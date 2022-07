+ Aficionados tienen los Generales, ¿qué falta?

+ Triunfos es lo que necesita la novena local

+ ¿Que se van a Chihuahua? ¿A qué van allá?

+ Empiecen ya a diseñar la siguiente temporada

+ Alacranes suma segunda goleada en la liga

“Háganle como quieran, el PRI es mío hasta el 2024…”

Alejandro “Vandalito” Moreno

Y que no me vengan a salir con que los Generales se van por falta de aficionados. Si se van, como dicen que pasará, se irán por la falta de triunfos, por no haber llenado las expectativas que sobre la novena local se levantaron el día que arrancó la temporada…..FIDELIDAD.- Los aficionados locales, hasta el último partido frente a León, los seguidores dejaron ver su presencia en los tendidos del Francisco Villa no obstante el sótano a que estuvo condenado siempre…..PROYECTOS.- No tenemos idea de qué sucedió al equipo Generales, la verdad. Arrancaron bajo expectativas insuperables. Incluso presentaron como a cien jugadores, por lo que llegamos a pensar que si no funcionaban unos, ahí estaban los otros, pero…al final ni unos ni otros…..CALMA.- Eddy Díaz, el presidente del equipo de Durango, calmó las aguas al asegurar que Generales no se va. Que es falso que se van a Chihuahua o Ciudad Juárez, que se queda a hacerle frente a su propio infortunio. Entiende el señor Díaz que con ese equipo no llega a ninguna parte, por muchas expectativas que pudieran llevar. Acá, a pesar de la escasez de victorias, los aficionados no abandonaron nunca a la tropa, siguieron pagando los accesos y adentro consumiendo lo posible a pesar de los precios. O sea, por los aficionados no queda. Es el equipo el que nunca se acopló, o por su gran cantidad de jugadores nunca se pudieron acomodar y dar un buen resultado…..ESPERANZAS.- La afición local, no obstante la ausencia muchos años de la Liga Mexicana, es exigente. Sabe de la pelota caliente y por lo mismo quiere que Generales se imponga a los grandes, también a los chicos, pero más que le gane a los torones; pero al final de cuentas ni a unos ni a otros y es lo que desespera. Ahora, si la presidencia de Generales está avisando que no se van, qué bueno, pero que empiece ya a trabajar sobre la siguiente temporada con la obligación de levantar un equipo triunfador, de lo contrario, un día de estos se cansan los aficionados y no vuelven al estadio, así jueguen contra Sultanes, Saltillo o Diablos…..ORDEN.-Subrayar que también el equipo Alacranes de Durango está pasando por el noviciado en la liga de expansión. Lleva dos goleadas en tres juegos y se están notando las diferencias entre la premier y la expansión. Ya lo habíamos dicho, que en la expansión hay equipos tocando en la primera división, que tienen la organización y el conjunto suficiente para estar en la gran carpa, y es a esos cuadros a los que Alacranes se está enfrentando. También en el futbol local hay conocedores, aficionados exigentes que de la misma manera quieren ver triunfar a su equipo, aunque…en el futbol es distinto. Alacranes se ha convertido en un súper equipo a nivel local que suma 33 partidos invicto. Los aficionados, lo dicen en redes, saben más de lo complicado que se ha echado a cuestas la oncena de Ciro Castillo y están dispuestos a resistir poco más que lo que le han aguantado a Generales en la esperanza de que un día, quizá no muy lejano, vengan los triunfos, que merecido lo tienen los nuestros…..APROBADO.- El siguiente partido ante Venados, por lo pronto, Alacranes ya tendrá a sus seguidores en la tribuna y serán alentados a buscarla durante los 90 minutos para salirse con las manos en alto. El que escribe también espera que los pateadores arácnidos consigan eslabonar el buen futbol que han tejido en el pasado a fin de empezar a sumar para nuestra causa…..LÁSTIMA.- Hoy tenemos puras malas para comentar, pues sabido es que llegó a su fin el primer torneo nacional de basquetbol profesional femenil y el equipo Leñadoras, que también dio la función durante un rato en el circuito, no alcanzó calificar a la serie final, ojalá que tengan revancha y que el conjunto femenil consiga meterse entre los mejores. Por lo pronto ya hay experiencia, ya se tiene una idea aproximada de los dineros que se requieren para funcionar y ojalá que sus promotores cuenten con el respaldo de la iniciativa privada para poder hacerle frente al siguiente compromiso. Aparte, bueno sería que de regresar Leñadoras se diseñe desde ahora un buen proyecto promocional en el que se ofrezca una taquilla accesible, sobre todo para estudiantes y todo tipo de aficionados de tal forma que el equipo disponga también del respaldo de la tribuna que es esencial para alcanzar objetivos. Ojalá…..BURLAS.- Hasta ahora, las investigaciones sobre el magnicidio contra Luis Donaldo Colosio no han pasado de buenas intenciones o de burlas por la desaparición del sonorense. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está tratando de reabrir el caso de la muerte del malogrado candidato presidencial, aun cuando la mayoría de los mexicanos sabe exactamente qué pasó, quién ordenó y quién cumplió con su parte para la ejecución del político. Millones de mexicanos incluso ya juzgaron, ya no hay necesidad de más. Sí, faltan varios en la cárcel, pero…eso quizá no suceda nunca. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp