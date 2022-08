“Chicotito”

+ Acierto anticipado fichaje de Marcela Andrade

+ Tiene la capacidad y experiencia para finanzas

+ Héctor Vela, también es un hombre preparado

+ Jesús Salazar pondrá orden a la administración

+ Injusto que nadie de los salientes repitiera

“La gasolina premium ya cuesta 25 pesos, y lo que falta…”

Juan Pueblo

No es necesario saber mucho como para entender que la próxima secretaria de Finanzas es la doctora Marcela Andrade Martínez. Es quien más conoce de la materia y quien tendría los hilos a la mano para la gestión de recursos…..RAZONES.- Marcela trabajó por más de 12 años en la calificadora Fitch Ratings, y por más de cinco en Evercore, donde logró los conocimientos para trabajar en la Secretaría de Hacienda como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y, entre otras cosas, elaboró la Ley de Disciplina Financiera que hasta la fecha rige el gasto de estados y municipios…..APLAUSOS.-El fichaje de la doctora Marcela le garantiza a la administración entrante un dominio pleno de las formas y los tiempos en la gestión de recursos ante la Federación. Un lujo del próximo gobernador Esteban Villegas que tendrá como secretaria de Finanzas. Cierto, apenas es parte del equipo entrega-recepción, pero como decimos, no se requiere un conocimiento extraordinario para pensar que será la próxima titular del ramo. Incluso, en este momento atiende los pormenores de lo que está recibiendo el próximo gobierno y, ya se advierte, o ya advierten su mano tanto los entrantes como los salientes…..TAPADO.- Héctor Vela Valenzuela, no obstante la crítica de que fue objeto el día de su presentación, es un hombre capaz, que cruza por una serie de problemas por la diabetes y las secuelas del covid, pero es un hombre entero que podrá aportarle mucho a la siguiente administración. Alguien al verlo en las gráficas se expresó de Héctor de manera despectiva e incluso burlándose del hombre por su semblante, aunque…ni él ni nadie seguimos exentos a sufrir esas malditas enfermedades que, entre otras cosas, todo nos lo cambia. Luego ya nada es igual, pues hay historias por millones en el mundo donde jóvenes de 20 o 25 años, no se diga en más viejos, quedaron terriblemente afectados por el coronavirus en su motricidad, y no se diga en su semblante, como el caso de Vela…..APROBADO.- Y, de la misma manera, el Dr. Jesús Salazar Ibarra, maestro en Estadística Aplicada, egresado de la Universidad Iberoamericana, es otro hombre capaz, preparado y mejor persona, con un trato sencillo y respetuoso, algo que no es fácil compaginar en estos tiempos…..ESPERANZA.- El caso del licenciado con estudios en administración pública y contabilidad gubernamental, Erick Gómez Arellano, cierra la pinza con los primeros habilitados para integrar la comisión entrega-recepción que ya está trabajando en la materia y que ya se están adentrando en la información de lo que recibirá el próximo gobierno…..FUERA.- No obstante que el gobernador entrante Esteban Villegas advirtió a los cuatro vientos que nadie del actual gobierno repetirá en la siguiente administración, tendrá que revisar su dicho y entenderlo frente a casos verdaderamente excepcionales en el actual gobierno. El doctor Guillermo Pacheco Valenzuela suma muchos años en el trabajo de la protección civil. Se ha preparado en el mundo con diversos cursos y seminarios que, de cumplirse la sentencia villeguista, será un verdadero desperdicio, lo mismo el caso del contador Julio Arce, recaudador de rentas, el artífice de varias acciones exitosas de este gobierno, como haberse opuesto más de una vez a la aplicación de nuevos impuestos. Ha sido un tema bastante ríspido para Julio, pero al final se ha impuesto al oponerse al cobro de más contribuciones, porque cada peso extra que se le arranca a la población cada mentada que se enchaleca el gobierno. Y así por el estilo, el caso del Ing. Rafael Sarmiento Ávdlvarez, que más bien fue traído para que recogiera el quebradero que le dejó Arturo Salazar, dado que Sarmiento es un experto, por no decir el único en Durango, ducho en la cuestión de las comunicaciones, o específicamente carreteras, dado que la mayor parte de su vida profesional se la entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde adquirió los conocimientos suficientes para atender cualquier conflicto de la materia…..BARATA.- Nadie, o casi nadie, se percató que a partir del viernes pasado la gasolina premium cuesta ya 25 pesos, y cerca estamos de que la nova y el diésel pasen a convertirse en un lastre para las familias y sobre todo para los campesinos…..CEROS.- La gasolina que iba a costar 10 pesos en la 4T, está llegando a las nubes y lo que falta, pues el precio del crudo sigue elevándose a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y pronto obligará a un “nuevo ajuste” al subsidio fiscal (aumentos pues)…..PROPUESTAS.- Y si no nos falla la memoria, fue la oferta de reducir los precios de las gasolinas hasta que costara 10 pesos la roja, una de las propuestas que le compramos a AMLO más de 30 millones de mexicanos con la esperanza de tener un combustible barato y un mejor nivel de vida. Hasta corrimos a votar por esa y otras propuestas como la pacificación del país…..TÓMALA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó finalmente el consejo de acudir a solidarizarse con las familias de los nueve mineros atrapados al derrumbarse la mina en Piedras Negras, pero le fue como en feria. En redes está un video donde la esposa de un minero le pide que pase de las promesas a los hechos y le subraya a grito abierto: “Ninguna de las cuatro promesas que nos ha hecho ha cumplido…”. El jefe de la nación, visiblemente molesto, se da vuelta y se retira entre la gritoneada de aquella adolorida mujer. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

