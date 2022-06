+ “Ley Seca” inicia este sábado a las cero horas

+ Aunque, es una ocurrencia que no funciona

+ Es aviso para que todo mundo se surta hoy

+ Y las “Ventanas” desde luego que no fallarán

+ Las encuestas pasaron ya a un segundo término

“Todos a votar para que nadie disponga por nosotros”

Juan Pueblo

Algunos tomadores siguen preguntando si habrá “ley seca” este domingo, y nosotros les aclaramos que no nada más este domingo, sino que se prohibe la comercialización de alcohol desde el primer minuto de este sábado…..VACILADA.- Es una ocurrencia eso de de “prohibir la venta de alcohol”. El alcohol, con prohibición o sin ella, circula como en sus mejores tiempos. Más bien la “ley seca” es la advertencia de los “aguajes” para que los que puedan, se abastezcan desde hoy y que sábado y domingo no la pasen en seco…..VENTANAS.- Y eso, es un decir eso de “prohibición”. La capital, no se diga el interior del estado, están plagadas de “ventanas mágicas” que de la nada sacan cartones, más cartones y muchos más cartones de cerveza, botellas de mezcal o lo que se ofrezca, y nunca se acaba. De ahí lo mágico de los ventanales…..ORALE.- Una “Ley seca” auténtica sería neutralizar las existencias de todos los aguajes, los grandes y chicos, los oficiales y los extraoficiales, pero desde el inicio de la semana previa a las votaciones, y que si alguien es sorprendido violando la regla, que se le mande al paredón y sin consignación, dado que en la medida que comercialicen sus aguas de fuego exponen la tranquilidad del proceso electoral y eso no le agradaría a nadie…..CALMA.- Ya dijimos, pero repetimos, que la elección está ya en manos de los ciudadanos y las autoridades electorales, que la obligación del ciudadano es votar, y para cuidar el voto están los representantes del IEPC e INE, y la necesidad de contarlos queda en las mismas autoridades, en los representantes de casilla, de candidatos y de partidos. Los electores, cumplida su obligación de sufragar, tienen que darle vuelta a la página y regresar a su actividad cotidiana…..ORDEN.- Hoy viernes, a dos días o menos de las votaciones, se respira un vientecillo de calma, de convencimiento y de aceptación de los resultados que arrojen las urnas. Hoy se nos informa que por primera vez operará el PREP para el conteo rápido en la elección de gobernador, lo que advierte que quizá para las18:00 horas sabremos de tendencias reales sobre el rumbo de la elección, y que no estaremos con la incertidumbre hasta altas horas de la noche o del día siguiente, que no le abonan al orden y tranquilidad con que debe concluir el proceso. Toda nuestra confianza en la limpieza de las autoridades electorales, en el entendido de que habremos de señalar alguna falla si es que llega a ocurrir, y más si incide en los números finales…..TENDENCIAS.- Las tendencias del voto que nos dejaron las distintas encuestas aplicadas por diferentes empresas, nos advierten que queda a la punta el candidato de la alianza Va por Durango, pero que su diferencia es mínima respecto a su más cercana perseguidora. Y al final, las suposiciones o conclusiones sesudas de los mercadólogos pasan a segundo término,viene lo mejor,que son los números reales, lo que nos advierte que tendremos gobernador de la alianza, o gobernadora de la coalición. Oprobioso resulta decir que la sobrina de Rodolfo Elizondo no logró cautivar ni a los indecisos y dejó todo en sus adversarios, de modo que, las predicciones del inicio de campaña se mantienen: El próximo gobernador o gobernadora saldrá de entre las dos coaliciones…..RUMBOS.- Insistir en que las votaciones que resulten en Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Santiago Papasquiaro, serán un reactivo ineludible del proceso y que los triunfos en esos municipios empujarán y mucho a los aspirantes a la gubernatura, o viceversa. Veremos qué dice la dama con que compite el aspirante a repetidor, que también ha hecho su parte y cree que puede sorprender, en tanto, en Santiago Papasquiaro, el aspirante a repetidor pudiese tener un domingo completo. Veremos qué dicen los aspirantes de Morena, … Y en esta capital, el aliancista pudiese ganar sin despeinarse. El líder petista, el abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia hizo lo que cree suficiente para alzarse el domingo con la victoria y pues, vamos a ver qué dice el voto ciudadano. En la misma parcela, el aspirante de MC se quedó rezagado del podium, pero aun así serán los electores los que le premien o le castiguen en las urnas y, de premiarlo, lo veremos haciendo una gran sorpresa, que sería el caso de todos, porque no podemos adivinar, nadie puede adivinar, a pesar de las encuestas, quién saldrá victorioso este domingo. Se han dado tragedias en materia política, donde no hay enemigo pequeño y cualquiera, no obstante lo que digan las encuestas o las tendencias, puede salir airoso de la contienda que, por fin, llega a su culminación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo en la web más vista de Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en las distintas redes sociales donde somos líderes, en el entendido de que si Facebook no avisa de nuestras coberturas en vivo, nos visiten frecuentemente para estar a tanto de lo que sucede en Durango, México y el mundo.

