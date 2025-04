¿Qué tipo de neumático va mejor con tu rutina diaria?

La gran mayoría de los productos que consumimos y usamos a diario tiene que ver con nuestras necesidades y preferencias. Desde los alimentos, cuya elección depende de nuestra rutina, nuestros hábitos, edad, contextura física, entrenamiento y, por supuesto, gustos personales, hasta el móvil que tenemos, con la autonomía, procesador, prestaciones y diseño que más se ajustan al uso que le damos, ya sea doméstico o laboral.

Pues bien, con los neumáticos pasa algo similar. No podemos hablar de “el mejor neumático” en términos generales dado que esta apreciación depende de cada tipo de vehículo, terreno, uso, conductor y rutina de vida. En cambio, teniendo en cuenta estos criterios o consideraciones, sí podemos hablar de “el neumático adecuado o ideal para…”, y de esto vamos a hablar en este artículo.

Las dimensiones indicadas por el fabricante de nuestro vehículo

Como anticipamos, no existe el mejor neumático ni la mejor llanta, si no los adecuados para nuestro coche. En ese sentido, las marcas de la industria automotriz, es decir, las que fabrican vehículos, los recomiendan con determinadas dimensiones para garantizar el funcionamiento y la seguridad de ese modelo automotor en particular. Por eso, este es el primer criterio que debemos tener en cuenta a la hora de elegirlos.

En todos los manuales de autos figuran las medidas que deben tener sus neumáticos, así como sus características y la cantidad de aire recomendada. Pero, de haberlo perdido, podemos encontrarlas en los laterales de las llantas tornel, Pirelli, Yokohama, Michelin, Continental o cualquier otra marca con un formato de números y letras, como por ejemplo 255/55 R17 72H. Además, el mismo código se encuentra plasmado en la puerta del conductor o del acompañante.

Ancho

Volviendo al código alfanumérico y a la forma de leerlo, la primera cifra, en nuestro ejemplo el 255, señala el ancho del neumático o sección en milímetros, medido desde el punto más ancho de su cara externa hasta el más ancho de su cara interna.

Ratio, serie, perfil o relación de aspecto

El 55 del ejemplo señala el resultado de la división de la altura del lateral por el ancho del neumático y se denomina ratio, serie, perfil o relación de aspecto. Cuanto más chico es este número, más bajo es el costado, más fácil resultará doblar en las esquinas y más intensa será la conducción.

Estructura

La estructura interna del neumático está señalada por la primera letra de la serie ejemplificadora. En este caso, la R indica que se trata de una estructura radial. Si fuera D, la más habitual, es diagonal y B, con cinturones.

Diámetro de la llanta

El 17 de nuestro ejemplo indica la cantidad de pulgadas de diámetro que debe tener la llanta ideal para instalar ese neumático.

Índice de carga

Ejemplificado con el número 72, el índice de carga remite a la cantidad de peso que es capaz de soportar el neumático con la presión recomendada. Se trata de un número que se corresponde con una cantidad de kilos, en este caso 355, según una tabla específica.

Gráfico de índices de velocidad

Representado por la H en el ejemplo, representa la velocidad máxima a la que ese neumático puede trasladar una carga de manera segura. Estos índices son consignados con letras desde la A, índice menor, y la Y, índice mayor, pero el rango de la H está ubicado entre la U y la V y representa 210 kilómetros por hora.

Las condiciones climáticas del lugar en el que vivimos

Temperaturas menores a 7°C con nieve y hielo

Si vivimos en una ciudad de montaña en la que durante muchos meses la temperatura no supera los 7°C y se acumula nieve y hielo en la calzada, debemos optar por neumáticos de invierno. Idealmente, deberíamos añadirles cadenas para optimizar el agarre y evitar derrapes.

Temperaturas superiores a 7°C y nevadas esporádicas

Si habitamos una zona geográfica donde hace frio gran parte del año, pero las temperaturas superan los 7°C y las nevadas son poco frecuentes, la mejor elección son los neumáticos para todas las estaciones u all seasons.

Inviernos sin nieve

Si los inviernos en nuestra ciudad son suaves, con temperaturas que superan los 10°C y nunca cae nieve, podemos usar neumáticos de verano a lo largo de todo el año.

Nuestro estilo de conducción preferido

Silenciosa y cómoda

Quienes disfrutamos del manejo y, por diversas cuestiones, pasamos mucho tiempo arriba del vehículo, buscamos un andar suave, confortable y con poco ruido. Para garantizar estas condiciones debemos elegir neumáticos con un bajo índice de velocidad, pero no inferior al indicado por el fabricante del automotor. Es decir, los que están consignados con las letras S, T o H. Además, tenemos que evitar aquellos con bandas de rodamiento con diseños demasiado agresivos ya que aportan mucho ruido a la conducción.

Sintiendo cada curva

Los fanáticos de la conducción, la velocidad y la adrenalina disfrutan al sentir cada una de las curvas por las que transita el vehículo, por lo que deben elegir neumáticos con altos índices de velocidad, entre la U, la V, la W y la Y. Son conocidos como ‘de alto rendimiento’ por brindar una alta precisión y rigidez en materia de dirección y un gran control.

El tipo de terreno sobre el que transitamos

Calle, carretera y ruta asfaltada

Si vivimos o frecuentamos una ciudad o zona con calles, carreteras y rutas asfaltadas tenemos que utilizar los neumáticos que brindan mayor rendimiento en estas superficies, los más frecuentes y vendidos. Son los que ofrecen la adherencia ideal entre la rueda y el pavimento y están dotados con sistema de drenaje de agua para evitar derrapes cuando llueve y nos enfrentamos con charcos.

Todo terreno o superficies de diferente tipo

Por motivos laborales o anhelos ociosos, muchos conductores transitan por superficies de distinta conformación, consistencia y acabado. Para conducir por caminos de tierra o de ripio, irregulares y con desniveles es necesario contar con los denominados neumáticos todo terreno u off-road. Están especialmente diseñados para garantizar la estabilidad y el nivel y velocidad de frenado deseados, contando con una banda de rodadura notablemente más ancha y reforzada que las promedio.

Superficies mixtas

Si somos de los que frecuentamos tanto zonas de arterias pavimentadas como regiones de caminos rurales de tierra tenemos que pensar en neumáticos igual de versátiles, que sean funcionales sobre una y otra situación vial. Estamos hablando de aquellos para superficies mixtas, los que tienen una gran resistencia.

Cabe destacar que, si bien son los ideales, son notablemente más costosos que los demás tipos, consumen más cantidad de combustible y generan más ruido, sobre todo conduciendo a altas velocidades.

El tipo de vehículo que conducimos

Vehículo convencional o térmico

Si conducimos un vehículo convencional, impulsado por combustibles, debemos elegir el neumático en función de los criterios anteriormente descriptos.

Vehículo eléctrico

Desde hace algunos años, la industria automotriz invierte tiempo, tecnología y dinero en desarrollar vehículos eléctricos. De manera proporcional, los fabricantes de neumáticos producen modelos especialmente pensados para ellos, con características específicas que extienden la autonomía del coche colaborando con la optimización de la batería, su fuente de energía. La principal cualidad que deben tener estos neumáticos es una baja resistencia al rodamiento.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp