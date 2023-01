+ Encaboronamiento por encargo a José Ramón

+ Será “enlace” en el equipo de Marcelo Ebrard

+ Seguidores creen que lo echará todo a la basura

+ Enríquez es un “rey Midas” pero al revés

“Don José Alberto… usted dispense. Todo olvidado…”

Juan Pueblo

Mientras unos celebran la llegada del “águila de las tempestades” al grupo de Marcelo Ebrard, otros piensan que Mario Delgado movió sus hilos para que José Ramón Enríquez viniese a empinar al canciller en la interna…..TÓMALA.- El asunto es que Enríquez fue designado “enlace” entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el grupo que promueve al secretario de Relaciones Exteriores, lo que para otros es algo así como la coordinación general o conducción de la pre pre candidatura de Ebrard…..TEMORES.- O sea que José Ramón no tiene ninguna identificación o cercanía con el carnal Marcelo y aun así, por ser legislador de Morena, debe “enlazar” los trabajos promocionales de Ebrard hacia la candidatura presidencial…..RABIETA.- El asunto es que no pocos que andaban entusiasmados con la sola posibilidad de trabajar a favor del canciller acabaron de decepcionarse a la hora en que “destaparon” a Enríquez como “enlace”, que de ninguna manera es la coordinación de nada y, de pronto, al caerse las expectativas, prefieren poner tierra de por medio…..MIDAS.- José Ramón, dicen los desplazados en el grupo de Ebrard, es un “rey Midas”, pero al revés, que todo lo que toca lo convierte en caca…..ÉPALE.- Unos piensan que José Ramón viene a sumarse, pero otros creen que el propósito es que lo destruya todo, precisamente para abrirle paso a Claudia Sheinbaum, en cuya dirección realmente estaría operando el “águila de las tempestades”, y no a favor de Marcelo…..TAPADO.- Joserra en realidad sería el “tapado” para detener los avances de Marcelo hacia la candidatura, por eso no lo quieren y algunos ya empezaron a buscar la puerta para salir antes que pronto. Ignacio Aguado, delegado de Relaciones Exteriores y que siempre ha sido el personero de Ebrard en Durango, de pronto se quedó con cara de “what”, pues creen que trabajar con el “águila que cae” será algo parecido al imposible, aparte de que de todos lados lo han corrido por lo malo que salió para bailar. En todas partes se ha bronqueado y le ha gritado hasta a los jefes. Enríquez se gritoneó y hasta le obsequió en Gómez Palacio una hueviza de campeonato al líder de Morena, Mario Delgado. Acusó al dirigente morenista de ser la mano que lo desplazó de la candidatura estatal para poner a Marina Vitela, y lo exhibió como un político poco demócrata, arbitrario e insensible. Nadie sabe si tras la fábrica de huevos que le puso a Delgado en Gómez vino algún acercamiento, que pudo darse con algunas de las reformas fallidas, pero por eso no pocos creen que tras el envío de “enlace” de José Ramón es precisamente para fregar al carnal Marcelo…..COMPLÓ.- Los morenistas de la Ciudad de México andan nerviosos y por todas partes ven moros con tranchete. En el 2021 se cayó la línea 12 del metro, inventaron toda sarta de estupideces para justificarlo junto a las decenas de muertos y cientos de lesionados (Margarita hasta dijo que la oposicion es tan perversa que seguramente “movió” las ballenas (pesan 60 toneladas) para que se fueran abajo y perjudicar a la 4T). La semana pasada chocaron trenes de la línea 3 dejando un muerto y decenas de lesionados, pues ya salieron con que manos opositoras están atrás de los accidentes. Y ayer, uno de los vagones del metro empezó a arder, aunque por suerte se descubrió el problema a tiempo y nadie resultó lastimado. Los expertos dicen que los gobiernos de la 4T han abandonado el sistema de transporte colectivo, que han reducido de manera importante el presupuesto para mantenimiento y que por eso se está cayendo a pedazos, y que no es Claudia la responsable de los fallecimientos y lesionados. Carlos Loret y Brozo comentaron ayer que dentro de algo absolutamente inexplicable, o perfectamente entendible, el presidente López Obrador se apresuró a externar su solidaridad con la jefa de gobierno de la Ciudad de México por los accidentes que han enlutado decenas de hogares en México y han dejado a muchos lesionados postrados en cama de por vida, antes que condolerse con las víctimas, pues para el mandatario era más importante salvar o intentar salvar a Claudia con fines que no se entienden, pero se adivinan, pues para él no importan ni los muertos ni los lesionados, sino Claudia, quizá tratando de preservar sus mermadas posibilidades de ser la próxima candidata presidencial, toda vez que sus “experiencias de éxitos de gobierno” se han caído a pedazos para el grueso de los mexicanos, no para el jefe de la nación…..DISCULPAS.- Un día no muy lejano un juez llamará a José Alberto N, exsecretario de Egresos del Gobierno del Estado, para pedirle disculpas por “el garrafal error cometido en su captura…”. Le habían fincado delitos que lo retendrían por un buen tiempo tras las rejas, merecido por el saqueo perpetrado a las arcas estatales, pero ayer trascendió que el juez de la causa decidió recategorizar o modificar las acusaciones para dejarlas en una posición en la que recobre su libertad antes de que oscurezca, de modo que el bestial saqueo perpetrado a las finanzas estatales está camino a la santificación y al olvido. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales, pues en todas somos líderes.

Saludos

