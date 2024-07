Siete días de grilla

Las autoridades sanitarias están alarmadas por la reaparición en México del coronavirus y por su efecto en la ocupación de distintos hospitales del país. Los peligros de volver a vivir esa tragedia los tenemos a la vuelta de la esquina.

Hace dos años, cuando apareció en China el maldito virus, que tardó unos días en llegar a Mexico, fue desdeñada por el gobierno, particularmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el “científico” Hugo López Gattel, quienes antes que pedir a la gente que se cuidara, salieron con su batea de babas.

No en balde México fue el segundo país con más muertos en la pandemia y, tenemos que estar atentos para reaccionar, cuidarnos todos y no volver a padecer esas calamidades.

Lavémonos las manos de manera frecuente, usemos cubrebocas ante cualquier circunstancia, y no se diga si se trata de un lugar cerrado y abstengámonos de saludar con beso y abrazo. Otra vez tenemos que enfrentarnos a esa real amenaza.

El contagio lo tenemos en Durango, pero de forma mínima, casi imperceptible, podemos detenerlo acudiendo a las medidas ya conocidas, pero si volvemos a ignoralo, a despreciarlo, o a desconocerlo, así nos puede ir.

Suerte, buena o mala, que hayamos superado la pandemia de hace dos años, que tenemos experiencia en qué hacer y qué no hacer. Otra vez tenemos que decir que evitar el covid está en nuetras manos, hagámoslo.

—————————–

No podemos decir mucho sobre la incorporación al parecer forzadamente voluntaria de los servicios de salud en el estado al programa IMSS Bienestar, pero como haiga (¿) sido, ojalá que la atención mejore en todos los aspectos.

Tanto el IMSS, ISSSTE como Salud estatal adolecen de muchos talones de Aquiles por los que los derechohabientes prefieren mejor o morir o buscarle por la medicina privada, aunque no todos tienen acceso a ella.

Sin embargo, los que pertenecen, sobre todo al IMSS y al ISSSTE hablan pestes del nivel de atención en una y otra institución. No tienen médicos a la hora que se requieren (aunque sí están en la nómina) pero no es casual que llega un accidentado o una persona con algún dolor, no hay forma de atenderla, no la atienden.

La escena esa que hemos visto de enfermos tirados en el suelo en el área de urgencias, ya no nos sorprende, es común cuando se trata de clínicas u hospitales adheridos a esas instancias.

Y en el caso del Gobierno Federal, parece que Zoé Robledo seguirá dirigiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de modo que…no podemos esperar mucho de mejoras. Continurá la indiferencia del personal, que es el deporte más practicado en esos puestos médicos, y seguirá muriendo la gente esperando un médico. Así es…¡

—————————–

Donald Trump comió gallo o le sigue doliendo mucho la oreja perforada por una bala, el caso es que apenas salió del hospital que le curó la herida y se soltó echando perorata y media contra México.

Ya pasaron días del supuesto atentado y nadie ha demostrado que efectivamente lo hubo, que alguien intentó matar a uno de los aspirantes presidenciales.

Aparte, todavía no es candidato formal del Partido Republicano y ya enseñó los caprichos con que habrá de tratarnos. Advirtió que está al tanto de la llegada de armadoras chinas de autos eléctricos a México con la intención de invadir el vecino país con esos vehículos.

Es una competencia desleal, dice Trump, porque las armadoras chinas no se están ajustando al T-MEC de pagar mejores sueldos y generar verdadera riqueza en donde se instalan. Llegan –dice- se aprovechan del nivel de pobreza de los estados mexicanos y terminan obteniendo sus productos a bajos costos.

Hay una competencia desleal en la instalación de fábricas chinas, porque no traen como propósito pagar mejores sueldos, sino escatimarles lo más posible a los trabajadores.

Y expone Trump: “Se ajustan a las reglas del T-MEC con sus autos eléctricos o se ajustan los impuestos, y para lograrlo de entrada se cobrará un 200% de impuestos que desalentará cualquier intención de invertir en México.

—————————–

Lamentable la amenaza de Donald para los autos eléctricos chinos, porque Durango apenas ha amarrado una armadora que no se ha instalado y que no tiene para cuándo, a pesar de que los autos que producirá son para consumo nacional.

