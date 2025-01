+ Adivinen quién pudiera ser candidata en Morena

+ La China Gaby se ha colocado junto a Margarita

+ Sugieren que ya renunció al PRI, pero…¿será?

+ Molestó a Enríquez nuestro comentario de ayer

+ Los pronósticos políticos cambian a cada rato

“Se mandó, en serio se mandó el regidor Jorge Silverio Álvarez…”

Anónimo

Las paredes escucharon en el peinador de las morenas que en la apariencia irán mujeres en los municipios más importantes de Durango, que aquí encabezaría Margarita Valdez, pero –así lo dicen- si no va la senadora irá…pensamos que tampoco lo adivinarían ni en mil años. Suponiendo que no fuera Mague, saltará a la escena alguien cuyas iniciales son: Gabriela Hernández López. No hace mucho también lanzamos un buscapiés en el que preguntábamos si alguien sabía quién buscaba acomodo en la 4T, y precisamente nos referimos a La China que, de pronto y contra todos los poronosticos tocó la puerta indicada. Ya figura entre las suspirantes morenistas. Claro, algo que ni el señor Ripley va a creer el día que se lo cuenten…..RAZONES.- El chisme llega calientito respecto a cómo y cuándo Gaby logró abrir las puertas morenas, pues recordamos que la sola mención también provocó una agitación importante al interior de las damas ya formadas tras Margarita. Nos dicen que para cambiar el color del chaleco, La China no tuvo mucho problema, pues Morena le puso como única condición la inmediata renuncia al PRI, cosa que hizo, aunque no nos hayamos percatado, según el cuento. Muy a pesar de que hoy EL SOL publica nota en la que recoge declaraciones de Gaby y asegura que “sigue buscando la candidatura edilicia, solo falta que el partido defina alianza y género…”, solo que eso en el PRI está resuelto, no en Morena, pero luego como que sus palabras se escuchan tricolores, y la mera verdad, el peinador de marras me está fallando mucho en las escuchas, pues me mete en cada bronca que, sin embargo, no hay a quién reclamarle. Ni siquiera podemos echarle la culpa a la inteligencia artificial. Hoy también trascendió la renuncia del líder tricolor lagunero Hipólito Pasillas, que se lleva a sus cientos o miles de seguidores campesinos, de modo que el boquete al feudo de la familia Herrera Araluce sigue creciendo…..RABIETA.- Molestó sobremanera a José Ramón Enríquez nuestro relato de ayer, “pues no era para publicarse…”, aunque nunca se nos aclaró ese pequeño detalle. Lo cierto es que hubo muchas reacciones y muchas apuestas…..FALSO.- Apenas apareció nuestra columna y pa’ pronto brotaron aclaraciones en las que negaban la susodicha comida, aunque hoy en el equipo de Enríquez volvió a sonar el tema, pero para no errarle, ahí la dejamos, porque como el cohetero: si explota le chiflan y si no, de todos modos le chiflan. No quedamos bien con nadie…..COHETÓN.- Nunca se equivocó el periodista Luis Ángel Rodríguez al adelantar que PRI y PAN no irían coaligados, porque ésa es la realidad, no van en alianza, sino en candidatura común, y por eso no tenían que registrarse ayer que era el último día. El problema es que el dirigente estatal del PAN, Mario Salazar Madera, no supo o no quiso aclarar las cosas, y no solo se fue con la finta, sino que nos llevó a muchos entre las patas…..APROBADO.- Esta mañana hablamos con Daniela Soto, la dirigente estatal del PRI, quien con peras y perones nos dijo con qué se come eso de la “candidatura común”. Es decir, llevan un solo candidato en la mayoría de los muncipios de la entidad bajo una bandera o logo que tendrán que diseñar con las iniciales de ambos partidos. Todo está dentro de la ley…..CAMINOS.- Entendida la candidatura común, todo pinta a favor de Toño Ochoa, quien está colocado a la cabeza de las preferencias electorales, incluso pensando en José Ramón, sólo que en materia partidaria Morena tiene mejores calificaciones en las tendencias ciudadanas, por eso, los que saben intuyen que habrá un encontronazo sin pronósticos entre Apá Toño y Joserra. Ambos irían por la reelección, aunque el primero por repetición inmediata y el otro por segunda vez consecutiva…..PLANILLA.- Esta mañana Dany Soto subrayó que en PRI y PAN hay buenos cuadros que pueden ir junto a José Antonio Ochoa, lo que nos advierte de que varias de las que se mencionaban, Ali y La China, pudieran ir de regidoras o Gamboa repetir en la sindicatura, que es no otra cosa que el segundo cargo importante en un Municipio…..CUIDADO.- Un favor: No le den tanto crédito a lo que aquí escribimos, porque siempre hablamos con la verdad, y es precisamente la verdad la que incomoda a más de cuatro. ¿Estamos?

Saludos

