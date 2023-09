+ Claudia electa al más puro estilo priista de los 70s.

+ Morena desperdicia un gran cuadro como Marcelo

+ Ahora, la puntera en la contienda es Sheinbaum

+ Marcelo avisa que va por la candidatura

+ Su única opción es el Movimiento Naranja

“El “dedazo”, invento priista, está más vivo que nunca, en Morena…”

Anónimo

La nominación de Claudia Sheinbaum por el Movimiento de Regeneración Nacional es al más puro, rancio y repudiado estilo priista de los setentas. Tiene muchas posibilidades de ganar en junio próximo, a ver qué dice el pueblo…..DEDAZO.- Finalmente se hizo la voluntad del inquilino de Palacio Nacional. Resultó quien él quería dejando fuera a un gran elemento como Marcelo Ebrard que, sin embargo, sostiene que va por la candidatura…..PELEA.- Me han eliminado a la mala, no tengo cabida en Morena, pero no importa, voy por la candidatura aunque sea por otro partido. O sea, irá por el Plan “B” que se tenía proyectado desde hace varios meses, y como no queda más que Movimiento Ciudadano, parece un hecho que será el abanderado naranja…..FALSO.- Resultó finalmente una mentira que el piso estaba parejo en Morena para el corcholatero. Se equivocó Marcelo creyendo que la consulta era real y que no había dados cargados. Tan cargados estaban que la foto de Claudia estaba por los seis lados, de modo que, cayeran como cayeran los dados, aparecería ella…..LÓGICA.- La jugada la hemos visto muchas veces. Es norma entre los partidos políticos que de algo se agarran para que “las bases” decidan “quién es el bueno”, que desde luego es el mismo que decidió el dedo mandón. No tenemos por qué asustarnos, se ha hecho siempre y Morena no tendría por qué ser la excepción. Ayer, Mario Delgado aseguró que en Morena ganó Claudia y en el exterior Marcelo. Algo así explicó luego de dar a conocer a Sheinbaum como la ganadora, pero…qué carajos tenían qué ver y cómo intervinieron los externos como para opinar y hacer que sumaran su voluntad. No hay vuelta de hoja, hubo dedazo y dedazo se queda, que no nos vengan con que a Chuchita la bolsearon…..REVERSA.- Una cosa sí es certera, que cuando empiece Marcelo Ebrard a trabajar en una eventual candidatura tendrá que empezar a construir desde abajo, desde varios ceros a la izquierda y eso, eso no está fácil, sino por el contrario, tendrá que hacer algo más que milagros para alcanzar a Claudia. Y si para igualar a Xóchitl tendrá complicaciones, para alcanzar a la puntera, que acá entre nos pasa a ser Sheinbaum la verdadera aspirante a vencer. Sin desconocer que Marcelo sabe mucho más que usted y que yo de los entretelones de Morena, vamos a ver si se lo guarda o empieza a desembucharlo, sin duda, un peligro serio para el partido en el poder que, si se decide Ebrard, lo meterá en aprietos…..CASITA.- Obvio que el corcholatero, incluyendo a Marcelo Ebrard, sabía cómo terminaría el remedo de elección interna. Nadie se quejó, todo mundo contento, excepto el petista Gerardo Fernández Noroña que ahí para no dejar se dijo inconforme con el sistema aplicado de última hora para echar al carnal…..ÉPALE.- No hemos leído una sola hoja del libro Traición en Palacio del escritor Hernán Gómez Bruera, presentado esta mañana aquí, pero llamó mucho la atención lo que se aseguró en la presentación, en la que se dijo que Morena ha sido víctima del avasallamiento de muchos oportunistas que ahora, de la noche a la mañana, son multimillonarios vulgares. Entraron al cargo con una mano adelante y otra atrás para esconder sus miserias, pero ahora son potentados y parece que hasta tienen avión salido de la fábrica. Eso se dijo en la ceremonia coordinada por Danielo Hernández, de modo que hay muchos lados atractivos de esa obra literaria que será necesario conseguir lo antes posible, pues entre muchas otras verdades sobresale aquello de que el no robar, no mentir y no traicionar está en duda ahora más que nunca. Subrayar que los tendidos del Museo Francisco Villa lucieron a reventar, hasta las banderillas, dirían los taurófilos…..BÚSQUEDA.- Sorprende hoy la aparición de la ficha de Jesús Arturo N., el tristemente célebre “Totoy”, que también, de un empleado de mediano pelo pasó a convertirse en multimillonario y en el supuesto cometió el hurto más escandaloso de que se tenga memoria en Durango. Se dice que “Totoy” hizo y dejó hacer hasta agrupar una verdadera banda de asaltantes que cargaron hasta con los lapiceros. Eso se dice. Eso sí, el quemón que le están dando a “Totoy” no se lo quita ni Dios padre, pero confirma que nos gobernaron una pandilla de indecentes que no deben volver ni siquiera a pisar esta bendita tierra…..CONSEJOS.- No pocos habían propuesto a nuestras autoridades que consideraran en serio los altos riesgos de asaltos en las distintas sucursales bancarias. Hoy el alcalde José Antonio Ochoa dispuso que volantas de azules protejan las actividades bancarias para evitar los hurtos de días pasados. Y, ahí como no queriendo, que también revisen a todos esos “pajarillos” que andan revoloteando en el interior y las afueras de los bancos, pues han asaltado a muchos en el mismo banco y nunca ha habido alguien que lo impida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