Eso se dijo durante la presentación del primer proyecto automotriz a instalarse en Durango, que los vehículos se comercializarán exclusivamente en México y no en el vecino país.

El tema es que el nearshoring le está cayendo como un portazo en la frente al probable candidato republicano, que en parte pudiera tener razón, pero esos temas tienen que tratarse en corto y no en los medios de comunicación.

La llegada de empresas asiáticas tiene que continuar, tiene que seguir adelante aunque no lo quiera el guerejo ex presidente, que de entrada hace mal en amenazar cuando ni siquiera es candidato.

No tenemos trabajo, y ahora que hay posibilidades de tenerlo viene a salir con su batea, pues que gane primero la candidatura republicana y luego las elecciones, pero por lo pronto que sigan los trámites para traer más fábricas, lo que nos interesa.

Es de recordar que fue el propio Trump, aún estando fuera del gobierno, quien amenazó a Elon Musk de buscar represalias si instalaba su gigafactory en el área de Monterrey, y por eso el envidiable proyecto se quedó en veremos, porque en cambio Tesla levantó una gran fábrica de baterías en los alrededores de Austin, Tx., y la planta de Nuevo León se quedó para después.

El cuento viene a colación en virtud de que Durango tiene una inmejorable perspectiva de convertirse en proveedor de partes de la tal gigafactory, y gracias al favor de Trump nos quedamos nomás “milando”.

Ojalá que los mexicanos que tienen derecho a votar en la siguiente elección valoren el daño que le ha dispensado a México el “pelos de elote” y voten en contra, porque de ganar no faltará con qué mafufada venga a molestar.

Amén de que por ahí en lo oscurito también dio a conocer que asumiendo el mando en la Unión Americana lo primero que hará es venir a acabar con los cárteles de la droga que han matado a tanto gringo.

—————————–

No es mala la modalidad que se estrenó en el arranque de la Feria Nacional de Durango, de no detener a los conductores ebrios, sino quitarlos del volante y que meneje otro, pero el problema se debe evitar desde la venta de alcohol.

Todos los estadios del futbol en México tienen como regla dejar de vender cerveza u otras bebidas media hora antes de que termine el partido, algo así pudiesen definir para los antros de la feria.

O qué, se trata de idiotizar a los asistentes, de enloquecerlos para que intenten regresar a casa ahogados de alcohol y expuestos no solo a matarse, sino a matar a quien llegue a atravesarse.

Si el propósito es la diversión de los duranguenes y nuestros visitantes, entonces tienen que reglamentarse los tiempos de consumo para evitar desgracias y preservar la vida de los consumidores.

No está fácil, porque un bebedor, cuando ya se le pasaron las cucharadas, tira todo por la borda y exige, no pide, más bebidas a costa de lo que sea, según platicó un primo a un vecino de mi tía, que nos consta, claro, porque también hemos estado en esa circunstancia de aferración.

Sabemos que no es fácil dejar de atender a los beodos, pero mientras más se le sirva, más responsabilidad solidaria tendrán los vendedores de alcohol, esa es la realidad, pero de que algo tiene que hacerse, debe hacerse.

—————————–

¿Y por qué se ha emperrado Alejandro “Vandalito” Moreno en seguir dirigiendo al Partido Revolucionario Institucional? Sencillo, este año, a pesar de la pobre votación alcanzada, recibirá más de mil millones de pesos.

“Vandalito” está acostumbrado a las grandes cantidades de dinero, por eso quiere mantenerse al frente asegurando que es quien trae la verdad sobre los problemas del viejo y reumiento PRI.

La aferración de Alejandro ha sorprendido a más de cuatro priístas de cepa, quienes han quedado aturdidos de las formas ruines en que el líder quiere seguir conduciéndolo.

Los que saben sugieren: Si ya expropió Campeche, ya se adueñó de casi todo lo que debió llegar a la gente pobre a través de servicios, de mejoras en salud, escuelas, etc., etc., ya váyase a disfrutar lo robado, que es mucho y tendrá para entretenerse muchos años.

—————————–

No estuvimos ayer en el arranque de nuestra feria nacional, pero los que asistieron recomiendan maravillas de los juegos de Atracciones García, una empresa enorme cien por ciento duranguense que vino a estrenar juegos intrernacionales.

