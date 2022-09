+ Redes causantes de muchos de los suicidios

“No es la falta de atención sicológica, ni las vacunas, sino las redes sociales las causantes de tanto suicidio”.

Nik Tran

(Uno de los creadores de Tik Tok)

No son las vacunas ni la falta de atención especializada la causa de los suicidios. Son más culpables las redes sociales como Tik Tok e Instagram que muchas de las veces han servido para desgracia de los niños, sobre todo…..APROBADO.- No lo decimos nosotros, lo admitió en todo lo que cabe Nick Tran, uno de los creadores de Tik Tok, durante su conferencia del foro Méxxico Siglo XXl 2022 de la fundación Telmex Telcel realizado en la ciudad de México el viernes pasado…..CORRECTO.- Por desgracia, dijo Nick, Tik Tok en un corto período de tiempo pasó a convertirse en una de las formas de diversión más importantes de los niños en nuestro tiempo y, por su adicción, muchos niños se han quitado la vida…..ALTO.- El exponente aseguró que las redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook, hasta ahora están haciendo conciencia del problema y procediendo para frenar lo antes posible el daño que están causando las redes a la población, pero particularmente a los niños, aunque, de la misma forma, las plataformas señaladas son la razón principal de muchos suicidios y, por mala suerte, tarde nos enteramos de esa calamidad y tarde estamos tomando las medidas necesarias para acabar con esa verdadera fiebre mundial…..UFFF.- La autocrítica de los creadores de las distintas redes sociales, sin embargo, llega cuando más estragos está causando entre la población vía los suicidios y lo que se pretende es evitar que muera alguien más. No fueron esos los propósitos de los creadores, por lo que los principales artífices están arrepentidos y tomando cartas en los problemas…..REVERSA.- Recordemos que Facebook levantó una serie de barreras infranqueables a sus usuarios luego de que distintos grupos extremistas transmitieron en vivo distintos episodios violentos, lo que “despertó la creatividad” de no pocos que al poco tiempo ya estaban haciendo lo mismo. Facebook es la plataforma que más ha bloqueado esos procedimientos pero, por desgracia, ya hicieron “escuela” entre la población, lo mismo en pequeños como en adultos…..RECUENTO.- Explicar a nuestros lectores que la serie Méxxico Siglo XXl correspondiente al presente año fue tan rica en aportaciones de los conferencistas, especialmente del magnate Carlos Slim Helú que fue imposible reseñar sus propuestas en una sola nota, por lo que tendremos material para comentarles en este espacio, como fue el caso del Dr. Michio Kaku, físico teórico, futurólogo y divulgador científico, a la sazón uno de los seres humanos más inteligentes de nuestros días, quien adelantó que para el rumbo que lleva la expansión científica y tecnológica, llegará el momento en que los seres humanos estemos conectados vía telepática, y quizá para entonces no requeriremos de teléfonos ni nada por el estilo para comunicarnos. Kaku, en otra de las charlas más atractivas del foro, se refirió a Carlos Slim como uno de los hombres más ricos del mundo que, sin embargo, no trabaja para producir más riqueza, sino para ayudar a más gente, justo lo que deben hacer todos los gobiernos del mundo para acabar con el hambre. Slim -dijo- no obstante su enorme riqueza, todo lo da sin esperar nada a cambio. El dueño de Telmex y Telcel, además de muchos otros negocios en el mundo, llamó a todos los mexicanos a vivir sin miedo, a vivir y producir hasta el último día de nuestra existencia y pidió sacudirnos los temores a la muerte, sobre todo porque para eso nacimos y, al final, por mucho que tengamos en el banco, nada habremos de llevarnos, algo no discutible…..VALENTÍA.- Habló de la misma manera la gimnasta norteamericana Simone Biles, famosa en el mundo por su valentía de renunciar a las competencias en la última olimpiada para denunciar la persecución y el acoso de sus entrenadores, pero que la tenían amenazada para que no hablara. Simone pidió a todas las mujeres, sobre todo a las niñas, adolescentes y jóvenes, que no se callen, que no se guarden las agresiones de que sean objeto a fin de acabar con la sumisión y desprecio de género. Es necesario hablar y decir lo que se tenga que decir, porque luego uno no puede con esos malditos recuerdos. Seguiremos analizando poco a poco la conferencia de Slim, pues repetimos, hizo tanta revelación que nos dará material para muchas ediciones y ahí, poco a poco se las iremos compartiendo, aun cuando la conferencia de principio a fin está en redes…..TOPETEO.- Hoy, sin embargo, tenemos que hablar de otros temas que por igual afectan a la población y no podemos pasarlos inadvertidos. Hoy amaneció tomada la sede educativa en Durango allá por el sur del bulevar Domingo Arrieta, donde los señores maestros armaron una verdadera catástrofe vial que se extendió por muchas cuadras a la redonda, pero ahora, la diferencia fue que al tiempo los padres de familia tronaron contra los mentores, pues no pocos aseguran que los maestros no se han presentado a dar clases en lo que va del nuevo ciclo pretextando su movimiento y exigieron que se les sancione como ha de sancionarse a todo incumplido. O sea que, sin quitarle el derecho a los maestros a protestar, quizá tengan razón los padres, pero que no olviden que en su ausencia en las aulas están pisoteando los derechos a la educación de los niños. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

