para el ganado también mejora la situación ante la posibilidad de que se disponga de agua y pasto para los animales.

Sin embargo, mientras las condiciones mejoran en estas actividades, no sucede lo mismo en el tema de la disponibilidad de agua para consumo de la población, pues las precipitaciones pluviales registradas en fechas recientes no se reflejaron en el porcentaje de llenado que tienen las presas en la entidad.

Como tampoco sucedió en la recuperación de los mantos freáticos, de tal forma que continúa la escasez de agua para consumo humano principalmente en comunidades rurales donde de manera cíclica se presenta esta situación, e incluso en otras que por primera vez requieren ayuda para contar con el vital líquido.

Por lo cual será necesario esperar que en los siguientes días continúen las lluvias para que se puedan superar los problemas que aún persisten por las condiciones de sequía que se presentaron desde el año pasado.

