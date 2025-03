Siete Días de Grilla

El tributo de 29 capos que rindió el Gobierno de México a Donald Trump no incluyó a otros que habría señalado, pero encima de eso ahora insiste en que se investigue a los políticos mexicanos.

Especialmente –dice Trump- a los que se han beneficiado del fentanilo de forma directa o indirecta. Motivos hay para que más de uno haya caído en la ansiedad y la desesperación.

Hay quienes piensan en la soberanía de México y en que no deben venir policías gringos a nuestro país, pero…les tengo malas noticias, esos uniformados sin uniforme aquí viven, no necesitan venir. Ya los tenemos metidos hasta la cocina.

El mundo, para concluir, como dijo el mismo Donald Trump, es otro bajo su mando en los Estados Unidos. Y aunque está cayendo en una serie de locuras, como expulsar a todo ilegal que se encuentren, porque hay quejas sobre las cosechas de diversos productos que se están echando a perder. No hay quién los colecte.

Sobra decir que POTUS debió pensar tantito ese “hara kiri”, especialmente pensar en extraditar a los criminales, a los que tengan algún delito, allá o acá, pero no a todos, porque no todos son delincuentes y él los está tratando a todos por igual.

Otra locura es la que cometió esta semana frente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pues lo echó virtualmente de la oficina oval dentro de un desaire diplomático nunca antes visto.

Mientras, el jefe del Pentágono, Pete Hagseth, le echa más gasolina a la hoguera al adelantar que comunicará a varios jefes militares en México de sus intenciones de tomar medidas unilaterales para ejecutar en México.

No dice cuáles, pero todo mundo está creyendo que el ejército gringo pudiese operar acá con o sin el consentimiento mexicano y eso es lo que está dando mucho qué pensar, puesto que con esa amenaza la incertidumbre alcanza niveles extraordinarios.

—————————————

Esta semana el gobernador Esteban Villegas aceptó ante los medios que su gobierno no tiene un peso para seguir comprando publicidad en los medios, “para quien guste, de una vez se vaya a buscar otros rumbos…”.

No sorprendió a nadie la afirmación del jefe del Ejecutivo, sobre todo después de ver los impagos a los maestros indígenas, a los ejidatarios de El Nayar por donde se mete la tubería de la Potabilizadora, por los impagos de quinquenios y laudos a maestros y lo último, el despido inusual, por lo menos de 70 trabajadores de la Secretaría de Salud, aunque se temen bajas de por lo menos mil empleados entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros, etc., etc.

Está bien que no haya dinero para pagarles, pero…porque todo se sabe en esta vida, cómo está eso que mientras el gobernador da la cara para reconocer la pobreza inédita de nuestro estado, la adminitración registra nuevos empleados y funcionarios con sueldos inmejorables y hasta con retroactivo de años, como si hubiesen ingresado hace años, y que eso se está dando por todas partes.

No nos gusta nada la situación, porque es el adelanto de que terminará el tercer año con cero obras importantes y que en su momento no habrá de qué informar, excepto los hermosos jardines bajo los Puentes Gemelos.

—————————————

Saben Esteban y todos los políticos que despedir a un empleado del gobierno a semanas de las elecciones es multiplicar por al menos cinco votos en contra a la hora de la elección.

Ese es el meollo de lo que está sucediendo en la Secretaría de Salud, que el gobierno se está ametrallando los pies a tres meses de las votaciones.

Y si se confirma que no son 70 los despedidos, sino que serán mil, pues es cosa de aplicar una regla de tres para saber cuántos votos estaría rechazando el tri en esa medida, que quizá no tiene remedio.

Es que, debe verse en todo momento, si el gobierno local no pertenece al mismo partido que gobierna a nivel federal, no habrá dinero para la elección. Exactamente eso es lo que le está pasando a Durango.

Sin embargo, nadie previó el nubarrón que se dirigía a nuestra entidad. Sí, el gobernador se la lleva bien con la presidenta, que hasta tiempo tienen para las vaciladas, pero…dinero no hay, excepto el de cajón que no puede retener la Federación.

—————————————

Nosotros siempre hemos sido mesurados en el tratamiento de las encuestas, pero da la casualidad que hasta en los medios nacionales vaticinan la zapatería de Morena a los demás en los 39 municipios.

