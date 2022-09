+ Los maestros, ahora sí que se pasaron

+ Mentadas sobraron por bloqueo a Felipe

+ Sube de nivel la inundación de Canatlán

+ Urgente la ayuda del Gobierno Federal

+ Y seguirá lloviendo, dice la CONAGUA

“Llueve sobre mojado en Canatlán…”

Anónimo

Mis profes, ¡se pasan, en serio..! Bloquearon hoy la vieja estación del ferrocarril, sede de la Secretaría de Finanzas del estado, para obligarlos a que les paguen sus prestaciones, cuando otros lo que pelean es su sueldo…..CAOS.- Esta mañana, desde muy temprano los maestros ocuparon el inmueble y bloquearon la circulación por avenida Felipe Pescador provocando una serie de problemas viales a miles de automovilistas que de pronto quedaron varados en el embotellamiento sin fin que les obsequiaron los profes…..LEYES.- Ayer lo comentamos, que quizá tengan razón los profesores en exigir el pago de sus prestaciones, por lo que incluso desde ayer tiraron a su suerte a miles de niños en todo el estado, pisoteando así el derecho de los pequeños a la educación. O sea, los derechos de los maestros de ninguna manera pueden estar por encima de los derechos de los niños, y alguien debía procurar que así sea, pero como en esta tierra sin ley cada quien hace lo que se le pone, hoy no se conformaron con abandonar las aulas, sino que bloquearon una importante vía de comunicación de la capital con lo que le dieron en la torre a la vialidad citadina de muchas cuadras a la redonda. Otra vez, como dijimos una vez, cóbrensela a los que se la hicieron, pero no a los niños. ¡Con los niños no! O, en un momento dado, que se vean las caras con sus padres, que ya están hasta la madere de tanta inactividad escolar y que ayer estalló la bomba cuando padres de distintos planteles hicieron su borlote para exigir la presencia de los maestros y, como decimos, en esta tierra sin ley no hay nadie que les responda…..APLAUSOS.- Sería cosa de que se fuera el anterior gobierno municipal o quién sabe, pero hoy amaneció debidamente reparado el súper bache que estaba en 20 de Noviembre y Pasteur, que duró muchas semanas con el consiguiente perjuicio para los automovilistas. Y bueno, ya montados en “baches”, ayer nos hundimos en uno de los 1,700 que se encuentran ahí frente a la unidad administrativa del municipio. Volvemos con la aburridora, ayer que regresábamos de Canatlán, por ahí de El Sauz o cerca de Cerro Gordo, andaba una cuadrilla de trabajadores “bacheando”, pero…usando los “materiales especiales” que patentizó Rodrigo Mijares, tierrita y arena, al fin que el agua volverá a llevárselos…..TRISTEZA.- Medio mundo se sorprendió ayer de nuestra reseña sobre la inundación en amplio sector de Canatlán, pero hoy, para desgracia de esos miles de hermanos nuestros, el agua subió de nivel. Llegó más agua que ayer y los problemas, que no se habían resuelto, se han agravado más de lo que se pensó en un principio. Ya le sugerimos a la alcaldesa Ángela Rojas que voltee hacia otra parte para buscar el auxilio gubernamental y no precisamente a Durango, porque acá no tenemos ni para echarle aire a las llantas, olvídense que se trate de combustibles. Además, la presidenta llegó al cargo de la mano de Morena, pues que de inmediato se apersone ella en la Ciudad de México y le pida en la mañanera, de perdido, a su jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador, le tienda la mano pronto para hacer frente a tan grande desgracia. A menos que quiera esperarse al fin de semana que viene el jefe de la nación a Mezquital, pero…los problemas exigen una atención ya, no hasta el viernes. Hay muchos millones en pérdidas materiales y más que pueden surgir, toda vez que sigue lloviendo en la sierra y esa agua también ha de bajar por el arroyo Mimbres. Advertir que ese afluente no tiene qué ver con las aguas provenientes de la presa Caboraca que está al 104% de su capacidad y por necesidad tendrá que seguir desfogando grandes cantidades de líquido que, por fortuna, no llegan a Canatlán, pero que sí llegarán a los poblados del rumbo del 5 de Febrero en esta capital, que por lo general son los que pagan este tipo de desbordes, pues se trata de la zona más baja del municipio de la capital. Es decir, para no extendernos, los problemas de los canatlecos se han complicado, dado que el agua estaría tomando dirección de Santa Lucía por el bulevar Enrique W. Sánchez y esta mañana la autoridad prohibió incluso el paso hacia Canatlán y viceversa, pues es mucho el líquido y cualquier automóvil pequeño se expone a mojar su sistema eléctrico y paralizarlo en medio de las grandes avenidas de agua. Ayer comentamos que los rescatistas de la coordinación estatal de Protección Civil no pudieron ayudar en nada, pues sus camionetas no tenían gasolina, pero hoy ya se trasladaron hacia la capital manzanera, quién sabe quién se condolió de los canatlecos y les fio la gas o el diésel. También uno de los helicópteros estatales pudo moverse, pues ya le pusieron “gota”, aunque desde ayer se requería para auxiliar a toda esa gente que quedó atorada sin poder salir hacia ninguna parte. Anotar que también esta mañana subió de nivel del agua proveniente de la presa Guadalupe Victoria, cuyos derrames de la presa Santiago Bayacora, de la misma manera, han provocado daños inesperados a decenas de familias de la zona, y el clima, debido al huracán Kay, todavía provocará lluvias y vientos muy fuertes en Durango y otros estados del país, de modo que llueve sobre mojado, literalmente. Oiga usted, pero qué bonitas se veían ayer y antier dos camionetas de Protección Civil de Canelas estacionadas ahí por el bulevar Durango, mientras en Canelas cayéndose el cielo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche. O en cualquiera de las redes sociales, también somos líderes.

