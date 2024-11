Siete días de grilla

La “Supremacía Constitucional” quita de un plumazo la mayoría de nuestros derechos. Aunque los morenos entiendan otra cosa, la verdad es esa, y por eso, es algo mucho muy lamentable.

El partido mayoritario metió la barredora en la cámara y logró lo que nunca nadie sospechó que pasaría en la alta representación popular que, según los especialistas, es la puerta hacia la dictadura.

Claro, todavía falta que lo aprobado pase por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su presidenta la doctora Norma Piña ha repetido que no pasará ninguna de las reformas constitucionales, porque pisotean a otro de los Poderes de la Unión, y eso no cabe en nuestra legislación.

Asistimos a una de las crisis constitucionales más importantes de la historia en la que están en juego infinidad de cosas, pasando por las demás libertades.

Ojalá que al final se imponga la norma, que las reformas se reviertan, porque para empezar la cotización del peso frente al dólar está en franca ascendente y sin freno.

Mientras, inversionistas del mundo han externado su temor en las leyes aprobadas y su decisión de esperar o de plano cancelar las intenciones de inversión.

La reforma denominada “supremacía constitucional” fue aprobada en la mayoría de las entidades, sin que muchos de los diputados locales analizaran los riesgos que representa el que se puedan violentar todos los derechos de los ciudadanos a través de la Carta Magna, sin que puedan tener defensa alguna.

Esta iniciativa bien se podría llamar “supremacía de Morena”, hay que decirlo, pues lo que se quiere es que sean inimpugnables las reformas, que no haya medios de defensa ni en la forma ni en el contenido de la reforma constitucional.

Con estas modificaciones legisladores morenistas, pues no tiene nada de malo decirlo, podrán hacer lo que quieran y ponerlo en la Constitución, van por todo, esto es que ya no se trata sólo de una reforma al Poder Judicial, es una carta que le quieren dar a Morena, para que a través de la Constitución puedan violar absolutamente todos derechos de la población.

Esto se trata de un tema muy delicado, porque representa prácticamente blindar el procedimiento de cualquier reforma y que no haya ningún medio, que ningún ciudadano pueda cuestionar lo que va a cambiar en la Constitución.

Esta reforma implica que en la misma Carta Magna se puedan violar los derechos, como ha pasado en otros países, para dejar en estado de indefensión a los ciudadanos.

Por lo que antes de hacer cálculos o arreglos políticos, se deben atender y considerar los derechos de quienes eligieron a las y los legisladores, pero ya se sabe como son de doble cara algunos, quienes primero se muestran como amigos de todos, y ya en el cargo hipotecan sin pensarlo el futuro de las nuevas generaciones…

Y, por la otra parte, que alguien le explique al gobierno del estado eso de la reducción o quita de 400 millones de pesos, que hacen un total de 1,600 en el año.

Es que las cancelaciones suceden en el momento en que trasciende que el gobierno federal envió a Cuba 40 mil millones de dólares, “por humanidad” y para que los cubanos puedan resolver sus problemas del “bloqueo” de Estados Unidos.

Nosotros, ya le entendimos a eso del “bloqueo”, pues ocurrió después de que Fidel Castro decretó la expropiación de cientos de empresas norteamericanas y nunca pagó un peso.

Entonces, ¿el dinero de esas empresas dónde quedó? Obviamente, en la familia de Fidel, cuya parentela tiene miles de millones de euros depositados en diversos bancos europeos.

O sea, nosotros no somos los culpables de lo que pasa en Cuba, son los propios cubanos y no tenemos por qué financiar su recuperación. Además de que son donaciones, no préstamos, de manera que ese dinero no regresará nunca a los mexicanos.

No entiendo nada de cómo se envían 40 mil millones, ó 20 mil millones, como dicen otros, que de todos modos es un enorme dineral, mientras a Durango le quitan no todo, pero casi como para mejor cerrar la puerta.

Es ahora cuando se necesita la solidaridad de nuestros diez diputados federales, que defiendan el punto con uñas y dientes y que nos regresen eso que han quitado y que se pongan listos a la hora de discutir el presupuesto del año venidero.

El relevo en la Rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango ha entrado en un enrarecimiento superlativo. Grupos al interior sostienen que tienen a la vista una imposición.

El doctor Rafael Mier, la parte opositora, mantiene su pedido de piso parejo y condiciones igualitarias, que evidentemente no hay y que parecen revelar un planchado anticipado de la supuesta elección para RG.

Insiste el candidato opositor en sus recorridos por las unidades escolares, que las amenazas y compra de votos se están dando como nunca y eso no cabe en ningún supuesto electoral, mucho menos en la tradición universitaria.

No me la crean si gustan, pero el equipo de Mier está revisando bien las reglas para preparar las acciones pertinentes a la brevedad, incluso antes de las votaciones.

La duranguense Valeria Amparán demostró a propios y a extraños, pero más bien a los duranguenses, que cuando se quiere, se puede. Ganó el Campeonato Mundial Juvenil y Femenil de Box.