Sí, Claudia Sheinbaum, la amiga de Esteban, giró órdenes expresas (sabemos a quién, pero no estamos autorizados a revelarlo) para que el zapato se dé en la entidad con o sin la anuencia estatal, y que habrá municipios en los que se convertirán en aplanadora.

¿Será ese el propósito de Andrés López Beltrán, que a eso vendrá en los próximos días en que regresará para quedarse hasta el final del proceso electoral?

Ya lo dijo un día el famoso Andy: “en la pasada elección teníamos todo para arrasar, pero algo turbio sucedió que aquellas expectativas se diluyeron y Morena ganó solamente un par de municipios, o tres si acaso. ¿Qué pasó? Se pregunta, y se responde: Se vendieron dirigencia y candidatos.

Por eso, y no por otra cosa, los que vienen del futuro aseguran que no tardará en aparecer el relevo de Lulú García y casi toda su estructura, que por momentos pareciera estar todo en contra.

—————————————

Una encuesta en redes precisa que José Ramón Enríquez le saca ya a José Antonio Ochoa 15 ó más puntos en las intenciones del voto. Otra dice que en realidad están en un empate técnico del que cuaquiera puede alzarse con el triunfo.

No es posible ese empate, y lo explicamos, para que no se diga que estamos sirviendo de “paleros” del oftalmólogo. Es que mientras Joserra reparte entrevistas por todas partes, Toño no termina de aparecer abierto a tratar el tema.

Sí, se sabe que tuvo durante un buen tiempo la negativa estatal, que no lo aceptaba ni lampreado en huevo, que la administración exigía a Ali Camboa, ya fuese por el PRI o hasta por Morena, pero…aquello murió en el mero nacimiento.

Y mientras pasaba todo eso, Toño desperdició la precampaña. Enríquez hizo un tongo bastante sabroso en su regreso de México, pues parecía que venía llegando a la tierra el primer hombre en pisar la Luna.

Los tiempos avanzan y José Ramón se mantiene al alza. Un día amanece desayunando en el Mercado Gómez Palacio, otro boleándose en la Plaza de Armas. Luego se pone los “tacos” y a darle a la pelota; y el último que, según registros, le pegó de fantasía, el baile que tuvo por ahí en una pachanga en la que, baila feo y desacompasado, pero a la raza le pareció sensacional, mientras Toño sigue agazapado, como esperando quién sabe qué.

La verdad es que no hay acuerdo entre el PRIAN, el alcalde sigue esperando ir de la mano con el Tri, pero no todos los priístas le aceptan la intención, sino por el contrario. En días pasados les contamos que se reunió con un puñado de tricolores, pero necesita de algo más. Una golondrina no hace verano.

Aparte, subrayar que con frecuencia aparece con el gobernador, pero esa posibilidad se terminará el día que empiece la campaña o antes. Es que el mandatario está impedido para andar haciendo campaña, por un lado, y como la oposición lo está siguiendo de cerca, chica le viene por la escena en que aparece tirando loas y elevando la mano a Toño. El gesto nadie sabe si le ayuda o le perjudica, dado que la ley lo prohibe.

—————————————

Era de esperarse que la iniciativa para combatir el nepotismo y la reelección inmediata serían mera publicidad para incautar zonzos.

Esta semana los diputados votaron la relacionada con el nepotismo y, ¿saben para cuándo la aprobaron? Exacto, para cuando ya nadie exista o casi, porque aprobarla para 2030 es tanto como jugarnos el dedo en la boca.

Y aquella de la no reeleción, de veras es peor burla, porque ni siquiera la han metido a discusión, aparte de que sabemos todos que, de aprobarse, los partidos todos se quedarían sin activistas, puesto que diputados, senadores y hasta presidentes han ido de reeleción en reelección. El día que la aprueben será tanto como meterle el pie al paso de las góndolas del ferrocarril, todos o casi todos nuestros conocidos son repetidores.

Y…montados en gastos, ¿por qué no le entraron a la cosa plurinominal? Por una simple razón, porque en el país tenemos miles de políticos que no saben vivir si no es en plurinominal, y si no existiera esa figura, no serían nada. Así de sencillo.

—————————————

El tema de los indigentes o personas en situación de calle, sigue causando no solamente polémica, sino una verdadera preocupación entre la población en general, después de la agresión que sufriera una joven mujer mientras caminaba por la avenida principal de esta ciudad, a manos de una persona que, sin duda, no estaba en sus cabalesy que incuso ya fue sentenciada a pasar varios años en prisión.

