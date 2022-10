+ Senado aprueba la milicia en las calles

+ Esperamos que los soldados nos cuiden

+ Tienen que proteger a los mexicanos

+ Y que no los usen en planes políticos

+ Ya vieron, que estan borrando los “baches”

“Las masacres de los soldados no se harán esperar”.

Lily Téllez

Nosotros, han de disculpar, también tenemos esperanzas de que la permanencia de los soldados en la calle hasta 2028, aprobada anoche en el Senado de la República, recupere el orden, la paz y la tranquilidad perdidos hace mucho…..APROBADO.- La militar es una de las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos. Ojalá que siempre lo consideren los soldados y que para fomentar esa credibilidad se constituyan en verdaderos protectores del pueblo…..CALMA.- Todavía no conocemos el detalle de la reforma aprobada anoche por la cámara alta, pero ojalá que los senadores hayan privilegiado la protección a los mexicanos antes que usar a los soldados para asegurar acciones políticas, que es lo que se sospecha…..CANDADOS.- Ojalá que los candados impuestos por los senadores consideren esos riesgos y no que vengan a engrosar las pandillas de policías que ya pululan por todas partes al acecho de los mexicanos. Que sean los mejores protectores del pueblo, los que ahora nos están haciendo falta…..CALAMIDADES.- Incluso anoche en las discusiones en el Senado se registraron verdaderos choques verbales en los que se pegaron con todo, unos asegurando que la permanencia en las calles no es sino para proteger a los ciudadanos, pero otros lo gritaron, vendrán a sumarse a las pandillas oficiales y extraoficiales que recorren las calles y caminos de México viendo a quién extorsionar. Dios quera que no sea así, que los militares sigan haciéndose respetar y que no pierdan la confianza que ahora se les tiene…..ÉPALE.- La senadora Margarita Valdez pidió anoche que se borraran de la minuta de la sesión el cúmulo de ofensas y barbaridades dichas por la senadora Lily Téllez, no obstante que tanto diputados como senadores, de acuerdo a la ley, no serán reconvenidos y mucho menos perseguidos por lo que hagan o digan en tribuna…..ALTO.- Ya, no quisiéramos saber nada del pasado gobierno, aclarado queda que se ubicó en la historia como el peor de todos los que han pasado por Durango. Llegaron al cargo con hambres rezagadas que se olvidaron del qué dirán a la hora de manejar los dineros. Hicieron una verdadera cochinada y ya nos cansó estar reseñando todos los días los nuevos descubrimientos, por desgracia, la ubicación de irregularidades no cesa. La política del agandalle lo dominó todo, casi todos fueron iguales y por eso los recursos no alcanzaron para cumplir los compromisos estatales. Hay casos en realidad sorprendentes, que no nada más deben quedar en el lamento, los del secretario de Educación y el de la directora del DIF. Son tantas las linduras de que se habla, que ya, estamos a punto de vomitar por tanta desfachatez, aunque todavía les dio para sentirse los ofendidos, los dignos, los lastimados. En serio, se fueron grandes. Se despacharon con el cucharón. Y miren que al ver el robadero a nivel estatal, en los municipios se hizo lo propio. Allá cargaron con lo que se podía y para cualquier trámite había que ponerle a la charola para el retiro a través de gratificaciones o moches hechos y derechos. Ojalá no volviésemos a comentar nada de ese saqueo, al menos por unos días, porque en verdad ya estamos hartos de tanta irregularidad. Quisiéramos que no fuera cierto, que fue un sueño que ya pasó, aunque por desgracia lo tenemos aquí y todos los días brotan sus ramificaciones lamentables…..CALMA.- El nuevo gobernador, Esteban Villegas Villarreal, por suerte está trabajando a destajo para intentar amainar el temporal, mejorar el panorama que nos acecha. Quisiera el mandatario pronto empezar a pagar a los acreedores, sobre todo a aquellos que quedaron en la ruina, que son muchos, pero, el pero de siempre, no hay dinero. Ojalá que la situación cambie y ese panorama desolador que le heredaron se modifique y venga una recuperación económica que, de conseguirse, será un verdadero milagro…..APROBADO.- No es casualidad que a medida que avanza el nuevo gobierno municipal estén desapareciendo los “baches”. Hoyancos de mucho tiempo, que parecían nunca ser atendidos, ya fueron tapados con materiales de alta durabilidad por lo que se espera no volver a tenerlos pronto. Y eso que se acabaron los “moches” y sobres amarillos en obras públicas, ¿o será por eso que ya les alcanza el dinero? Es pregunta, no se esponjen, por otro lado Guillermo Adame, el nuevo secretario de Educación, reveló ayer que al no pagar prestaciones y concesiones especiales a 300 trabajadores del ramo, se ahorraron en la primera quincena unos 14 millones de pesos, lo que nos hace temer, lo dijimos ayer, que esa haya sido la constante en todas partes, qué lamentable…..SEGURIDAD.- Ojalá que el nuevo gobierno anuncie pronto quién o quiénes tienen derecho a guaruras, vehículos blindados y combustibles, porque no falta quien diga que ahora hasta el hijo del portero trae seguridad a bordo de tres o cuatro vehículos. ¿Será necesario tanto? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O bien, en cualquier de las redes sociales nos daría mucho gusto saludarles.

