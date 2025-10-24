Durango contemplado a nivel federal para reparar carreteras

Necesario incrementar recursos para atender ésta y otras necesidades: Gerardo Villarreal

Por: Martha Medina

Durango está contemplado en el presupuesto federal del próximo año para la rehabilitación de la red carretera del estado, que se encuentra en pésimas condiciones actualmente, señaló el diputado federal Gerardo Villarreal, al indicar que se planteó la necesidad de incrementar estos recursos para atender ésta y otras necesidades.

“Tenemos una red carretera muy deplorable, hay que decirlo con realidad, le ha faltado inversión a la obra carretera en Durango y en muchas partes del país”, dijo, al reconocer que se trata de una de las grandes quejas que se presentan en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, precisamente el mal estado de las carreteras.

Explicó el legislador federal por el PVEM que por esta razón el incremento en la recaudación previsto para el próximo año permitirá que haya bolsas más grandes en distintas áreas de impacto del Gobierno Federal, como se planteó al interior de la Comisión de Infraestructura.

Recordó que se emitió la opinión en el sentido de que se incrementen las bolsas de carácter participable y se destinen a obras de carácter urgente y alineadas con la visión de la Presidenta Claudia Shienbaum en materia de polos de desarrollo.

Añadió que “indudablemente las carreteras Durango-Parral, Canatlán-Santiago y la rehabilitación de la red carretera general, constituyen parte de una estrategia importantísima para el estado, para detonar la economía que tanta falta hace, al recordar que el mecanismo del etiquetado de recursos presupuestales no existe como tal, por lo cual se tendrá que consolidar el proyecto.

Finalmente, aseveró que para esto tiene comunicación con autoridades locales sobre este tema, pues su trabajo lo realiza sin banderas políticas, pues lo que se busca es que le vaya bien al estado.