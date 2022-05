“Chicotito”

+ Reforma dice que Esteban enfila a la victoria

+ Villegas sumaría 49%, Marina 45% de votos

+ Esperanza de Vitela el sufragio de indecisos

+ Reforma reconoce ventaja morena en 4 estados

+ Toño Ochoa amplía más ventaja sobre Gonzalo

“Ya…no más promesas, no más compromisos, no más mentiras. Viene el silencio que tanto piden los ciudadanos…”

Juan Pueblo

Los diarios del Grupo Reforma advierten hoy del posible triunfo de Esteban Villegas en la elección del próximo domingo. Precisan que el sanjuanero lleva 49% de los votos probables, por 45% de Marina Vitela…..OPINIONES.- En su última encuesta realizada directamente en viviendas, el 44% cree también que Esteban va a ganar, por un 36% de Marina. Cosa parecida a la pregunta sobre qué opina del papel como alcalde, Esteban de Durango y Marina de Gómez Palacio, Villegas alcanza 41%, por 32 por ciento de Vitela, y hasta en la confianza de los electores sobre la experiencia para gobernar de uno y otro, también el aspirante de la alianza Va por Durango aventaja a la morenista…..PELEA.- En cambio, en la proyección de programas hacia los jóvenes, hay una mayor confianza en Marina, algo parecido a la idea de apoyar a las mujeres con diversos programas…..CASTIGO.- Sobre la pregunta de qué opinión tienen los ciudadanos, Esteban alcanza un 43%, por un 42% de Marina, y sin embargo, en la pregunta de qué opinión tiene sobre los candidatos, de mala o muy mala, Vitela se lleva un 20% y Esteban un 16%…..ANDALE.- Lo bueno, o más bueno, parece quedará en los indecisos o votos ocultos, pues estamos hablando de un 24% que, de salir a sufragar, pueden inclinar la balanza hacia uno u otra candidata, aunque…los votos imprecisos pueden repartirse por igual entre los aspirantes. No sería posible pensar en que todos saldrán de última hora a votar por Marina, y tampoco todos saldrán a respaldar a Esteban. Si se unieran los indecisos, algo que ni yendo a bailar a Chalma es factible, sí cargarían la balanza hacia alguno de los dos o tres lados, algo que no se ha dado hace muchos años en México. Muchos de esos indecisos están pensando mejor pelarse a Mazatlán o a otro lado con tal de tirar barra en vez de ir a hacer cola a la casilla…..CREDIBILIDAD.- El estudio del Grupo Reforma, uno de los de mayor credibilidad en México, se realizó entre el 20 y el 28 de mayo directamente ante las personas, y no por la vía telefónica. Se habló cara a cara con mil ciudadanos con credencial para votar y su márgen de error es mínimo…..VOTOS.- También da cuenta el medio informativo capitalino que en Quintana Roo ganará Mara Lezama, de Morena, a Laura Fernandez Piña, de la alianza Va por Quintana Roo. Tiene 49% de probabilidades de triunfo por 25% de Laura y 19% de Leslie Hendricks; Aguascalientes, Teresa Jiménez, del PRI, PAN y PRD se ha despegado mucho de la morenista Nora Ruvalcaba. Le lleva una distancia de 54%, por 36% de Nora; Julio Menchaca, de Morena, también amplió su ventaja sobre la priista Carolina Viggiano en Hidalgo. Julio suma 61% de las tendencias, por 32% de las perspectivas de Carolina. Antes, Reforma también divulgó que en Oaxaca y Tamaulipas, también están punteando los aspirantes de la coalición Juntos Hacemos Historia. Esto es, que los encuestadores no regatean nada a los morenistas que sí están punteando en 4 de los seis estados a disputar este domingo, pero reconoce que Tere Jiménez y Esteban Villegas, de Aguascalientes y Durango, tienen serias posibilidades de triunfar este domingo…..TOMALA.- Trasciende al tiempo que los últimos estudios de mercado sobre las candidaturas a la alcaldía de la capital siguen encabezados por José Antonio Ochoa, quien ha ampliado su ventaja de 51.8% por 33.6% de Alejandro González y 14.8% de Martín Vivanco. Si me es permitido, diríamos que Toño puede ganar caminando. La diferencia entre su campaña de mucho trabajo cara a cara con los ciudadanos, de muchas colonias recorridas de mañana, tarde y noche, contrasta con la hamaca que agujereó Gonzalo creyendo que las cosas se le darían de manera automática y amenazando a los padres de familia de los CADIS de correrle a sus hijos de las escuelas si no lo respaldan en sus mitines y la elección. Martín Vivanco, vuelve a quedarse corto, señal inequívoca de que tiene que cambiar de estrategia. Era digno de mejor suerte, pero algo no le funcionó, o también resultó el pagano de los yerros de los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Samuel García, de Nuevo León. El caso es que no alcanzará a meterse a las medallas y eso es lo lamentable…..BISAGRAS.- Entienden muchos que el triunfo hacia la gubernatura se reforzará o fortalecerá en las victorias de Gómez Palacio, Lerdo y Santiago Papasquiaro, en cuyas demarcaciones apuntan al triunfo Leticia Herrera, Homero Martínez y César Rivas. Lety está en la vía de ganar incluso 2X1, Homero no tanto, pero también está enfilado a la repeticion, lo mismo que César, ambos, respaldados en un buen trabajo en la jefatura edilicia. El tema del aparente desfalco de más de 600 millones de pesos y la denuncia contra Lety, finalmente no prosperó, al menos hasta este martes, confirmando que en política, golpe que no tumba, fortalece. 