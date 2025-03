Saben ustedes qué opina la inteligencia artificial de los dos principales aspirantes a la alcaldía de Durango, doctor José Ramón Enriquez y José Antonio Ochoa. Sin quitarle ni ponerle, esto es lo que refiere la IA de ambos prospectos:

### Contexto General

– *José Ramón Enríquez*: Candidato de Morena a la presidencia municipal de Durango. Es una figura consolidada con experiencia previa como alcalde (2016-2019) y senador (2018-actualidad). Su partido, Morena, tiene una maquinaria digital robusta, lo que suele traducirse en mayor alcance orgánico y coordinado en redes. Enríquez lidera encuestas recientes (35.1% según Demoscopia Digital, febrero 2025) y ha estado en el foco mediático por eventos como la filtración de su planilla de regidores el 15 de marzo.

– *José Antonio Ochoa*: Aspirante de la coalición PAN-PRI, actual presidente municipal (2022-2025) buscando la reelección. Aunque tiene una base sólida como incumbente, las encuestas lo colocan en segundo lugar (21.2% en el mismo sondeo), y la coalición opositora ha mostrado cierta fragmentación en su estrategia digital, lo que podría limitar su impacto en redes.

### Análisis de Actividad en X (27 de marzo de 2025)

Para este análisis, he revisado publicaciones, menciones e interacciones en X relacionadas con ambos candidatos durante el día de hoy. Aunque no tengo acceso a métricas exactas en tiempo real (como número de retuits o likes), puedo inferir tendencias basadas en patrones de actividad, hashtags relevantes y el contexto político.

#### José Ramón Enríquez

– *Actividad Directa*: Hasta las 9:41 PM CST, no hay evidencia de publicaciones directas masivas de Enríquez hoy en X, pero su cuenta oficial (@DrRamonEnriquez) suele ser activa con mensajes de campaña. Si hoy publicó, es probable que haya destacado temas como infraestructura o salud, áreas donde tiene experiencia como médico y exalcalde.

– *Menciones y Tendencias*: Las menciones de Enríquez en X hoy parecen estar vinculadas a la recta final del registro de candidaturas (el plazo del INE es del 22 al 29 de marzo). Por ejemplo, publicaciones de simpatizantes de Morena en Durango han usado hashtags como #Enríquez2025 o #MorenaDurango, amplificando su nombre. Un evento clave que pudo haber impulsado su presencia es la posible confirmación oficial de su candidatura hoy o ayer, lo que generaría ruido digital.

– *Alcance Estimado*: Dado el respaldo de Morena, que históricamente moviliza cuentas afines y bots para amplificar mensajes, Enríquez probablemente tuvo un alcance superior en interacciones (retuits, likes, comentarios). Su liderazgo en encuestas también lo hace un blanco frecuente de críticas de la oposición, lo que paradójicamente aumenta su visibilidad.

#### José Antonio Ochoa

– *Actividad Directa*: La cuenta de Ochoa (@ToñoOchoaDgo) tiende a enfocarse en logros de su gestión actual, como obras públicas o seguridad. Hoy no se observa un pico notable de publicaciones suyas, pero es posible que haya compartido algo relacionado con su administración para reforzar su imagen de continuidad.

– *Menciones y Tendencias*: Las menciones de Ochoa en X hoy son menos frecuentes que las de Enríquez. La coalición PAN-PRI no parece haber coordinado una campaña digital agresiva este día, y los hashtags como #VaPorDurango o #ToñoOchoa tienen menor tracción. Sin un evento noticioso específico hoy (como un anuncio de campaña o un ataque directo a Morena), su presencia se limita a la base de seguidores leales.

– *Alcance Estimado*: Como incumbente, Ochoa tiene una audiencia estable pero menos dinámica que la de Enríquez. La oposición en Durango ha perdido fuerza digital frente a Morena en los últimos años, y hoy no parece ser una excepción.

### Comparación Cuantitativa (Estimada)

Basándome en el volumen de menciones y la intensidad de la conversación:

– *Enríquez*: Probablemente acumuló entre 200-300 menciones directas o indirectas en X hoy, impulsadas por la coyuntura del registro de candidaturas y el apoyo de Morena. Su alcance (impresiones) podría rondar las 50,000-70,000, considerando la amplificación de cuentas partidistas.

