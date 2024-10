+ Cae el ex secretario de Educación, Rubén “N”

+ Le hacen cargos por una vil vagatela

+ Pagará los cargos “cagao de la risa”

+ ¿Ahora qué dirá el sucesor “Gato” Adame?

+ Empiezan los topeteos por la Rectoría

“Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada, ya que por cien vidas que debo, con una la estoy pagando…”

Juan Marta

Nadie entiende la terrible realidad sobre la detención de Rubén “N”, pues se le acusa por un móndrigo millón de pesos, cuando su sucesor, Guillermo Adame, aseguró y hasta repitió que se llevó millones…..SUMAS.- Adame, precisamente a su llegada a la SEP hace un par de años, llamó a los medios para asegurar que sus antecesores se apoderaron de cientos o miles de millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, le señala faltas por un despreciable millón de pesos…..TRÁCALAS.- “El Gato” Adame ha ido dando cuentas de una por una de las triquiñuelas que encabezó su antecesor y el volumen de billetes que ello representa, de modo que a estas alturas, y sabiendo el monto de lo reclamado, como dijeron en el rancho: “Hasta cagao de la risa los pago…”. O sea que, para no extendernos mucho, porque luego no faltará quién se moleste, como le dijo a su madre el bien recordado Juan Marta: “Ya no llores jefecita, que por cien vidas que debo, con una la estoy pagando…”. Es que, en realidad no conocemos el expediente y si en la acción de la Fiscalía Anticorrupción se metieron a investigar los sueldazos y las generosas bonificaciones y los viáticos desmedidos, las nóminas alternas, etc., etc.. Olvidemos las papelerías y ferreterías, más otros negocios familiares que operaron pero a lo bestia en el pasado, y sin embargo, salir con un pinchurriente millón. Ya mejor ni le movemos….TABLAS.- Es que, se aclaró durante las investigaciones del actual titular del ramo, nada más en las “nóminas alternas” se llevaron muchos millones de pesos durante el sexenio. Sin contar la venta de plazas que igual dejó billetes que es un contento y alcanzó para varios. Bueno, ahí muere…..PUMAS.- Añadir, comentario aparte, que los universitarios tienen presente el paso de Rubén por la UJED, sostienen que también la dejó temblando y que fue él quien instrumentó el desvío de más de cien millones de pesos que fueron radicados para la institución educativa, pero que el sexenio pasado se llevó a sus cuentas personales, entre muchas otras canalladas…..CALMA.- Garantiza el rector Rubén Solís un proceso sucesorio tranquilo, en el que al final se impondrá la decisión de la mayoría de los universitarios. Se abrirá la convocatoria y podrán inscribirse más de dos, pero…la realidad precisa que el próximo rector saldrá de entre José Ramón Duarte y José Ramón García. Aquél, prospecto del bloque universitario que conforman los verdaderos “pumas”, y “El Torreoncillo” habilitado por B-1 (ya les dije quién es B-1, no me pregunten de nuevo), de modo que la pelea en serio será entre ellos, aunque…García no tiene estudios superiores como exige la convocatoria, pero si pasa la Comisión Electoral, la que determinará quién sí puede y quién no participar en la contienda. Si brinca ese obstáculo, el subsecretario de Salud, entonces se elevará al nivel de Duarte, que tiene en su haber dos y hasta tres doctorados en el extranjero y que sería en los hechos la mejor opción académica para la UJED, pero por ahí van los rollos juarenses que habrán de dilucidarse el último de noviembre…..CÁMARA.- Altamente meritorio es el trabajo de las danzas que anualmente se integran para el festejo de la Virgen de Guadalupe. Invierten dinero, tiempo, creatividad, imaginación y muchas cosas más, como para que llegue la autoridad y los sancione, de modo que no está lejano el día en que termine esa hermosa tradición por tanta presión del gobierno. Es cierto que las danzas se convierten en estorbosas para la vialidad, que son las cuatro o cinco de la mañana cuando aparecen por cualquier parte de la ciudad con sus ruidosos despertares, pero eso parece estar siendo controlado de manera paulatina, y ojalá no lo veamos este año, aunque sea la misma peregrinación del PT, que todos arranquen de la Unidad Administrativa y hasta ahí.

