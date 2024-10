+ No será Gonzalo, pero sí el “Gato” Adame

+ PT se la debe desde diciembre del 2015

+ El acto circense que hizo Guillermo en Aguas

+ Enríquez asegura tener adelantos en Morena

+ Nacho Aguado, en automático entra a la pelea

“Amor con amor se paga…”

Gonzalo

No será Gonzalo el candidato a la alcaldía de Durango, pero sí su socio Guillermo “Gato” Adame, a quien se la deben desde el 2015, cuando el titular de Educación hizo el portentoso acto de magia, de la buena, pues borró votos con una mano y apareció sufragios con la otra. Eso, lo dijimos entonces, no tiene precio, o para cuánto les gusta ese ilusorio acto mágico por el que le regresó al PT no nada más el alma al cuerpo, sino el acceso a las multimillonadas a que tiene derecho ante la Federación?…..ÉPALE.- Nadie le entiende a esa jugada, dada la importancia de la Secretaría de Educación en el Estado, como para cambiarla por la alcaldía, pero…ése es el último chisme escuchado en el peinador…..MONTÓN.- Ante la circunstancia, y ante otras circunstancias, el listado de suspirantes para la Presidencia Municipal de Durango crece de manera increíble, pues ya son diez o más y contando, pues siguen apareciendo tiradores de todas partes. El último, que no es cosa menor, es Ignacio Aguado, que ayer fue designado director en la Secretaría de Economía. No está en la primera línea de Marcelo Ebrard, cierto, pero hasta ahora es el único duranguense confirmado para un cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y eso, aunque usted no lo crea, como dijo Ripley, lo mete de lleno a la pelea edilicia, con inmejorables perspectivas, dada la influencia del carnal Marcelo ante Claudia Sheinbaum. Sí, no faltan los que le vean poca cosa al nombramiento de Nacho, pero…también los hay que piensan que lo mejor es considerarlo entre los suspirantes…..NOMBRES.- José Ramón Enríquez aseguró esta mañana que tiene apalabrada la candidatura municipal ante los trinchones del morenismo, y no se diga ante Luisa María Alcalde, vista su calificación hace un par de años en la nominación de Marina Vitela, pues se dijo que él había ganado en las distintas consultas y aún así lo hicieron a un lado. Miren que en el particular se está formando una maraña de ideas que lo están enturbiando todo, dado que las pretensiones de Gonzalo no son postular al aspirante petista, sino completar con la papeleta Morena y Verde, aunque Joserra también dijo esta mañana “yo voy por Morena, por lo menos en busca de la candidatura…”. Alejandro irá por el PT y así se acomodarán las listas de prospectos…..TOPETEO.- Las cosas pues, se están poniendo de un color de atractivo hacia arriba, puesto que se están dando cosas que, ni por aquí llegaron a calcularse. La nominación del “Gato” Adame en serio que es una sorpresa, porque sus buenos oficios en Aguascalientes datan de hace diez años, del lejano diciembre de 2015, y aunque se creía olvidado el favor, llegó la hora de cobrar para el Secretario de Educación, y los petistas, ni para dónde hacerse. Le deben la vida al escurridizo “Gato”, aparte de que tiene que imperar la filosofía tabasqueña del “amor con amor se paga…”, cobra vigencia ahora más que nunca. Quedaría por ver si Gonzalo logra la triple postulación o Adame se iría en solitario…..NOMBRES.- La lista de suspirantes a la jefatura edilicia de la capital se agranda y se seguirá agrandando a medida que avancen los días, pues las circunstancias cambian cuando menos se lo espera uno y a veces cambian para bien, los casos de Guillermo Adame y Nacho Aguado, por los que nadie pensó que llegarían a esas instancias, ahí están. Aly Gamboa se soltó el borrego ayer que va por el PRI, o por lo que queda del PRI. Sintetizando los sobrevivientes a esa pelea quedan acomodados de la siguiente manera: José Antonio Ochoa, Nacho Aguado, “Gato” Adame, Alicia Gamboa, José Ramón Enríquez y los que se puedan acumular en la semana, porque como dije, por todos lados están surgiendo nuevos nombres y con perspectivas, que de menos no pueden ignorarse. Faltarían los prospectos de MC, aunque…en el partido de Dante Delgado suficiente tienen con el cáncer que acaba de anunciar que padece el líder emecista y que, desde luego que le impedirá seguir controlando al partido. Aparte, ya vieron cómo le están pegando a Omar Castañeda, a Martín Vivanco y a Jorge Salum, pues sus “graciosadas están a la vista de todos…”…..SILENCIO.- No tenemos idea de qué pasó con las damas morenas que, fúricas y descompuestas reaccionaron ante el “buscapiés” soltado por René Bejarano, que dejó se tomara la selfie con Alicia Gamboa y que le prendió un cohete a las féminas morenas, que le cerraron las puertas y le pidieron que se formara, si es que quería la candidatura morenista. O sea, el gremio femenino de Morena se opuso a ir con Alicia y, parece, no estaríamos tan seguros, le han reducido las posibilidades al paupérrimo PRI. Y eso, suponiendo que para noviembre todavía exista.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...