+ La unidad del PRI y el PAN cada vez más lejos

+ Entre tricolores crece la figura de Ali Gamboa

+ Aunque en otros escenarios la “buena” es Gaby

+ Esteban dice que habrá unión con el PAN, pero…

+ Toño Ochoa, el mejor, parece quedar fuera

“Feliz cumpleaños al único medio combativo y contrapeso, y les dejo una frase que les viene bien: ‘Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que seguimos avanzando…’”

Alberto Rojas

(Seguidor Distinguido)

Mientras PRI y PAN siguen discutiendo fórmulas para enfrentar a José Ramón Enríquez, el ex senador, sin campaña, sigue sumando y empieza a agarrar altura…..TOPETE.- No obstante que el gobernador Esteban Villegas aseguró antier que sí irán en candidatura común, en los hechos no se ha concretado absolutamente nada, porque Jorge Romero, el líder nacional del PAN, se sostiene en su sentencia: Es Toño Ochoa o no hay unión…..ÓRALE.- Incluso hoy temprano se empezó a hablar de que el PRI se irá con Alicia Gamboa, que todo está listo para que arranque su trabajo promocional, que ya tiene hasta “war room” para echar a caminar la maquinaria tricolor…..ÉPALE.- Aunque en la cafetería del hotel Gobernador esta mañana se habló mucho de las posibilidades de Ali, en otros lugares donde se sirve café adictivo, como el Wirikuta de 20 de Noviembre, las apuestas subieron a favor de Gabriela “La China” Hernández, por quien unos hasta se jugaron la camisa por su causa…..MOTIN.- Lo cierto es que el PRIAN está muy cerca de caer en las profundidades del motín, pues no se está repartiendo bien el botín. Saben los mandos de uno y otro partido que si no van de la mano se perderán en el camino, tan oscuro y pedregoso. Y, para donde caminan las cosas, van por la senda individual, dado que el líder Jorge Romero se mantiene en su macho y no cede a cambio de nada, piensa que si no hay PRIAN perderán de calle frente al fenómeno ese que viene por ahí (para que no digan que estamos promoviendo a José Ramón). La incertidumbre, que para muchos ya es preocupante, para otros no lo es tanto, como José Antonio Ochoa, quien ni suda ni se acongoja, pues piensa que al final, si no va con el PRI, puede buscarla solito y su alma, confía mucho en sus logros y cómo habrá de venderlos. Esto es, para no hacerla tan zancona, Enríquez sigue avanzando en su escapada y si no reaccionan los prianistas chica les viene para el 1 de junio. Están avisados…..CEROS.- La economía mundial está sintiendo la pesada mano de Donald Trump. El mundo se está uniendo para combatir los acelerones del nuevo mandatario gringo, aunque…al jefe de gobierno le vale y se ha sostenido en el cobro de aranceles tanto a México como a Canadá si no cumplen sus exigencias, para lo que ha dado plazos a ambas naciones, lo que viene a darle en la torre a los proyectos industriales que tiene o tenía el Gobierno del Estado. Ante esa medida, el cobro de un “plus”, a ninguna firma asiática conviene invertir acá. El nearshoring es ahora un sueño, o una barbaridad para quien se establezca en México, porque sus productos no podrán entrar a la Unión Americana que era el propósito original, tendrán que mandarse a otra parte y en el flete volverán a perder. Una verdadea maldición para Durango lo que ha decidido Donald, porque las esperanzas que teníamos de crear nuevas fuentes de empleo se diluyen entre los viejos baules de lo que pudo ser y no fue. Claro que no nos alegra lo que está pasando, de ninguna manera nos emociona, nos preocupa, porque mucho cabildeo, muchos viajes y mucha movilidad se están yendo por la alcantarilla, cuando ya teníamos las campanas repicando por esas fábricas…..GRACIAS.-Mil gracias a todos los que nos distinguen con su lectura, con su preferencia hoy en nuestro 27 aniversario. Sus mensajes de aliento y las toneladas de felicitaciones nos animan a seguir caminando por esa senda que iniciamos hace más de 50 años. ¡Muy agradecidos, muy agradecidos…!

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp