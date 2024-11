+ Toño, Gaby y Aly tienen en el # un muro difícil

+ Además del PAN, Adame busca apoyo de MC

+ Entre Toño y Gato se dará un choque de trenes

+ Hay campaña negra contra Guillermo Adame

+ Y piensan que se trata de “fuego amigo”

“Yo me hago loco a veces, pero… sé bien quién es quién…”

Anónimo

Sabiendo de las “siete vidas” que tienen los gatos, es predecible que Toño Ochoa, Gaby Hernández y Alicia Gamboa se las vean negras frente al secretario de Educacion con licencia, Guillermo Adame Calderón…..PARED.- Es que el minino insiste en que PRI y PAN deben ir de la mano a la próxima elección, porque en lo individual ambos estarían perdidos desde mucho antes, pero José Antonio confía en sus propios alcances e insiste en la reelección…..TOPÓN.- Entre ellos, Adame y Ochoa, habrá un verdadero choque de trenes, puesto que son los mejores, según los últimos sondeos, pero para alcanzar los propósitos uno de los dos debe ceder en el corto plazo, es que, además tendrán que lidiar en serio contra Aly y La China, o mejor dicho, contra Esteban e Ismael, porque ambos la quieren para sus muchachas…..APROBADO.- Insistimos en las siete vidas de los felinos, que como quiera caen parados, y eso les da una gran ventaja ante los demás. Guillermo Adame, ni cómo negarlo, es uno de los estrategas más eficientes del Partido Revolucionario Institucional, por tanto sabe, entiende y admite que nunca daría un paso en falso. Suponen algunos que su renovada aspiración candidatil es un arranque de locura precisamente en contra del que manda, de manera que, una de dos: Tiene la bendición suprema para ir por la candidatura, y de ser así ha asegurado las estafetas de PRI y PT, y le estaría faltando el PAN para enfrentar al fenómeno electoral del momento, el Movimiento de Regeneración Nacional. O, el micifuz estaría yendo contra la corriente, contra su propio grupo, algo absolutamente improbable. Adame no es ningún novato en esas lides…..FUEGO.- O será esa la razón por la que en redes se han dado vuelo pegándole al aún Secretario de Educación, pidiendo incluso su fusilamiento por “no entender la línea marcada por quien debe marcarla…”. O sea, para los entendedores, es “fuego amigo” que está saliendo del Bicentenario, aunque no se aprecie con claridad de qué oficina…..SUPUESTOS.- Hay que subrayar el último chisme escuchado esta mañana en el peinador, que Guillermo ha tenido ya acercamientos con MC, suponiendo que Toño decida irse en solitario, otra cuestión dudosa, porque aparentemente la dirigencia nacional panista con Jorge Romero a la cabeza, adelantó en días pasados aquí de las posibilidades de volver a hacer la alianza con el tri, pero no desplazando a su principal valuarte: Ochoa, sino que los demás se le sumen. Improbable pues en el caso del #, dado que él trae la mirada fija en la alcaldía y la lleva tan adelantada, con encuentros incluso con líderes nacionales, de modo que veríamos complicado que acepte quitarse esa pasión…..JIRIBILLA.- Hoy desde temprano se esparció la nota sobre los relevos en puestos clave de la Secretaría de Educación en el Estado, y hubo casos como el de AP Noticias que, con la nota sugirió problemas entre el tan cuestionado micifuz y el gobernador Esteban Villegas, aunque si mal no recordamos, hace un año también hubo un movedero de gente, no despidieron a nadie, sino los quitaron de una oficina y los pusieron en otra igual o más importante…..ESPERA.- Mientras Morena, ni suda ni se acongoja. Esperando pacientemente a que los contras se abran con sus cartas para ir diseñando la forma de combatirlos. La creencia entre los morenos es que tienen “asegurada” la victoria y que en realidad es poco lo que tienen que hacer. Están muy confiados y eso, en realidad, no se puede medir en este momento, o no se puede predecir, porque la sopa llega a caerse del plato a la boca. Subrayar que los que no paran y que están proyectando su labor 20 horas diarias son José Ramón Enríquez y Sandra Amaya, quienes se están activando de tal manera que los encuentra uno hasta debajo de las piedras.

