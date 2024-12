+ Aspiran 235 a alcaldía capitalina por Morena

Aunque parezca una exageración debemos decir que son 235 los aspirantes de Morena a la candidadatura municipal de la capital. Es mucho, pero…como no hay máximos ni mínimos, todo mundo busca subirse a ese tren…..BRONQUITIS.- El mismo número de suspirantes precisa las dificultades que deben enfrentar Lulú García y Luisa María Alcalde para sacar al mejor abanderado. Se están haciendo sondeos, valoraciones y mediciones como para aclarar quiénes son los primeros cien que deben sostenerse en la pelea, para de ahí bajar a cincuenta, treinta, diez y uno, pero las cosas que veremos de aquí a entonces. Es que en estos casos, igual como sucede en el PRI, en el PAN y Movimiento Ciudadano, todos se creen con los merecimientos y hasta se mandan hacer sus encuestas para aparecer allá arriba, solo que…los suspirantes tienen que entender que el propio partido tiene sus métodos de selección y, para eso, nadie me podrá negar que quizá ya se hizo la encuesta de encuestas y que el nacional tiene ya un adelanto de cómo será la decisión final, vaya con varón o con fémina. El propósito es arrasar en las urnas el primer domingo de junio próximo y nada más por eso debe privilegiarse al o la mejor opción. No llegar titubeantes a las campañas, para lo que Morena debe tener una lista reducida en los primeros de enero, que ya están a la vuelta de la esquina. Empiezan a urgir las cosas partidarias, porque lo que le resta al año se irán en pachanga tras pachanga, borrachera tras borrachera y, por eso algunos creen que está avanzado el proceso de selección….. BARATA.- El delito de violación, junto con el del secuestro, hace poco eran faltas graves que no nada más obligaban largas condenas tras las rejas, sino otras consecuencias igualmente delicadas a los culpables….. SORPRESA.- Un juez condenó anteayer a una persona a purgar una pena de 5 años de prisión al confirmarse que cometió el delito de violación agravada, cuando en el pasado ese tipo de ofensas sociales llevaban tras las rejas a los responsables por largas temporadas, pero…a pesar de que el caso fue “violación agravada…”, con cinco años arreglará el violador, mientras a la víctima le dejará un trauma imposible de borrar en toda su vida. No sabemos qué nos perdimos, o dónde que un delito tan deleznable pasó a ser una ofensa que ahora se paga con una bicoca, por decirlo de alguna forma, y lo extraño es que los colectivos femeninos no se han enterado de las penas tan bondadosas con que están funcionando los jueces…..S.O.S..- La circunstancia tan benévola por que pasan los juzgadores obliga a una reacción urgente de nuestros legisladores para que revisen punto por punto y aclaren por qué cosa tan terrible se puede pagar con una sonrisa, como en las ferias. Es que, piensan algunos, un par de coscorrones había sido más drástico para el violador, que a pesar de ser hallado culpable, nos abstenemos de divulgar el nombre para no hacerle más daño a la víctima…..

CULPAS.- La noticia de hoy es la lamentable confirmación de la muerte de un chico de siete años a manos probablemente de sus padres, sobrino del alcalde de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, a quien no tendríamos por qué mencionar, porque en la apariencia no participó en los hechos.

NEGOCIOS.- El futbol soccer es uno de los negocios más lucrativos, que producen más ganancias a los dueños de los equipos, por eso, es de suponerse que entre ellos se ponen de acuerdo en quién debe ser el campeón, y aunque la afición quiera a otro, al final se impone la voluntad del patrón, para lo que se marcan penaltis o se dejan de marcar como el otro día en perjuicio del Toluca. Lo hemos visto muchas veces, no una, sino muchas en las que los árbitros van a cuadrar el partido para que gane fulano o sutano. ¿Y por qué viene al caso? Porque esta noche inician los semifinales entre San Luis y Monterrey, y aunque los tuneros fuesen mejores que los rayados, al final parece que la onza la tienen los regios, nada más y nada menos que por tener un estadio más grande y representa un mayor ingreso económico. Mañana es el juego Cruz Azul-América, en donde se pueden saldar viejas deudas, pero…los silbantes van por lo suyo, decretar incluso que siga el partido hasta que ganen las gallinas. Ha pasado y no nos sorprendamos que futbol, futbol, lo que se llama futbol, pues no veremos, sino la mezcla de futbol y negocio. Así es…

