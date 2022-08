+ Saltan primeros encargados de la entrega-recepción

+ No son funcionarios, pero quizá lo sean pronto

+ Aciertos y errores suyos serán de Esteban Villegas

+ Retraso de puente, obra importante de Enríquez

+ Gonzalinas toma una nueva derrota en su palmarés

“No es broma decir que los cordones de banqueta parecen “eses”, y nos dan la razón con foto del alcalde presumiendo los parques…”

Juan Pueblo

Entendamos primero que los nominados para dirigir la entrega-recepción del gobierno estatal de ninguna manera son los titulares de las dependencias. Lo serán el día que el gobernador Esteban Villegas los designe como tales…..APROBADO.- Es el caso de Gaby Hernández, que estará en el mismo equipo, pero que no se sabe si ocupará algún cargo en la próxima administración. Todo es para los efectos de saber qué deja el gobierno del Dr. José Aispuro y qué recibe el de Villegas Villarreal…..APUESTAS.- Es que esta mañana, apenas lo anunció Esteban, empezaron las apuestas sobre los prospectos para ocupar tal o cual cargo, que será lo importante, la ubicación de los distintos personajes en las diferentes dependencias, pues se tiene que colocar a cada quien en donde rinda más, donde produzca más …..RESPONSABLES.- La responsabilidad, no olvidar, es y será de Esteban Villegas, y que cuajen o no cuajen los habilitados, será nada más acierto o error suyo. Qué no quisiéramos para la próxima administración, pero de menos esperamos que supere lo logrado por los salientes, y que lo supere bien, con eficiencia, honestidad y rapidez…..TRAMPAS.- Advertir que el actual gobierno se vio maniatado muchas veces por los caprichos de alcaldes que rechazaron o aprobaron tal o cual obra estatal para evitar el lucimiento de los otros. El caso más sonado fue el del puente encantado, que primero José Ramón Enríquez se interpuso muchas veces para su realización, y es a quien debemos el retraso. Luego la pandemia y la escasez de materiales, el caso es que el proyecto que quizá fue bueno terminó encabritando a los duranguenses por el estorbo eterno que significan las obras que, quién sabe si algún día se terminen, porque en el mes que resta será algo así como imposible concluirlo y entregarlo debidamente acabado. Han de disculpar, pero si cupiera algo de sensatez en el gobernador Aispuro o en alguien de su grupo cercano, cancelaba cualquier proyecto inaugural, dado que en un mes no podrán ni siquiera fraguar los cordones de banqueta, ahí está que no pocos de tales cordones hechos en las últimas horas al ahí se va parecen “eses” por lo chueco de su conclusión. Más valdría aplazar la inauguración y permitir que lo termine y entregue el próximo gobierno, en el entendido de que es, será y seguirá siendo responsabilidad de los salientes, pero…algo nos hace sospechar que mucho de lo que están haciendo para acabarlo lo están haciendo con tal celeridad que dudamos lleve la calidad requerida. No somos expertos, pero…tenemos la duda…..DESILUSIÓN.- Está científicamente confirmado que el próximo alcalde de Durango será José Antonio Ochoa Rodríguez. La petición de nulidad que alegó inicialmente Alejandro González Yáñez ya se diluyó entre la gran ventaja que le sacó el prianerredista. Tan está convencido del revés el dueño del PT que ya se reintegró al Senado de la República y la acción ante el tribunal local electoral de plano fue echada al bote de la basura por la improcedencia de los argumentos peteros, que sí, como dijimos aquella vez, todavía le sumaron otras seiscientas hojas para hacer un expediente como de diez kilos, o más, pero ni así lo tomaron en cuenta. El argumento más fuerte que pretextaba el equipo legal de Gonzalo es el del cambio de funcionarios de casilla, pero…fue lo primero que desecharon los jueces…..HISTORIA.- Resumiendo el historial de Gonzalo, debe marcarse como el fin de su carrera política en lo que a lo local se refiere. No ha ganado una campaña, a excepción de aquella que lo hizo alcalde de la capital, pero no debía considerarse, pues entonces Carlos Salinas de Gortari mandó varios camiones de dinero para que Alejandro convenciera a los duranguenses y lo logró, de ahí vino el mote de “Gonzalinas”, pero ahora el presidente López Obrador, no obstante su cacareada cercanía, no le dio ni para los chescos. Ya platicamos varias veces cómo anduvo en campaña Gonzalo pasándole la charola a los miembros de su planilla. Intentó varias veces que sus “regidores” pagaran todo, como el famoso Roberto Ruiz y pues obvio que nadie le dio alcance. Además de las muchas mentadas de menta que regaló a su equipo en infinidad de ocasiones y por lo que al final se quedó solo. Asistimos a lo que debía ser el final de una carrera política, pero…los políticos son tan resbaladizos que cuando menos lo espera uno aparecen otra vez como funcionarios o como candidatos, aunque…como queda confirmado, no ganen ni un concurso de “rey feo”. ¿Alguien seguirá convencido de que Gonzalo no llegará a la alcaldía?…..SAFIS.- Metimos el choclo, y lo aceptamos, pero la pinta de casas del primer cuadro de la ciudad no la financia el Municipio, ya nos extrañaba pues allá siguen consolidando su “ahorro para el retiro”. Lo patrocina la Secretaría de Turismo en el estado y pues…Total, dijimos que era mejor que se robaran ese dinero, a unos días de terminar la administración, y la verdad, seguimos pensando igual. Aparte de que varios vecinos de esas casas se quejan de que los pintores se están pasando de lanza preguntando cuántas personas viven y de qué edades, y quieren entrar hasta a las recámaras a ver si también requieren una “manita”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