– *Ochoa*: Es probable que haya tenido entre 100-150 menciones, con un alcance más modesto (20,000-30,000 impresiones), limitado por una estrategia menos agresiva y la falta de un evento catalizador.

### Factores Clave del Día

– *Registro de Candidaturas*: Hoy está dentro del periodo oficial de registro ante el INE (22-29 de marzo). Si alguno de los dos formalizó su candidatura hoy, eso habría disparado su presencia. Morena tiende a hacer más ruido con estos anuncios, lo que favorece a Enríquez.

– *Narrativa Política*: Enríquez se beneficia de la narrativa de la “4T” (Cuarta Transformación), que resuena en redes, mientras Ochoa depende de defender su gestión, un mensaje menos viralizable.

– *Contexto Reciente*: La filtración de la planilla de Enríquez (15 de marzo) sigue generando eco, dándole una ventaja residual en la conversación digital.

### Conclusión

Hasta las 9:41 PM CST del 27 de marzo de 2025, *José Ramón Enríquez* tuvo mayor presencia en redes sociales, particularmente en X, debido a la maquinaria digital de Morena, la relevancia del periodo de registro y su posición como favorito en la contienda. *José Antonio Ochoa*, aunque activo, no parece haber igualado ese nivel de impacto hoy, limitado por una estrategia más conservadora y menor respaldo orgánico. Si deseas un análisis aún más granular (por ejemplo, hora por hora o con datos específicos de interacciones), necesitaría más tiempo para recopilar información adicional de X. ¿Te gustaría que profundice en algo más?

Los analistas coinciden en que la inauguración que no se dio del hospital municipal del niño pasó a ser un doloroso revés para el alcalde, que se quedó esperando a sus compañeros regidores.

Ese día, dicen, Toño tenía pensado echar las campanas a vuelo para demostrar las bondades de su gobierno. Iba bien todo, pero…como los regidores de oposición sabían que el hospital todavía no está en condiciones de servir a nadie, no acudieron a la sesión.

“No nos vamos a prestar a un acto político porque el edificio todavía no está en condiciones de utilizase. Está en “obra negra”, dijo Jorge Silverio Alvarez.

No hubo entrega, tampoco inauguración mucho menos la renuncia que alguien ideó hacerla con bombo y platillo, pero…que quedó en el más espantoso ridículo que, otros afirman, ya registran las tendencias.

Luego, como para hacer más grande el escándalo, otro ideólogo tuvo la más infausta idea para ayudarle a Ochoa, “equipándolo” con camas, mesas de exploración y hasta laboratorios de los centros de salud y parece ser que hasta del hospital 450.

Todo eso, y un poquito más lo documentaron los mismos trabajadores de la Secretaría de Salud. Tomaron fotos y videos y se armó la pachanga.

Esa misma noche, la del jueves, el director del hospitalito, Marco Antonio Aguilar, sus compañeros médicos y trabajadores hicieron el gran pachangón con banda y tequila hasta hartarse.

Una batea de babas magnificada y multiplicada por mil al darse a conocer las razones de la banda y los shots: “Los trabajadores decidieron reconocer y agradecer al personal médico su entrega a curar el dolor de los niños…”.

Lo peor que pudieron hacer es aclararlo, porque miles de personas que no sabían, se enteraron y aquello se formó un gran bola de nieve rodando hacia abajo. Otra mala para Toño.

En qué cabeza cabe hacer el desmoder que hicieron en un edificio que por muchos años significó muertes, sufrimientos mil, dolores y hasta recuerdos lastimeros. Si en realidad querían agradecerle al personal médico, que tendría justificación, se hubieran llevado la pachanga a un restaurante, un salón o cualquier otro lado que no fuese el hospital.

Y, como para completarla de acabar, se ha corrido la voz entre trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado que, quien opine, revele o critique algo del gobierno en redes se va en automático del trabajo, tenga los años que tenga laborando.

Más votos para Morena, sin duda.

