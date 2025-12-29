Precio de cigarros subirá más de 20% en enero

A unos días de que se inicie 2026, las diferentes marcas de cigarros han comenzado a distribuir en las tienditas sus nuevos precios, los cuales registran un aumento de hasta 20 por ciento por los llamados impuestos saludables.
Desde enero el precio de algunas cajetillas de cigarros pasarán de 87 a más de 100 pesos. Algunos de los que modificarán sus precios son:
+Marlboro Rojo/Blanco corto
Costo a tiendas: 95.47 pesos
Venta al público: 105 pesos
+Marlboro Rojo/Blanco largo
Costo a tiendas: 94.24 pesos
Venta al público: 106 pesos
+Violeta
Costo a tiendas: 89.96 pesos
Venta al público: 100 pesos
+Garden/Summer/Blosson/Ice
Costo a tiendas: 84.48 pesos
Venta al público:99 pesos
+Benson mentolado/Kretek Clavo
Costo a tiendas: 99.01 pesos
Venta al público 108 pesos
+Ruby
Costo a tiendas: 94.25 pesos
Venta al público 106 pesos
+L&M
Costo a tiendas: 46.38 pesos
Venta al público: 77 pesos
+Faros 25s
Costo a tiendas: 68.35 pesos
Venta al público 82 pesos