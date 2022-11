+ Levantan paro de la Sección 44 del SNTE

Mañana se reanudan las actividades en las escuelas atendidas por maestros de la Sección 44 del SNTE. Esta mañana el secretario de Educación, Guillermo Adame, acordó con el líder Efrén Estrada reactivar las escuelas…..APROBADO.- Les harán un primer pago el 15 de los corrientes y así se irán hasta que sean saldados los adeudos, pero por lo pronto terminan las vacaciones en las escuelas estatales que iban por su segunda semana de inactividad…..RESPIRO.- Y qué bueno, porque los maestros afectados seguían encaboronados contra nosotros e insistían en culparnos del incumplimiento y del robo del pasado gobierno, cuando estamos seguros de no haber tenido ninguna vela en ese entierro…..NERVIOS.- La exdirectora de Comunicación Social del gobierno se puso nerviosa antes de tiempo. Ayer buscó de manera desesperada que bajáramos el comentario y la foto donde aparece con el exgobernador, ambos muy alegres, por cierto. Nosotros le sugeriríamos que guarde sus energías para unos días más, cuando la llamarán a que haga cuentas y explique dónde dejó el dineral que por ahora es incierto, pero que ya supera varios cientos de millones de pesos. ¡Qué pena..!…..ZOZOBRA.- Antes que ceder está subiendo de tono el problema de la meningitis aséptica. La autoridad anuncia dos casos más, para hacer 28 en total, de las que dos han muerto y otras tantas siguen graves. Y lo peor, que la COPRISED no termina de aclarar dónde y cómo se originó el brote, que coincide mucho con los hallados en Guadalajara y León. Un anestesista amigo nuestro asegura que es mucho muy difícil que el brote se haya originado en un medicamento. Son múltiples los factores de riesgo que se están estudiando, pero por lo pronto no se aclaran las causas. Aparte, se corre el rumor de que en la clínica “Santiago Ramón y Cajal” atendieron otros cuatro casos. Intentamos aclararlo, pero se nos dice que no surgieron ahí, que los pacientes fueron a ese hospital a atenderse, pero el tema se está revisando para sabe qué tanto es verdad, pero de confirmarse, estaríamos ante un riesgo de cosas mucho peores de lo que ya hemos lamentado…..HIGIENE.- Se dice que otra de las causas puede ser la limpieza de los quirófanos, que en muchos de los casos, aunque sean hospitales privados, carecen de limpieza en absoluto y que lo mismo sucede en los hospitales públicos, pues en ocasiones parte de esa área se destina a bodega o cosa parecida donde se guardan cajas que a la vez son guarida de roedores y otras plagas. El problema es que, hasta ahora, no se ha sabido de alguna revisión por parte de COPRISED, de modo que como no se les inspecciona, por eso hay casos en que las ratas andan entre los médicos a la hora de una cirugía. Nos parece exagerado, sin duda, pero nos juran que es real…..PÉRDIDAS.- Ante la aparición del brote, la propia COPRISED decidió la suspensión temporal de la mayoría o casi todos los hospitales particulares, y en la estricta realidad, el problema no surgió de todos, sino de uno o dos nada más. Entonces por qué sancionarlos a todos. Los especialistas andan que no se la acaban, pues de pronto se cerraron sus posibilidades salariales y no hay para cuándo reactivarla, de modo que cientos o miles de especialistas están pensando seriamente empezar a hacer marchas, bloqueos y ocupación de edificios para que se les permita trabajar. Aparte, comentan que todavía no salen del atorón que les dejó la pandemia, en la que tampoco hubo ninguna actividad médica por razones obvias, pero ahora cuando apenas estaban por retomar el ritmo de trabajo, viene este brote que ha perjudicado a muchos profesionales de la medicina, sin tener ninguna culpa…..ESPECTÁCULO.- Momentos históricos para el basquetbol duranguense se vivieron ayer por la tarde cuando se enfrentaron Los Reyes de Durango y los Diablos Negros de Vicente Guerrero, Dgo…La segunda mitad del partido, cuando los locales llevaban una amplia ventaja sobre los visitantes, el coach de Durango Joel Ulises “Sugar” Ortiz coincidió con Hugo Fiscal, el coach de Diablos, sacó a los experimentados y a los extranjeros para dejar en la duela puro juvenil de Durango (incluyendo los Diablos, pues también son de Durango). Por primera vez en la liga coincidieron en la cancha Marco Ramírez, Diego Sánchez, Tonathiu Unzueta, Gregorio Sifuentes (el único mayor de 17) y Daniel Alvarado, todos menores de 17 años. Espectáculo inmejorable en el que los muchachos de ambos equipos se brindaron extraordinariamente y nos dieron una muestra del excelente nivel basquetbolero de que son dueños, y por el que pueden llegar a brillar un día en otros escenarios. Vimos por ejemplo al jovencito Kenet González, de 17 años y 120 kilos de peso. Jugó todo el partido y se hartó de hacer canastas de dos y tres puntos para los guerrerrenses. Muchas veces ayudado por su hermano Jordy y el resto de los Diablos Negros que se comportaron a la altura, mientras Los Reyes, con sus juveniles, mantuvieron la ventaja que le habían puesto a los cartones Santiago Nogueira, los hermanos Chávez y los extranjeros Jordon Mayer y Antony Jones. Ganaron Los Reyes, pero para nosotros fue más importante ver a puros juveniles en el basquetbol profesional de Durango. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

