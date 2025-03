Migración y seguridad: cooperación en lugar de imposición

La Duda

Por Alejandro Álvarez Manilla

En el debate sobre migración y seguridad, los enfoques punitivos han demostrado ser, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, contraproducentes.

No me queda la duda de que imponer aranceles o sanciones económicas a los países de tránsito y origen de migrantes no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también atenta contra la estabilidad económica y política de la región.

¿Por qué, entonces, seguimos viendo medidas coercitivas en lugar de soluciones coordinadas?

El fenómeno migratorio no es un problema aislado de un solo país, sino un desafío compartido que exige estrategias de cooperación.

En lugar de recurrir a la imposición, los gobiernos deberían fortalecer los mecanismos de colaboración bilateral y multilateral para atender las causas estructurales de la migración: pobreza, violencia, falta de oportunidades y crisis climática.

La historia reciente ha demostrado que cuando los países trabajan juntos, los resultados son más sostenibles, los programas que apuestan por el desarrollo económico y la generación de empleo, como los impulsados entre México, Estados Unidos y Centroamérica, han sido más efectivos que cualquier medida de contención basada en la fuerza o en barreras burocráticas.

Sin embargo, estos esfuerzos han sido intermitentes y muchas veces relegados por medidas de corto plazo que no atacan el problema de raíz.

Tengo la duda: ¿realmente se busca una solución de fondo o se sigue apostando por políticas que solo funcionan como paliativos temporales?

Migración y seguridad son dos caras de la misma moneda. pero tengo esta duda, si solo podrá abordarse con eficacia cuando los países entiendan que la cooperación no es una opción, sino una necesidad.