Más allá de la discusión sobre si hubo respuesta rápida o no de las corporaciones policiacas el día de los hechos y si se ha dado o no seguimiento al tema de salud de la víctima, nuevamente se pone en evidencia el tema de la violencia hacia las mujeres, esto a pocos días de que se conmemore el 8M.

Habría que cuestionar si el indigente hubiese actuado de la misma forma hacia un hombre, que sin duda ha llevado a nuevos cuestionamientos sobre este tema.

Pero también le da mayor énfasis a los señalamientos hechos por comerciantes en días pasados, sobre una creciente presencia de indigentes en el centro de la ciudad y en otros puntos de la zona urbana, a quienes señalan de cometer robos e incluso ser agresivos con los clientes de los establecimientos.

Sin duda se trata de problemas sociales que plantean un verdadero reto a las autoridades por la complejidad de ambos temas, que debe obligar a encontrar soluciones lo antes posible.

—————————————

Sigue el acoso excesivo en cobranzas, lo cual afecta a las familias, pues ha habido casos de pensamientos suicidas por el continuo hostigamiento de pseudoabogados o gestores de despachos, cuestión que no solo afecta al deudor, sino a toda la familia, pues las personas entran en un estado grande de desesperación.

Las personas son atemorizadas e intimidadas, son afectadas emocionalmente, diariamente son atendidas personas agredidas por cobradores de diferentes instituciones crediticias o tiendas departamentales.

Recientemente hubo un caso en esta ciudad de una mujer que por la desesperación pensó en quitarse la vida, pues es mucho acoso que está recibiendo por los acreedores.

Seguido son visitados por representantes de financieras, zapaterías, tiendas departamentales como Coppel, Elektra, Liverpool y Banco Azteca, señalados por su cobranza excesiva.

A nivel nacional el Código Penal establece cárcel para quien realiza cobranza extrajudicial excesiva con acoso, insultos y amenazas, incluso por agredir a menores de edad, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, quienes no son los acreedores de la deuda.

Y aunque aleguen tener derecho de exigir el pago de un adeudo, éste no debe ser con amenazas o introducirse al domicilio sin la autorización de los propietarios u ofender o maltratar a las personas.

Desafortunadamente hay personas que tienen la necesidad de pedir dinero o sacar créditos, pero no se generan las circunstancias para poder pagar, de ahí que sea necesaria más conciencia y hasta empatía para que la cobranza extrajudicial no afecte a terceros, ni la salud de las personas.

—————————————

No sabíamos que fue el retén de la policía estatal el que ocasionó el desmadere el miércoles en la caseta de Garabitos, por el que murieron dos y hasta un tercero en el hospital y todavía hay varios lesionados.

Además se aclara que el diseño de esa caseta, igual que la porquería de “rampa de frenado” la proyectó un yesero o alguien carente de la capacidad para planear cosa tan importante.

No sabemos a quién se le ocurrió poner un retén antes de la llegada a la caseta. Era cuestión de sentido común, no se requería mucha técnica como para entender que los camiones y autos que bajan de esa gran pendiente alcanzan una velocidad que no los detiene nada, mucho menos un retén. Está la caseta, pero todavía poner un retén, eso no tiene perdón de Dios.

Ojalá que la gente de Capufe llegara a leernos y ordenar un cambio inmediato sobre la ubicación de la referida caseta, y ni decir de los retenes, pero…hombre, ni siquiera por cuidar el pellejo alguien tuvo la precaución de alejarse lo más posible de la tragedia que sucedió ese día y que está latente para todos los que usan esa vía.

—————————————

Sepulcral silencio se hizo hacia nuestra observación de que la Feria de San Marcos de 2025 dejará una utilidad de 10 mil millones de pesos. Una verdadera fortuna contra lo que se pierde en la Fenadu, acá se pierde todo, no se gana.

Sencillo, si hay utilidades alguien se las está enchalecando, pero no costaba nada acudir con los organizadores hidrocálidos para ver cómo le hacen o saber por qué allá sí ganan y acá no se puede, por más artistas que traigan.

No sería cosa de cederle la organización de la feria a un comité privado que la movilice y la haga productiva, pero sobre todo, que no se roben las utilidades, porque en la realidad eso es lo que pasa, el billete se lo roban. Tan-tan.

