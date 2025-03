+ La gran inversión ya se había adelantado en 2024

+ Dudas en cuanto a las fábricas festinadas ayer

+ Fermaca, hace un año, invertiría 2,500 millones

+ No quiere Trump armadoras de autos en México

+ Morena sigue en ascenso hacia el 1 de junio

“Si van a mentir, sean creativos, inventen algo nuevo con giro inesperado. No sean mentirosos mediocres…”

Anónimo

Algo no cuadra respecto de la enorme inversión de 3,700 millones de dólares anunciada en “La mañanera del pueblo” por el gobernador Esteban Villegas y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Es que, si la memoria no nos traiciona, ya se había anunciado desde el año pasado…..TIEMPO.- Los registros, según nos recuerda Mario Di Constanzo, en septiembre del año pasado ya lo había anunciado el carnal Marcelo y quedó en nada, como lo subrayó ayer el columnista Darío Celis en su influyente sección…..ÉPALE.- La confusión nos salta porque en aquel entonces Marcelo aseguró que “Fermaca Networks, de Fernando Calvilo, planea invertir 3,500 millones de dólares para desarrollar centros de datos, redes de telecomunicaciones e infraestructura energética en Durango…”. Los planes incluían plantas en Cuencamé, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Durango…..NÚMEROS.- Tenemos dudas, repetimos, porque entonces se anunció una inversión de 3,500 millones de dólares, pero ahora se está asegurando que serán 3,700 millones de dólares, o sea que pudiese tratarse de un nuevo proyecto que, sin embargo, en nombre y cifras son mucho muy parecidos, lo que quiere decir que el monto a invertir vendrá copeteado con 200 millones de dólares más y pues…de ser cierto bien por Durango, que pronto tendrá más y mejores ofertas de empleo, pero como ayer dijimos, tenemos nuestras dudas y ojalá pronto nos tapen la boca con la llegada de ese dineral americano…..OFERTAS.- La propuesta de 30 mil nuevos empleos, también lo dijimos, ojalá y fueran mil, con esos nos damos por bien servidos, para evitar que los miles de egresados de las escuelas técnicas tengan que andar de taxistas, jornaleros y cargadores, por decir lo menos, pero si son los 30 mil que dicen nos vamos directos a Chalma, directos y sin renegar…..TOPÓN.- Solo que, quien no piensa como nosotros sigue siendo el impredescible Donald Trump, quien esta mañana volvió a las andadas al asegurar que: “No quiero los automóviles construidos en México…”. Tienen que pagar aranceles desde el ya cercano abril, y precisa, para aclarar paradas: “Les dimos un respiro, aplazamos los aranceles hasta abril, pero no he cambiado de parecer. Las fábricas las quiero en Estados Unidos y no en México…”. O séase, las decenas de armadoras automotrices que ya teníamos en la bolsa gracias al nearshoring, tendrán que esperar para mejor ocasión. Y bueno, que al fin que ni queríamos, pues nuestros caminos siguen estando para llorar. No sirven para traer ni llevar materiales y productos terminados. No tiene Durango la infraestructura caminera, hotelera, restaurantera, de diversión y de comunicaciones, sobre todo aéreas, que mucho sirven para el suministro de materiales y la extracción de productos terminados. Piensa Trump, y lo dice, que las fábricas asiáticas planeaban instalarse en México para de aquí llevar pronto sus autos al vecino país y sin pagar los impuestos correspondientes, aprovechándose del T-MEC. O séase, para que funcione acá una armadora tiene que pagar altísimos impuestos, de lo contrario…nanay. Ni nos hagamos ilusiones, pero como decimos al principio: Ojalá y me tapen la boca con la colocación de las primeras piedras de los grandes emporios ya festinados…..GACHADAS.- No conformes con reventarle a Toño Ochoa su magna fiesta de entrega del Hospital del Niño, los regidores de oposición fueron más allá. También dejaron tirado al alcalde con su banquete ofrecido para cientos de comensales. “Es que son actos meremente políticos, a mí no me engañan, y por eso no fuimos”, insistió ayer el regidor morenista Jorge Silverio Álvarez…..VENGANZA.- Latinos, asiáticos y personas de color se la están cobrando bien y bonito al primo Elon Musk, por haber metido tanto sus narices en el gobierno de los Estados Unidos. Están atacando sin misericordia a las fábricas de Tesla, a grado tal de ya tener un balance de daños bastante delicado y, no solo eso, han motivado al presidente Trump a amenazar que a quien sea sorprendido atacando los intereses de Tesla serán detenidos y llevados a la temida cárcel de Nayib Bukele en El Salvador, de antemano los considera “terroristas” y eso no puede suceder en los Estados Unidos…..ALTO.- Tal vez leyó el gobernador los comentarios en redes sobre su viaje a Europa. Nosotros leímos mil doscientos en los que lo ponen como lazo de cochino y, uno que otro bot a favor. Alguien en su selecto equipo de consejeros debió comentárselo y advertirle si realmente hay posibilidades de sacarle raja a ese viaje, pero si no, porque ahora la Comunidad Económica Europea está más centrada en su bronca arancelaria con Estados Unidos, es mejor cancelarlo, porque de irse a turistear, como le señalan en esos más de mil mensajes, Durango no está para esos lujos. Pero, como nosotros no estamos para darle consejos, ni queremos estarlo, allá su pellejo…..CAMINOS.- Nos llega calientita, quemante, todavía la última encuesta de Electoralia, en la que asegura que al menos en esta capital Morena tiene una tendencia al voto de 49%, por 21% del PAN y un 4% de Movimiento Ciudadano, una unidad del PT y otra del Verde. En conjunto, las alianzas indican que Morena, Verde y PT tendrían una tendencia a favor del voto por 51%, por 35% de PRI y PAN. En cuanto a las personas, el doctor Enríquez tiene un 50% favorable, por 34% de José Antonio Ochoa y un 6% de Pancho Franco, con lo que se confirma que la pelea está mero arriba, lo que ya hemos dicho, y dependiendo de las campañas uno podrá ampliar la ventaja y el otro alcanzarlo, pero…eso está por verse.

