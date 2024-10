+ Acelerón inesperado de José Ramón Enríquez

+ Miles de bardas aparecen hoy con su nombre

+ Esto apenas empieza, dice “El Doc” a sus fans

+ Marina y Betzabé pudieran chocar en Gómez

+ Abandona la Federación a Rubén Rocha Moya

“No por mucho madrugar amanece más temprano, aunque…el que se mueve de más, no sale en la foto…”

Anónimo

No es casualidad que hoy amanecieron cientos, por no decir miles, de bardas con promoción de José Ramón Enríquez. Es la más clara confirmación de que va directo por la alcaldía de la capital…..SORPRESA.- Sí hay muchos sorprendidos por el acelerón de Enríquez en su camino edilicio, pero entre los morenos está aclarado que los suspirantes tienen que movilizarse ya, hoy, para poder aparecer en la foto o en la encuesta que habrá de revelar quién sí puede ganar en las urnas…..MOVILIDAD.- Ayer, un día antes que Enríquez, sin embargo, aparecieron otras bardas, aunque no tantas como las de “Joserra”, en las que está el nombre de Iván Ramírez, pero sin más explicación a los seguidores…..NOMBRES.- Una cosa que molestó sobremanera tanto a Andy como a Luisa María Alcalde fue el amontonadero de suspirantes a la alcaldía. Cinco que fueran son muchos, pero los mandos morenos contaron veinte prospectos, no estará fácil tomar una decisión, por eso los mandaron a placearse, a caminar entre los mortales para en noviembre darle una primera cernida al montón, procurando que vayan quedando los más fuertes, los más aceptados por la sociedad, que serán los abanderados morenistas, aunque…faltan muchos en el listado que, de la misma manera tienen que saltar a la escena antes de que la barredora llegue y se los lleve entre las patas (es que es barredora de dos patas). O sea, faltaría anotar a Margarita Valdez, Sandra Amaya, Iván Gurrola, Otniel García, Nacho Aguado y los que se acumulen en la semana, dado que los listados seguirán en crecimiento en los próximos días. Anotar que en Gómez Palacio habrá choque de trenes, dado que la quiere de nuevo Alma Marina Vitela, pero se encontrará con Betzabé Martínez, que en la apariencia califica mejor en los estudios de mercado, aun cuando la excandidata a la gubernatura morenista no tuviera ninguna necesidad de exponerse a un revés antes de volver por la estatal y solamente de esa forma pudiese dejar el camino libre a Martínez, que el pasado 2 de junio demostró que está hecha para cosas más importantes y que Gómez Palacio pudiese ser un excelente escalón. Vamos, allá también habrá dificultades para la nominación de la candidatura ganadora, como las quiere el hijo de AMLO…..HISTÓRICO.- Hoy el pleno, por no decir todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo las “paleras” del sistema, han presentado su renuncia al cargo con carácter de irrevocable y sumiendo las dificultades de la Reforma Judicial en un verdadero callejón sin salida que, en el supuesto, estaría pasando a tribunales internacionales una vez agotadas acá las protestas. Esta mañana el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó su proyecto de sentencia en el que abunda sobre la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial atendiendo las demandas presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria. No obstante, también esta mañana el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, académico de Derecho Constitucional de la UNAM, reclamó que el ministro Juan Luis no tiene facultades para emitir una resolución tan delicada como ésa y que al final se impondrá la razón. Razón que, insistimos, quizá tenga que discutirse en diversos tribunales internacionales, lo peor que le pudiera pasar a tan cuestionada reforma…..ALTO.- La violencia no cesa en Sinaloa, ya se extendió hacia Mazatlán y Los Mochis, y parece generalizarse en la entidad por la supuesta traición a Ismael “Mayo” Zambada. La actividad productiva de Sinaloa en lo general está neutralizada, con la quiebra total de diversos negocios, que ninguna culpa tienen de lo que sucede, y la debacle para la actividad comercial generalizada. Se insiste en que el gobernador Rubén Rocha Moya sigue en el banquillo de los acusados y advierten que el Gobierno Federal ya le cerró las puertas, no obstante que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lo defendieron en su momento, lo que quiere decir que…quizá está haciendo maletas, si bien le va…..CONTAMINACIÓN.- La circunstancia ha contaminado a la Sierra duranguense y la movilidad que tuvo hasta antes de la captura de El Mayo también se ha venido abajo, y no menos restaurantes tanto de la región como de esta capital ya sufren por la ausencia de comedores, algo que no había ocurrido nunca y que, por desgracia, quién sabe hasta dónde llegará…..MELONES.- Es de anotarse que en este momento el único que realmente tiene posibilidades de candidatura es José Antonio Ochoa, que tanto él como su partido, el PAN, han coincidido en que puede buscar la reelección. Los demás, todavía son suspirantes.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...