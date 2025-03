Pérdidas millonarias por fallas en exportación de ganado

Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), señaló que los productores ganaderos están desesperados debido a la lentitud con que se ha permitido la exportación de ganado por parte de la Unión Ganadera de Chihuahua.

Señaló que se sigue sin dar paso al ganado duranguense como se debería para subsanar el déficit de exportación, ya que solo les dejan pasar 200 cabezas de ganado por el paso fronterizo de Ojinaga; “eso se entendía cuando solo permitían el paso a mil reses. Ya se autorizaron 2 mil y nada cambia”.

Indicó que, pese a que ya se aprobaron abrir las cuarentenaria de Palomas, Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila, la USDA no ha ampliado sus verificaciones ya que tiene recortes de personal; “en esto no podemos hacer nada más que esperar a que el Departamento de Agricultura lo regule”, dijo.

El líder de los ganaderos en Durango afirmó que desde que se autorizó el paso de ganado duranguense el pasado 3 de marzo, se tiene un promedio de mil cabezas de ganado transportadas a la semana, lo que suma solo 2 mil de las 40 mil reses que quedaron en espera desde el 20 de noviembre del 2024.

Soto Ochoa ahondó en que, a la fecha, son miles de millones de pesos en pérdidas, ya que los becerros se han vuelto toretes, ganado que come mucho, por lo que no ha quedado opción más que venderlo al mercado local, pese a que se malbarata; “las pérdidas hasta el momento son incalculables. el ganado de exportación no puede venderse en el mercado nacional, pero no queda de otra”.

