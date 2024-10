+ Que investiguen lo que denunció Adame

+ El atraco es mucho más voluminoso

+ Siguen los yerros en la reforma judicial

+ Sandra Amaya pide se aclare el robadero

+ Taxistas entorpecen la vialidad citadina

“No me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos…”

Mahatma Gandhi

Total, ya detenido Rubén “N”, ex secretario de Educación, que se investigue todo lo que dijo en su momento Guillermo Adame, que el robo perpetrado es por muchos millones…..APROBADO.- Fue “El Gato” quien llamó en varias ocasiones a los reporteros para detallar las muchas triquiñuelas que hicieron los compinches de Rubén. Ahora lo acusan por un milloncito, que apenas es para las “chelas” del fin de semana, como dijo Juan Martha. Por cien vidas que debo, con una la estoy pagando. O mejor explicado, el gran robadero se saldará prácticamente con una sonrisa

…..PRESIÓN.- No sabemos, eso sí, si la captura de Rubén (hay los que sostienen que no hubo ninguna búsqueda, que él se entregó solito y su alma) tiene algo qué ver con la reciente visita del líder nacional del SNTE, Alfonso Zepeda, quien exigió a grito abierto la devolución de todo lo que les esquilmó el afamado Rubén “N”, a quien además se le señaló de ser el responsable de la desaparición de muchos millones de pesos por concepto de los seguros de vida del profesorado, quienes siempre aportaron su parte y siempre creyeron que estaban protegidos, cuando la verdad es que el billetal ese iba a otra parte….. ACCIÓN.- Esta mañana la diputada Sandra Amaya pidió públicamente que se detenga a todos los que se llevaron el billete, no nada más a Rubén, sino a todos, empezando por quien ustedes ya saben y muchos de los que atienden otras misiones importantes en los tres niveles de gobierno…..PREMIOS.- Es que, varios de los “nuevos ricos” fueron “castigados” con cargos más importantes que los que ya tuvieron, como para que acaben la obra iniciada en el sexenio pasado. Nombres, ni para qué, ahí están en el mentidero público…..TIEMPO.- Si el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene asegurada la mayoría en las cámaras, para qué se aceleran todos con la reforma judicial. Ahí están las metidas de pata que tuvieron en la iniciativa aprobada sin leerla y sin conocerla. No les vendría mal un buen proyecto en el que se agoten recursos y se acuda a los que saben, a los que le entienden a la impartición de justicia y que se evite lo que todo mundo teme, que al final se cuelen los mismos delincuentes y se les pague para “administrar justicia…”. La regaron en la aprobación, eso queda confirmado, y deben reaccionar, especialmente si se sabe que la 4T tiene la mayoría asegurada, no hay para qué aprobar las cosas sobre las rodillas y seguir metiendo el choclo, ¿eso nadie puede entenderlo?…..ORDEN.- Extraña que, en contrasentido, Ricardo Monreal, un catedrático de Derecho Constitucional en la UNAM, sea el más interesado que el asunto se supere lo antes posible. Ya admitió el regadero que hicieron en lo aprobado en las cámaras, pero ni así entienden y le bajan a su aceleración que, ha de entenderse, no los llevará a cosa buena…..ALTO.- Lamentar la advertencia del tío Ken, que asegura que en virtud de la sospechosa reforma judicial por lo pronto se “pausa” la inversión norteamericana en México, pues no hay condiciones como para asegurar el negocio y, sobre todo, la propiedad. Claudia Sheinbaum, sin embargo, ayer le respondió al diplomático que la reforma no provocará ninguna incertidumbre en la inversión foránea, pero de poco sirvió para convencer al embajador norteamericano Ken Salazar, quien se sostiene en que por lo pronto no viene un dólar de inversión hasta que no se conozca a fondo el riesgo que ahora ven en la reforma…..ATORÓN.- Muchos de nuestros seguidores vuelven a tratarnos el tema de la mayoría de los taxistas de la capital, que van lento por todas las calles o avenidas, no para seguridad de los pasajeros y propia, sino para dejar que avance el reloj y el pago sea mayor. Eso no tiene discusión, está científicamente comprobado, pero la autoridad no hace nada para evitar el robo. Aparte, los choferes, por lo general van como Juan por su casa, a la izquierda o a la derecha a vuelta de rueda, tan campantes que les vale quequi la aglomeración vehicular porque los demás no pueden avanzar.

Saludos

