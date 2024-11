Bajo el argumento de lograr concensos políticos… bajan a Karla Obregón de la carrera por la CNDH.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A pesar de que era del dominio público, la preparación que tenía la duranguense, Karla Obregón Avelar quien buscaba la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por una aparente cuestión política, ya no le permitieron llegar a la etapa final de esa carrera, así lo reconoció entre líneas el Senador Javier Corral, mismo que compartió los cinco mejores perfiles de todo ese proceso, entre los que aparece justamente la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango, la cual, sin conexiones dentro de la Cuarta Transformación, logró llegar a esas instancias y visibilizar al estado.

Según Javier Corral, los cinco lugares mejor evaluados fueron: Nasheli Ramírez Hernández, Tania Ramírez Hernández (a la cual sacaron para meter a Rosario Piedra), Paulina Hernández Diz, Karla Obregón Avelar y Carlos Pérez Vázquez, quien incluso comentó que además de tomar en cuenta distintos criterios técnicos, también tuvo un peso específico, el aspecto político para lograr concensos, lo que resulta inadmisible, cuando lo que se debe buscar, es poner a la ombudsperson más preparada de todas, sino entonces para que lanzar una convocatoria que terminó en simulación.

Más allá del sesgo político que ya se le dio a este proceso y que dejará una mancha indeleble a quien termine ocupando esa posición, no deja de ser sobresaliente lo que ya hizo Karla Obregón, pues si algo demostró: fue preparación y capacidad, pues logró sortear cada uno de los filtros que le pusieron y lo cual, notaron los propios Senadores de la República ante los cuales compareció, sin embargo, el no ser de extracción cuatroteista y no tener conexiones dentro del régimen en el poder, ello terminó teniendo un peso muy importante en las instancias finales de dicha carrera, lo que a final de cuentas terminó ocurriendo.

Aún así, Obregón Avelar ya se dio a notar en el plano nacional, por lo que no es casualidad que esté considerada como representante de la Federación Mexicana de Ombusperson en la Federación Iberoamericana Ombusperson, un logro que de llegar a conseguir, sin duda que sería un logro más para una mujer que logró visibilizar a Durango en el plano nacional, siendo la única en lograr semejante resultado, en tiempos en donde algo semejante hubiera resultado impensable, bueno, pues ella lo consiguió y eso merece el reconocimiento de la sociedad duranguense.