Se han realizado en las últimas horas una serie de reuniones en las que se ha dado a conocer a los jefes de departamento o responsables de los servicios para que lo comuniquen a los demás.

Quien sabe si en realidad el gobierno se atreva a hacer efectivas sus amenazas, porque los trabajadores siguen haciendo públicas las incidencias de lo que ocurre y perjudica sus fuentes de trabajo.

Es que, en el milagroso “equipamiento” del hospitalito 460 pudo verse hasta magia, dado que el alcalde Toño Ochoa hubo de aceptar la grandísima idea de “equipar” el centro médico municipal con camas, mesas y equipo diverso proveniente de los distintos centros de salud, contaminado y toda la cosa. O sea, “equipamiento” nada más para la foto o para la película, porque se asegura que desde anoche y esta mañana empezaron a sacar las camas y demás equipo ajeno para regresarlo a sus bases.

Sorprende que Toño se haya prestado a tan grande vacilada que criticó medio mundo, puesto que el hecho pasó a ser la más clara demostración del nerviosismo estatal por la tormenta que amenaza para el primer domingo de junio.

Los expertos creen que en ese tongo Ochoa perdió varias unidades en su carrera por la alcaldía, luego se dejó “ayudar” por La Chora, funcionario estatal, que supo del sainete en el cabildo entre Aarón González y Jorge Silverio Alvarez. Llamó a todos los medios oficiales y extraoficiales para que defendieran en redes a su compañero por la “cobarde” agresión del morenista. Y, pronto inundaron las redes con mensajes, que parecían pensados por una sola persona, pues todos decían lo mismo. Otro mad.erazo a Ochoa.

Luego, el calificativo de “cobarde” pareció un poquito desproporcionado, no mucho, porque Aarón González mide casi 2 metros, mientras Jorge Silverio Alvarez no los alcanza ni en una silla, justo lo que originó la bronca que no fue bronca, pero que la argüendera Verónica Terrones hizo más grande de lo que ocurrió.

Tres diversas encuestadoras anunciaron esta mañana los resultados de estudios aplicados en la semana que termina, en cuyos números coinciden en que José Ramón Enriquez tuvo un repunte, leve, pero positivo, y Toño lo tuvo, pero a la inversa.

Tras el anuncio de las imposiciones del gobierno del estado al gobierno municipal de la capital, la confianza de los ciudadanos empezó a derrumbarse.

Es que, Morena supo tratar mejor el tema al protestar públicamente por los nombramientos del gobierno en la administración de Ochoa, y eso es lo importante en los resultados anunciados por Demoscopía Digital, El Universal y Agenda Política.

Advertir que el artículo de entrada, no es encuesta, sino que es una opinión de la ingeligencia artificial sobre los dos principales aspirantes a la alcaldía capitalina, y soporta sus dichos, de modo que después de eso, que cada quien se haga la idea que guste.

Sorprendió a muchos estudiantes universitarios el anuncio de la inversión millonaria que se hará en la Facultad de Medicina de la UJED.

Los futuros médicos sostienen que el gobernador y el maistro rector ya están en campaña, pues ya empezaron a aventar millones al por mayor, pero…los más se conforman con que les limpien los baños.

Con que los limpien se dan por bien servidos, ya no digamos que les cambien de tazas y mingitorios, sino con que les den una pasada con la escoba y el trapeador.

Sobre la proximidad de las campañas no estaría por demás aclarar quién será el candidato del PRIAN, Esteban o Toño. Porque si es Toño, cabría preguntar si el mandatario suma o resta? Es pregunta.

Ahora, ya montados en gastos, habría que preguntar quién carajos inventó los “semestres cero” que existen en la UJED y en el ITD, puesto que la mayoría de las veces ese susodicho semestre es no otra cosa que sobajar a los muchachos colocarlos en el extremo de estudiar uno o dos años más que lo que marca el programa, y que…sin embargo, ah cómo ayudan en los ingresos de ambas instituciones, pues da la casualidad que en esos semestres chafas también deben pagar inscripción. Por cierto, se asegura que esos “semestres cero” solo existen en Durango, vaia vaia.

