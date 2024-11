+ Los astros se alinean contra el # Adame

+ Señal de que trae con “queso”, ¿o no?

+ Le recuerdan hasta pecados del bisabuelo

+ Claro que hay “bronca” con Ali y La China

+ No hallan de dónde escoger nuevos jueces

“La ministra “burra”, la ministra “espuria”, ¿ellas nos defienden?”

Juan Pueblo

Los astros se han alineado en contra de los propósitos de Guillermo “Gato” Adame por una simple razón, o tiene muchas posibilidades de hacerse de la suspiratura del PRI o de plano no tiene ninguna…..ÉCHALE.- Preguntado que fue el minino sobre varios comentarios adversos que desde temprano circulan en redes, respondió que: Eso es lo que quiero, que hablen de mí, como sea, pero que hablen de mí. Es más, les he pedido que de ser preciso me la mienten para poder avanzar, dice…..NÚMEROS.- La última semana, una vez confirmado que voy por la candidatura, subí siete puntos en las preferencias electorales, y vaya que no todos han hablado bien de mí. Entonces, para resumir, no importa lo que digan, que digan lo que quieran, aunque…nomás con que no me saquen que soy golpeador de mujeres, porque tengo todo, menos golpeador de mujeres…..RUIDO.- Se han aplicado varias encuestas en las últimas horas en las que hemos registrado mis movimientos y, ¿saben qué? He subido más de lo que esperaba, por eso, hablen lo que quieran de mí, bueno o malo, pero menciónenme, eso es lo que necesito. Y –repito- digan lo que quieran, pero no le agarren grano nomás. Esa es la triste realidad del político, que necesita que lo tomen en cuenta, y que lo promuevan, con mentadas de madre incluso, pero malo el día que me olviden los comentadores…..CÁRCEL.- Esta mañana nos desayunamos con la información reciclada de cuando El # estuvo en el Cereso. Lo acusaron de haberse llevado algunos millones del Colegio de Bachilleres, por lo que, ciertamente estuvo como huésped distinguido del penal capitalino, pero…asegura, tener los documentos expedidos por la autoridad federal en los que se le libera de cualquier responsabilidad. Entonces, suponiendo sin conceder, de ser cierto que el felino tiene ese documento, el camino está libre hacia la alcaldía capitalina, exceptuando claro a José Ramón Enríquez, que para otros es el próximo alcalde capitalino…..CUENTOS.- La probable salida de Jalisco del pacto federal está permeando en medios oficiales, particularmente en las entidades más industrializadas, la mayoría de las cuales pertenecen al norte de la República, incluyendo a Durango, aunque de industrial no tiene nada, pero…han dejado volar tanto la imaginación sobre la supuesta injusticia en la distribución de nuestros impuestos que ha llevado a no pocos a considerar que el norte, junto con Jalisco, Coahuila y quizá Aguascalientes, armen una nueva República en la que se reinstale el estado de Derecho tan maltratado por la Federación. No tenemos opinión sobre el particular, solamente decir que, pase lo que pase, será consecuencia a la desaparición del Poder Judicial. ¿Cómo les quedó el ojo?…..POBREZA.- Saben tanto Ricardo Monreal como Arturo Zaldívar, dos de los principales promotores de la destruccion del Poder Judicial, que no será sencillo reponer el alto cuerpo colegiado. Tienen muchas solicitudes, pero en la mayoría de los casos son “coyotes”, “tinterillos”, pasantes y otros que no enchilan una gorda, y como no es sencillo poner el país en manos de improvisados como Lenia Batres y la falsa abogada Yasmín Esquivel. Están todos hechos pelotas, y no por falta de dinero, sino de prospectos preparados para suplir a los verdaderos impartidores de justicia de carrera, que no se hicieron de la noche a la mañana, sino con trabajo y mucho trabajo, quizá con transas también, pero con mucho trabajo. Es que, como hemos dicho, es cierto lo de las corruptelas, pero antes que borrar al Poder Judicial de un plumazo, debieron combatir las ladronadas que se dan en todos lados y a todas horas, ni para qué decir que no…..PATÍBULO.- Rubén Rocha Moya, aún gobernador de Sinaloa, sigue sentado en el banquillo de los apestados de la Federación, aunque en días pasados se encontró con Luisa María Alcalde que, quizá sin consultarlo en la alturas metió el pecho a las balas que le están enviando no nada más el Gobierno de Estados Unidos, sino los mismos grupos criminales de su entidad, a los que en la apariencia les debe el cargo. Mal, pésimo de Alcalde, porque si algo se tiene seguro es que el mandatario vecino está hasta las manitas metido en cosas sucias y feas que no podrá salvar, por más que vayan los morenos a respaldarlo. Aparte de que cualquier respaldo morenista termina embarrando al Movimiento de Regeneración Nacional, tanto que se insiste en que los altos mandos federales de México han determinado entregar a Rubén a la policía gringa, que catafixiarían al gobernador Rocha por el ex presidente AMLO, y todo por las ligas de ambos con el crimen organizado, que en el supuesto no perdonará el próximo gobierno del vecino país y por lo que no faltan los que digan que López no sale de Palacio Nacional por el solo miedo de que lo atrapen los detectives del tío José (Biden pues), especie que para muchos, Anabel Hernández entre ellos, es real. La próxima administración estadounidense está echando medidas para venir por varios, entre ellos nuestro ilustre ex presidente, vaya usted a saber…..TOPETEO.- Sobra decir, regresando al tema fuerte del día, que con el supuesto crecimiento de Guillermo Adame no nada más habría alcanzado, sino rebasado tanto a Alicia Gamboa como a La China Hernández, por lo que las preferencias marcarían con absoluta claridad que, aiga sido como aiga sido, hay pelea en las alturas tricolores y nadie está dispuesto a ceder nada a nadie.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...