Trae la rueda de la fortuna más alta de Latinoamérica, y es nuevecita, recién salida de la fábrica en Italia. También de allá trae los carros chocones, que son verdaderas chuladas de autos de alta gama.

Son réplicas, claro, pero dicen los que se han subido que por momentos tienen la sensación de estar en una competencia de velocidad y que vale mucho la pena subirse a ellos.

Lo nuevo, nuevo, y atractivo es eso, los juegos de Atracciones García, que harán de las delicias de los duranguenses durante las dos semanas que tendrá de duración el festejo estatal.

Lo del palenque, de la velaria y hasta de los tamales oaxaqueños, es lo mismo, a pesar de que los tamales son cien por ciento duranguenses y de oaxaqueños no tienen nada, bueno hasta eso es lo mismo, pero hay que darnos la vuelta para que no nos lo cuenten.

—————————–

México le compra a China alrededor de 119 mil millones de dólares en bienes y servicios, mientras el país asiático apenas nos consume unos 11 mil millones. Una diferencia abismal en la balanza comercial.

O sea, China está obligada a comprarnos más, y a respaldarnos por distintas vías acorde con las compras que les estamos haciendo, porque la desventaja de México es abismal, de más de cien mil millones de dólares.

No sabemos quién hizo esos tratos con China o por qué nos compran cualquier bicoca, antes que consumir mucho más nuestros productos y de menos alcanzar las cantidades que les compramos.

Y por si fuera poco, las fuerzas asiáticas en la Ciudad de México se están adueñando del primer cuadro de la ciudad y están invadiendo con baratijas no solo la capital, sino toda la República y eso es lo lamentable.

Claro, que alguien los ha dejado entrar por fronteras y puertos, pues sí, sería cuestión de ver a quién le están dando su “moche” para poder llegar hasta los barrios de consumo. Otras veces, quienes autorizaban la llegada al país de esas enormes cargas de baratijas, eran los hijos o entenados de los presidentes, ¿quién sabe ahora?

—————————–

Sergio “Checo” Pérez se despistó y chocó destruyendo la parte trasera de su bólido y lo más que obtuvo fue el lugar 16 para arrancar mañana en el Gran Premio de Hungría.

El mexicano estuvo por varias vueltas en buena posición, amenazando a los punteros, pero vino el despiste y todo se acabó. Confirmó que sigue en caída libre. Mañana veremos qué puede hacer desde la incomodísima posición.

Allá, por decirlo de alguna forma, estará peleando los últimos lugares, antes que remontar y meterse al podio, aunque no es imposible, sería una hombrada de su parte, bastante compleja.

La competencia clasificatoria la ganó Lando Norris, seguido de Óscar Piastri y Max Verstappen. Lo destacable, que Max mantiene su rendimiento a tope, siempre en los primeros lugares.

—————————–

No cabe duda que las lluvias son positivas para la entidad, en el sentido de que ayudan a las labores del campo, también para la captación de agua en las presas.

Pero también destaca el aspecto negativo, pues ya se sintieron los primeros estragos en diversos municipios, donde ya hubo inundaciones en diversas poblaciones y deslaves carreteros.

A esto se suman las malas condiciones que se ocasionan en las carreteras, por la aparición de baches, hoyancos y hasta desgajamientos en algunos tramos, que pueden dejar incomunicados a los habitantes de las comunidades.

En la ciudad capital ni se diga de las afectaciones, al igual que en los municipios se presentan encharcamientos, inundaciones en las zonas bajas que causan estragos en las viviendas, muebles y economía de las familias, al tener que destinar sus ingresos en la reposición de muebles o bienes para lo que no estaban destinados.

Ni se diga en algunas calles de la ciudad, donde surgen de nuevo los baches, pese a los trabajos de rehabilitación previos a la temporada de lluvias.

Los automovilistas deben estar a las “vivas” para no caer en los hoyancos camuflados por el agua, pues de ocurrir la desgracia pueden sufrir daños tanto las llantas, como los rines y las suspensiones de los autos, lo cual es un problema para poder repararlos.

Se espera que sigan las lluvias, pues son un alivio ante la fuerte temporada de sequía que se vivió hace poco en el estado y a nivel nacional, pero no está de más tomar precauciones y medidas, estar preparados para que las precipitaciones no hagan mella en la ciudadanía.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...