El certamen se realizó en Montenegro, Europa, donde ganó por decisión dividida a la uzbeca Jasmin Tokhiroga. No fue fácil la competencia, pero al final de cuentas se impuso el espíritu indomable y agresivo, deportivamente hablando, de la boxeadora duranguense.

Valeria, debe decirse, es integrante de una familia eminentemente boxística que llegó al campeonato precisamente por el ímpetu de la familia, que por igual es un grupo triunfador.

Ojalá que ahora que regrese Amparán nos platique algo de su título, y, sobre todo, nos dé una sacudida a la modorra y el conformismo que padecemos de por vida los duranguenses, que a todo le vemos peros y que por esa misma autolimitación siempre nos quedamos a la orilla.

Si se me permite decirlo debe marcarse que José Ramón Enríquez está preparando un lanzamiento hacia la alcaldía de Durango que “robará”, por decir lo menos, en la elección interna de Morena.

Aunque no autorizó el “destape”, anoche tuvimos acceso a su proyecto, visto así con palitos, peras y manzanas y, en serio, nos dejó con la boca abierta como para asegurar que quienes se la quieran pelear tendrán que meterle mucha, pero mucha imaginación.

Sostiene Enríquez que rebasará y por mucho los méritos de José Antonio Ochoa que ha amasado, especialmente con su más de millón de metros cuadrados de pavimento, el hospital del niño y otros alcances tangibles.

Hacia el interior de Morena, Sandra Amaya está diseñando un programa que pretende medirse directamente con la obra de Joserra. Ella visiblemente sería la que más pelearía palmo a palmo la candidatura. Iván Ramírez e Iván Gurrola, debe decirse, requerirán un poquito más que el par de bardas que han pintado con su nombre.

Reconocer que Guillermo “Gato” Adame es otro de los prospectos pensantes, fríos, calculadores y de resultados que le entienden a eso de la estrategia, pero…pensamos que por ahora le falta, porque apenas puede ser candidato del PT cuando sostiene que puede serlo y que está cabildeando para llevar también la estafeta panista, a pesar de que el PAN lo dijo con todas sus letras, va con Apá Toño por la reelección.

No obstante, el beneficio de la duda nos precisa que todo puede suceder, que en política nada es previsible, que precisamente en la que es posible ver la unión del agua y el aceite. Además, subrayar que la probabilidad del felino está en manos de Gonzalo, quien haciendo la cruz con la diestra y frente a Dios, juró que buscará también la candidatura de Morena precisamente para el aún secretario de Educación.

Aparte, resaltar que la candidatura del PRI habrá de decidirla un tal Esteban Villegas, que en la apariencia estaba más bien inclinado a favor de Alicia Gamboa, que dicho sea de paso, se nos está rezagando.

El próximo martes son las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. La aún vicepresidenta aventaja al ex presidente por 1.3 puntos.

La entidad denominada FiveThirtyEigth, una de las mercadólogas más y mejor informada de las tendencias gringas, asegura que Kamala tiene un 48.1% de probabilidades de triunfo, por 46.8% de Trump.

No es mucho, la diferencia, son números perfectamente alcanzables, pero…con la prohibición de que Elon Musk siga metiéndole dinero a la campaña de Trump, algo va a repercutir en el rumbo de los votos.

Esto quiere decir que, prácticamente están en un “empate técnico”, en el que pudiese combinarse un yerro de Harris y un acierto de Donald. Si así se da el supuesto, puede ganar Trump, pero de otra forma Kamala pudiese incrementar sus posibilidades de victoria en las horas siguientes. Hagan sus apuestas…¡

Nada, que la doctora Karla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, está sorprendiendo a propios y a extraños. Ha quedado entre los primeros diez lugares para llegar a la CNDH.

No obstante llegar sin padrino al Senado de la República para buscar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Karla Alejandra ha ido mucho más allá de lo que ella misma creyó.

Está crecida, pues no cualquiera llega a meterse a las medallas como ha hecho ella. Está entre los primero diez prospectos de medio centenar inscrito, pero ahora ha quedado en inmejorable posición para ir por todo, que al final era el objetivo importante. Echémosle porras…¡

Está en redes un montaje bien loquillo entre Ricky, la estrella de El Precio de la Historia y Emilio Azcárraga, en el que el dueño de Televisa intenta vender los trofeos de campeón del América, pero el rudo comprador lo despide con la advertencia: “Emilio, tú sabes que aquí no compramos cosas robadas…”

Aclarar que Azcárraga ha sido hallado con las manos en la masa al hallarle el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó enormes sumas de cochupo para lograr la transmisión exclusiva de varios mundiales.

No alcanzamos a recoger el resultado de la calificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno, sobre todo con lo que nos importa, los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez.

No obstante, podemos decir que en la P-2 triunfó Lando Norris y el mexicano se rezagó hasta el lugar 13. En unos minutos, quizá para cuando lean ustedes la presente, ya se conocerán los resultados de cómo será la arrancada mañana.

Independientemente de la forma como se integre la parrilla de salida, Max Verstappen trae ya a Norris soplándole a las orejas. El neerlandés tiene 367 unidades y entre ellos quedará el título de pilotos, mientras “Checo” sigue en el octavo lugar con 151 unidades.

