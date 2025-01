+ Linchamiento nacional contra Esteban Villegas

+ Está saliendo caro el abazo a Claudia Sheinbaum

+ Expertos dicen que Villegas la abrazó a fuerzas

+ Además del discurso arrastrado que tuvo, dicen

+ Ejidatarios de El Nayar paran obra de potabilizadora

“¿Qué le cobró Esteban a Claudia Sheinbaum el pasado viernes, adivínenle…?”

Jorge Blanco Carvajal

El linchamiento inflexible contra Esteban Villegas en casi todos los medios nacionales e internacionales, por el abrazo y la retención de Claudia Sheinbaum, no acabará bien, más bien habría que esperar cosas peores…..RESPETO.- Más de uno reclama a Esteban por qué retener a la jefa de la nación para murmurar al oído algo que, los expertos creen fue un cobro indeterminado que, no pocos están maliciando su naturaleza, la del cobro. Villegas no debió siquiera abrazarla, porque la presidenta no precisamente esperaba el abrazo y menos el abrazo del oso que le regaló nuestro mandatario que aprovechó para hacer el cobro…..TOPETEO.- El caso es que la malicia de algunos medios ha servido a no menos morenistas para recriminar a Esteban por semejante comportamiento, pues el abrazo y el susurro al oído fueron una absoluta falta de respeto. Muchos morenos se le han ido a la yugular a Villegas por su acción y se quejan de que no respetó ni a la dama, mucho menos la investidura presidencial y le están advirtiendo de reacciones peores…..TONTADAS.- También están echándole más gasolina al fuego con el fallido anuncio de “Claudita”, que siguen creyendo los morenazos que fue una burla hacia la presidenta y que eso no se ha de quedar así. Por eso ayer nuestra pregunta de si el mandatario estatal tiene amigos o enemigos entre sus asesores, por lo que el jefe de Comunicación Social del gobierno anoche nos reclamó escribiendo: “Ay Contacto Hoy, como escribe incoherencias…”. Aunque hoy prácticamente toda la prensa nacional y algunos medios locales le asegundan al mandatario con más “incoherencias”, como buenos labradores. Y por cierto, qué suave oiga, nos sentimos importantes cuando leímos en el comentario que precisamente el jefe de Comunicación Social es “Fan Destacado” de Contacto Hoy desde hace 5 años, lo que quiere decir que no nos lee cualquier hijo de vecino. Nos da gusto, en serio…..MIEDOS.- Hoy el mundo se está encontrando con un verdadero monstruo en Donald Trump, que al asumir el mando en los Estados Unidos advierte que frenará la invasión a su país y que su gobierno hará lo que sea necesario para despachar a todo los ilegales que hayan ingresado a la unión con ese carácter, aunque luego hayan “arreglado” valiéndose de otras trampas como ésa de casarse con alguien para en automático obtener la legalidad. Todos quienes se hallen en esa circunstancia tendrán que regresar a sus orígenes o serán deportados con absoluta seguridad, sobre lo que nos sorprende que el primo Elon Musk, dueño de Starling y Tesla, además de X, ofreció ayer aportar el dinero que se haga necesario, que serán miles de millones de pesos, para “limpiar” a los Estados Unidos de tanto invasor, aunque él mismo es de origen extranjero. Y luego, en su discurso, Trump advirtió que el mundo será otro bajo su gobierno, que no volverá a ser como antes. Ayer les dijimos, y lo repetimos, no obstante, admiramos a ese hombre, que de un pobretón perdido entre deudas bancarias se ha ubicado entre los más poderosos del planeta y asegura que lo habrá de demostrar inmediatamente a partir de este día…..LÁSTIMA.- No sabemos por qué carajos Donald no invitó a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de posesión. Es una absoluta falta de respeto que sienta un precedente lamentable, primero por ser mujer, y luego porque es la jefa de la nación. Ojalá no sea un mal augurio de lo que viene, que ya lo ha dicho Trump, será absolutamente diferente a lo que hemos visto…..ZOZOBRA.- Lo cierto es que ante la amenaza que representa el nuevo mandatario gringo para los ilegales o legales chuecos, pues todos tendrán que abandonar la tierra que no es la suya. Sí, reconocer que el pueblo norteamericano está de plácemes, especialmente por el carácter racista que no ha podido ni intentado ocultar el güero oxigenado. Es que uno de los genes del pueblo gringo es precisamente la discriminación de los fregados y la segregación de la “raza blanca” como ellos se definen. Triste y lamentable lo que ocurre con los trabajadores ilegales en el vecino país, porque ellos han hecho gran parte de la riqueza norteamericana. Incluso, algo inconcebible, que muchos de los extranjeros que votaron por Donald tendrán que abandonar la Unión Americana, sin dejar pasar el dato de que muchos mexicanos que han regularizado su estancia de alguna manera ya se sienten gringos y a sus paisanos los tratan con la punta del zapato, pero ellos también tendrán que salir, antes de que los saquen…..ÉPALE.- Ejidatarios de El Nayar han parado los trabajos de la potabilizadora de nuestra capital y los adelantos de la presa Tunal II. Están concentrados en las inmediaciones de la presa Guadalupe Victoria y advierten que no permitirán más movilidad de la o las constructoras que están haciendo los trabajos, nada más porque no les han pagado los terrenos que les han quitado para meter su tubería gigante. Extraña que, aunque es poco dinero, creemos nosotros, 40 millones de pesos, parece que a nadie le preocupa y nadie se ha dignado a responder por ese billete, por tanto, el grupo de guardia permanecerá las 24 horas del día en los alrededores de la presa hasta que les liquiden lo que les corresponde.

Saludos

